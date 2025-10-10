El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao.

La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)

Nacida tras un viaje a India, la firma de Carolina Álvarez y Borja Pundik aterriza en la calle Ercilla

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:00

Comenta

La calle Ercilla de Bilbao amaneció distinta el pasado 19 de septiembre. Decenas de personas formaron una cola kilométrica para asistir a la apertura, en ... el número 29, de la tercera tienda de San Saru, una marca de joyas catalana que en apenas diez años ha pasado de ser el proyecto personal de Carolina Álvarez y Borja Pundik a convertirse en un fenómeno con más de un millón de seguidores en Instagram, la plataforma donde comenzaron a vender sus joyas de plata de ley 925 hace ya una década. La inauguración fue toda una fiesta: las cerca de 300 personas que esperaban en la cola disfrutaron de juegos, premios, pizzas, palomitas, bebidas y un 'welcome pack' exclusivo para las 200 primeras clientas, que incluía incluso una pulsera de plata. «Todavía seguimos emocionados. La energía, el cariño… fue increíble. Nos sentimos muy arropados», cuenta Carolina con una sonrisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  10. 10

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)

La marca de joyas catalana que arrasa en Instagram abre tienda en Bilbao con colas kilométricas (y pizzas de regalo)