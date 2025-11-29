Desde México con un sueño: Iván abre el primer estudio boutique de ciclismo 'indoor' de Bilbao

Desde Guadalajara (México) a Bilbao, Iván Díaz Valencia ha convertido su pasión en un proyecto único: Bizio Studio, un estudio boutique de indoor cycling ... donde música, luces y energía se fusionan para transformar cada clase sobre la bicicleta en una experiencia que fortalece tanto el cuerpo como la mente. Este emprendedor de 35 años ha abierto el primer estudio de este tipo en Bilbao, en el número 41 de Alameda Urquijo, un espacio que late con luz propia, ritmo, sudor, música y una pasión que cruzó océanos.

Iván nació y creció rodeado de emprendedores. «Mis padres siempre han tenido negocios propios; ese chip estuvo siempre en mi cabeza», recuerda. Estudió Comercio Internacional en la Universidad Tecmilenio de Monterrey, aunque nunca llegó a ejercer más allá de las prácticas. Mientras muchos de sus compañeros seguían la ruta de oficina, trajes y empresas, él sentía la necesidad de crear algo propio. «Yo no quería ir a una oficina. Mis padres me apoyaron, y abrí un restaurante-bar», cuenta. Así nació Xantino, su primer proyecto, al que Iván se entregó por completo: se formó como cocinero, barista y mixólogo, aprendió a ser camarero de noche y empresario de día. El restaurante funcionó hasta 2020, cuando la pandemia truncó sus planes y obligó a cerrar. Pero su deseo de emprender nunca desapareció.

Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Como cada invierno, Iván viajó con su familia a Whistler, en Canadá, para esquiar. Allí, en 2020, coincidió con un grupo de monitores españoles que trabajaban en la estación. Entre ellos estaba Mikel, un joven de Zalla y profesor de esquí. Aunque nunca coincidieron como alumno y monitor, sí comenzaron a charlar dentro del mismo grupo, y poco a poco surgió una conexión inesperada. Esa chispa prendió en su primera cita, en un bar mexicano de Whistler. Entre margaritas, risas y un ambiente que a Iván le recordaba a casa, nació una complicidad que ninguno de los dos esperaba. «Antes de despegar, en Vancouver, me escribió para mantener el contacto. Yo lo veía imposible, pero pasaban los meses y seguíamos hablando durante horas…»

En julio de 2021, Iván decidió dar un salto de fe y voló por primera vez a Bilbao para transformar esa historia a distancia en vida real. «Una cosa es una relación a distancia y otra es venir y empezar desde cero. Pero me encantó Bilbao. No podría haber llegado a un lugar mejor», asegura el mexicano. En marzo de 2022, decidieron dar un paso más y se casaron en una boda que fusionó la esencia mexicana y euskaldun, donde ambas culturas se entrelazaron con naturalidad. Hubo mariachis, aurresku, tequila y mucha emoción.

Mientras construía su nueva vida lejos de México, Iván también quería traer consigo una parte esencial de quien era. Desde 2019, el indoor cycling había dejado de ser solo un hobby para convertirse en su actividad favorita. «Cada vez que viajaba a Guadalajara, mi momento feliz era mi clase de 45 minutos. Me hacía sentir vivo», recuerda. Era su refugio, su espacio para desconectar de todo y reconectar consigo mismo, una pasión que crecía día a día.

Con el tiempo, esa pasión lo llevó a profesionalizarse. Primero se certificó como coach en México y, más tarde, viajó a Barcelona para obtener una segunda certificación con Fit For Life. Cada curso, cada entrenamiento, reforzaban la idea que ya latía dentro de él. Y un día, casi de manera natural, surgió la pregunta que lo cambiaría todo: «¿Y si traigo esta experiencia a Bilbao?» No como un negocio más, sino como un espacio capaz de transmitir la misma energía que él sentía cada vez que subía a la bici. Un lugar donde la música, la luz, el movimiento y la emoción se unieran para crear una experiencia que no solo fortaleciera el cuerpo, sino también la mente y el ánimo.

Así nació Bizio Studio, un proyecto nacido de la pasión y el deseo de compartir con Bilbao lo que tanto disfrutaba en su tierra natal. A principios de 2025, Iván comenzó a trabajar en el negocio, poniendo atención a cada detalle: desde el concepto hasta la imagen, y sobre todo en el nombre, un guiño local y divertido que conecta con la energía que quería transmitir. Ese mismo año encontraron el local en Alameda Urquijo 41, el espacio perfecto para hacer realidad su sueño y convertirlo en mucho más que un simple estudio de indoor cycling.

Un viaje de 45 minutos

Bizio Studio no es solo una sala: es un viaje de 45 minutos donde luces, música y energía crean un pequeño universo inmersivo. Durante la clase, en un ambiente más propio de una fiesta con amigos que de una clase de 'spinning', se trabajan cardio, piernas, tren superior y abdomen; se suda, pero casi sin notarlo; se libera la mente, se vive el presente y se sale con las endorfinas por las nubes. Las clases se ofrecen de lunes a domingo, con bonos mensuales. «El objetivo es equilibrar tu mente, fortalecer tu cuerpo y vivir el momento a ritmo de la música», resume Iván.

Ahora que el negocio está en marcha, Iván reconoce que no ha sido un camino fácil: dudas, trámites, noches sin dormir, la distancia de su familia y empezar de cero pusieron a prueba su determinación. Pero también ha tenido el apoyo incondicional de su pareja. «Mikel ha puesto más corazón que nadie en este proyecto», agradece. Además, celebra la acogida que ha tenido entre el público bilbaíno. «Cada persona que ha probado una sesión sale con una sonrisa. Eso me dice que voy por buen camino», asegura.

Las sesiones de Bizio Studio se pueden reservar fácilmente a través de su página web o su app, para que cualquiera pueda probar y vivir en primera persona esta experiencia única. Además, a través de Instagram, se puede seguir la pasión que mueve a Iván y su equipo cada día, conocer todos los detalles del estudio y estar al tanto de sus novedades.

Aunque México seguirá siendo siempre su raíz, Iván siente que ha encontrado su hogar en Bilbao. «La gente es directa y reservada al principio, pero cuando entras en su círculo es para toda la vida. No podría haber elegido un mejor lugar que Bilbao», asegura. Su ilusión ahora es que Bizio Studio no sea solo un lugar de entrenamiento, sino un espacio donde la gente se sienta parte de algo especial. Su meta es crear una gran comunidad, disfrutar juntos y vivir la experiencia que tanto le ha marcado. Bizio Studio ha llegado para quedarse, y con él comienza una historia que seguirá creciendo, pedalada a pedalada.