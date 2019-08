María Patiño confía en un diseñador vasco para su boda en la playa María Patiño, sonriente el día de su boda. La presentadora y colaboradora de Telecinco se casa por sorpresa al borde del mar en Sri Lanka luciendo un vestido firmado por Ion Fiz BIZKAIA DMODA Viernes, 16 agosto 2019, 20:45

María Patiño se ha casado en una íntima ceremonia al borde del mar en Sri Lanka. La presentadora y colaboradora de Telecinco ha dado el 'sí, quiero' al actor Ricardo Rodríguez Olivares, su novio desde hace 14 años, durante sus vacaciones en Asia. Un enlace por sorpresa que ha celebrado el mismo día de su 48 cumpleaños. Para una ocasión tan especial, María eligió un espectacular vestido del diseñador vasco Ion Fiz.

Se trata de un diseño de corte sencillo con escote corazón y finos tirantes, brocado con flores en el cuerpo del vestido y falda de tul. Una pieza especial pero sencilla a la vez, muy apropiada para una boda en la playa. El guipuzcoano ha mostrado en las redes sociales su agradecimiento a Patiño por haber confiado en él. «Gracias @mariapatino1508 por confiar en mí para crear tu vestido de novia!!! Felicidades a los recién casados!!!», escribió junto a una imagen de María sonriendo a cámara tras pasar por el altar.

Ion Fiz fue galardonado en la pasada edición de la 'Madrid Bridal Fashion Week' con el 'Premio a toda una trayectoria' por la asociación 'Costura España', un hito solo al alcance de otros grandes de la moda como Elio Berhanyer. Para el diseñador vasco, al que algunos ya han calificado como el 'enfant terrible' de la moda española, el galardón que le entregó Rubén Perlotti supone un reconocimiento a toda su carrera como modisto, que comenzó en el año 2002 cuando solo tenía 24 años. A base de constancia y trabajo, este guipuzcoano criado en Bilbao se ha labrado una exitosa carrera profesional, consolidándose como el estandarte del diseño español más vanguardista gracias a su firma homónima. Su trabajo es una vocación que desarrolló desde pequeño cuando veía coser a su abuela modista. Más tarde, creció trabajando con grandes de la moda como Pertegaz, hasta que se lanzó en solitario para vestir con nombre propio a las mujeres más elegantes de nuestro país. Lleva la moda en las venas y ha conseguido numerosas distinciones como el 'Premio Fad', el 'Dedal de Oro al Mejor diseñador', el 'Prix de la Mode Marie Claire', 'L´Oreal París Cibeles' o el 'Premio Getxo Moda a su trayectoria'.

La propia Patiño ha desvelado la noticia de su boda a través de una publicación en Instagram. La colaboradora de 'Sálvame' ha publicado una fotografía donde se puede ver a la pareja en un altar ubicado en una paradisíaca playa. «Cruzamos océanos para encontrarnos», ha escrito acompañando la instantánea. Una publicación que se ha vuelto viral con más de 23.000 'likes' y 1.100 comentarios.

Los compañeros de profesión de María han querido felicitar a la pareja a través de las redes sociales. «Oleee!!! Felicidades!! Te deseo la mayor felicidad del mundo. Disfrútala», le ha escrito su compañera Paz Padilla. «Enhorabuena. Qué calladito te lo tenías. Queremos más fotos», añadía Nuria Marín, la presentadora del programa 'Cazamariposas'. «Muchas felicidades», escribía Carlota Corredera.

Los días previos al enlace, la periodista gallega compartía varias fotografías de sus vacaciones, sin desvelar el destino. «No doy la espalda a la vida, la miro de frente pero me gusta mirar atrás y recordar a todas las personas q encontré en mi camino. Sin olvidar todo el sacrificio, disciplina y trabajo que me ha permitido llegar hasta aquí. Ahora sólo me conformo con querer y que me quieran», escribía Patiño en una de las imágenes anteriores a la boda.