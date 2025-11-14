El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lucía Hernández, experta en micropigmentación, posa en la entrada de su centro estético en Bilbao.

Ver 18 fotos
Lucía Hernández, experta en micropigmentación, posa en la entrada de su centro estético en Bilbao. Maika Salguero

Lucía, la reina de la micropigmentación que hace arte sobre la piel y devuelve la autoestima en Bilbao

La esteticista bilbaína, doble campeona de la prestigiosa liga WULOP España, se distingue por su destreza al pigmentar cejas, ojos y labios: «Llegué a tener dos años de lista de espera»

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Antes de cruzar la puerta de Luhdeline, el centro estético de Lucía Hernández, la entrada está presidida por plantas gigantes en sus macetas, algunas apoyadas ... sobre troncos de madera. A un lado, llaman la atención doce placas de distintos colores que muestran los premios que Lucía ha ido acumulando desde que comenzó a especializarse en micropigmentación, hace ya 13 años. Ya dentro, junto al mostrador de recepción, destaca una vitrina repleta de trofeos y medallas. «Tengo más, pero no los he puesto, así suficiente», ríe esta emprendedora de 33 años. Su último galardón lo consiguió en septiembre en Madrid, al convertirse en doble campeona de la prestigiosa liga Wulop España, donde convenció al jurado con su técnica de cejas pelo a pelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  2. 2

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  3. 3

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  4. 4

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  5. 5

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  6. 6

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    El mundo recuerda la agonía de la pequeña Omaira bajo el lodo 40 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lucía, la reina de la micropigmentación que hace arte sobre la piel y devuelve la autoestima en Bilbao