Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Maite Mujica y Ainara Quintana no imaginaron que acabarían creando juntas una firma de moda infantil mientras compartían horas en el patio viendo jugar a ... sus hijas. Durante aquellas charlas, descubrieron que les unía su pasión por la costura y las ganas de emprender un proyecto propio. De esa ilusión compartida nació, hace justo un año, Aikin Littles, una marca sostenible con ropa atemporal diseñada por ellas y confeccionada de manera artesanal en un pequeño taller del barrio bilbaíno de San Ignacio. «Algunas son reversibles y otras unisex. Pensadas para durar, nuestro deseo es que pasen de hermano a primo, y de amiga a amiga», defienden.

Maite, escritora con una larga trayectoria en marketing, nació en Estados Unidos, donde vivió más de treinta años antes de mudarse a Barcelona para trabajar en una conocida 'startup' de formularios online. Hace tres años decidió trasladarse a Getxo para estar cerca de su familia. «Siempre he llevado Euskadi en el corazón. Mi padre, natural de Carranza y cantante de ópera, conoció a mi madre en Nueva York. He vivido muchos años en Florida, pero siento que aquí está mi hogar», cuenta. Tras ser despedida por causas organizativas, aprovechó el tiempo libre para apuntarse a un curso de costura. La maternidad y su nueva vida en Euskadi le dieron el empujón final para lanzar Aikin Littles. «Mi abuela cosía muy bien; fue ella quien me regaló mi primera Singer. Con aquel taller, me enamoré de la costura», recuerda.

Ainara y Maite comparten su espíritu emprendedor y pasión por la costura.

Ainara, por su parte, estudió Turismo y completó un máster en Dirección Hotelera, que la llevó a hacer prácticas en Estados Unidos, donde vivió un par de años. «Me di cuenta de que allí la moda infantil clásica de aquí casi no existía. Había poquísimo, y esa idea se me quedó grabada», recuerda. Ya de vuelta en Bilbao, retomó una de sus grandes aficiones: la costura. «Me apunté a un curso de corte y confección en el que estuve bastantes años. Siempre me ha gustado la moda y, si alguna amiga tenía una boda, le hacía la ropa. Hasta que me quedé embarazada y empecé a crear prendas para mi hija». Pronto descubrió que trabajar con niños era más sencillo y gratificante. «A un adulto tienes que hacerle muchas pruebas y dedicarle horas. Con los peques, en cambio, haces un diseño, un patrón, y es mucho más fácil que quede bien. De ahí surgió la idea de dedicarme a la moda infantil».

Durante aquellas tardes en el patio del colegio Europa de Getxo, mientras sus hijos jugaban, las conversaciones entre Maite y Ainara sobre sus inquietudes creativas fueron tomando forma hasta convertirse en un proyecto real. «Yo siempre he querido montar algo. Y un día, medio en broma, le dije: '¿Por qué no hacemos algo juntas?'. Así surgió todo, casi sin darnos cuenta». Su primera colección, Arima, se inspira en «la rica paleta de colores de este impresionante paisaje que tenemos en Euskadi».

En primavera presentaron Ura, su segunda línea, una oda «al espíritu valiente de los marineros vascos y a la libertad bañada por el sol de los veranos de la infancia». Y el próximo 6 de noviembre verá la luz su nueva colección de otoño-invierno, que mantiene ese toque clásico y atemporal que caracteriza a sus diseños. «Algunos patrones los hago yo, pero otros los derivamos a una patronista. El diseño es siempre nuestro: le explicamos lo que queremos, hacemos pruebas con los tejidos, siempre ecológicos y transpirables, y se los probamos a nuestros hijos para ver si encaja con lo que habíamos imaginado», cuenta Ainara.

Hasta los 8 años

Como novedad, van a ampliar el tallaje, con opciones para niños de hasta ocho años, y han diseñado también una blusa para mujer. «Algunas amatxus nos pedían algo para ellas, así que la hemos creado con el mismo tejido que el modelo infantil; solo hemos cambiado el diseño», adelantan. Sus creaciones pueden encontrarse en su página web y en los 'pop ups' en los que participan para dar visibilidad a la firma. Además, cuentan con un punto de venta físico: la zapatería infantil Pekes, en Algorta, que Ainara regenta desde el pasado mes de marzo. «La dueña quería traspasarla y pensé: 'Jo, si la cojo, podríamos vender también nuestra ropa'. Ya casi no quedan zapaterías de niños, así que me lancé», recuerda Ainara, que entonces trabajaba en un hotel de Bilbao.

Allí no solo vende los diseños de Aikin Littles, sino que se ha convertido en un punto de encuentro donde dan forma a sus ideas. «Solemos vernos en la zapatería, antes de abrir o por las mañanas. Hablamos de todo, organizamos, diseñamos...». Ainara y Maite sonríen al hablar de todo lo que han logrado en tan poco tiempo. «Estamos muy orgullosas de lo que hemos conseguido hasta ahora. Nos ilusiona crear comunidad y prendas hechas con mucho corazón y calidad», aseguran. Les acompañan, además, sus modelos más especiales: Amaia e Iker, los hijos de Maite, y Alaia e Inés, los de Ainara. Ellos son su mayor inspiración. «Queremos transmitir alegría y creatividad, que nuestra ropa también acompañe a muchos peques en su día a día».