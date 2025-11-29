El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iván Díaz ha abierto el primer estudio boutique de ciclismo 'indoor' de Bilbao.

Desde México con un sueño: Iván abre el primer estudio boutique de ciclismo 'indoor' de Bilbao

Este emprendedor de 35 años ha convertido su pasión por la bicicleta en un espacio para hacer deporte en compañía, con música, adrenalina y un ambiente más propio de una fiesta con amigos que de una clase de 'spinning'

Miren Mendoza

Miren Mendoza

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Desde Guadalajara (México) a Bilbao, Iván Díaz Valencia ha convertido su pasión en un proyecto único: Bizio Studio, un estudio boutique de indoor cycling ... donde música, luces y energía se fusionan para transformar cada clase sobre la bicicleta en una experiencia que fortalece tanto el cuerpo como la mente. Este emprendedor de 35 años ha abierto el primer estudio de este tipo en Bilbao, en el número 41 de Alameda Urquijo, un espacio que late con luz propia, ritmo, sudor, música y una pasión que cruzó océanos.

