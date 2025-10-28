El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maite y Ainara, que posan con sus hijos, han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo.

Maite y Ainara, que posan con sus hijos, han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo.

Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Estas emprendedoras, que se conocieron mientras sus hijas jugaban, han fundado Aikin Littles, una marca sostenible de prendas atemporales hechas en Bilbao

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Martes, 28 de octubre 2025, 19:05

Maite Mujica y Ainara Quintana no imaginaron que acabarían creando juntas una firma de moda infantil mientras compartían horas en el patio viendo jugar a ... sus hijas. Durante aquellas charlas, descubrieron que les unía su pasión por la costura y las ganas de emprender un proyecto propio. De esa ilusión compartida nació, hace justo un año, Aikin Littles, una marca sostenible con ropa atemporal diseñada por ellas y confeccionada de manera artesanal en un pequeño taller del barrio bilbaíno de San Ignacio. «Algunas son reversibles y otras unisex. Pensadas para durar, nuestro deseo es que pasen de hermano a primo, y de amiga a amiga», defienden.

