Lucía, la reina de la micropigmentación que hace arte sobre la piel y devuelve la autoestima en Bilbao

Antes de cruzar la puerta de Luhdeline, el centro estético de Lucía Hernández, la entrada está presidida por plantas gigantes en sus macetas, algunas apoyadas ... sobre troncos de madera. A un lado, llaman la atención doce placas de distintos colores que muestran los premios que Lucía ha ido acumulando desde que comenzó a especializarse en micropigmentación, hace ya 13 años. Ya dentro, junto al mostrador de recepción, destaca una vitrina repleta de trofeos y medallas. «Tengo más, pero no los he puesto, así suficiente», ríe esta emprendedora de 33 años. Su último galardón lo consiguió en septiembre en Madrid, al convertirse en doble campeona de la prestigiosa liga Wulop España, donde convenció al jurado con su técnica de cejas pelo a pelo.

Ampliar Maika Salguero

Apasionada del dibujo desde pequeña, aquella niña de cuatro años que dibujaba bustos de caballos hiperrealistas en los manteles de papel de las sidrerías ha convertido la piel de sus clientas en un lienzo sobre el que vuelca su talento. «Busco la naturalidad, devolverles la confianza, pero que se sigan sintiendo ellas mismas», asegura. En el colegio, cuando era solo una niña, los profesores observaron que su forma de dibujar no se correspondía con la de alguien de su edad. «Recomendaron a mis padres que me apuntasen a clases de dibujo para potenciarlo. De hecho, me presenté a un concurso, pero me descalificaron porque pensaban que el dibujo lo había hecho un adulto», recuerda. Parecía imposible que aquella niña hubiese creado esa colección de caballos hiperrealistas. «Me obsesioné con ellos… y ahora con los pulpos», bromea.

Ampliar Maika Salguero

De hecho, el pulpo de cerámica que tiene sobre el mostrador -donde guarda las tarjetas del centro- suele acaparar todas las miradas. «Me preguntan mucho por él, quieren que los venda, y mi madre me dice que habilite un espacio como galería de arte con mis cuadros y piezas de cerámica», cuenta esta artista, que además de recibir clases de cerámica, se expresa a través de la danza y la música con un instrumento con forma de platillo volante llamado handpan. «Siempre he sido muy creativa», reconoce.

Ampliar Maika Salguero

Lucía pensó en estudiar Bellas Artes, pero finalmente se decantó por el mundo de la estética, siguiendo los pasos de sus padres. Su madre fundó hace 36 años el centro Derma, especializado en depilación definitiva y aún hoy un referente en Bilbao; su padre, ya jubilado, regentó una barbería. Fue precisamente en el centro de su madre donde Lucía dio sus primeros pasos en micropigmentación. «Fue ella quien me animó a explorar esta rama, porque sabía que me encanta dibujar», recuerda. Allí tenía su propia cabina, donde realizaba los tratamientos, pero pronto se le quedó pequeña. «Cuando llevaba dos años, tenía una lista de espera de otros dos: es decir, más de 680 personas esperando para que les atendiese. No daba abasto. En ese momento me di cuenta de que necesitaba un equipo», explica.

Luhdeline, ubicado en el número 33 de la calle Juan Ajuriaguerra, es el proyecto más personal de Lucía, donde está creciendo como artista. Su especialidad es la micropigmentación facial -en cejas, ojos y labios-, que se ha convertido en la tendencia estética del momento. «Invitamos a una primera consulta gratuita, donde damos toda la información y realizamos una prueba de alergia, que consiste en un pequeño pinchazo detrás de la oreja. En la segunda sesión, que dura unas dos horas y media, realizamos el diseño, creamos el tono más apropiado para cada persona y pigmentamos la zona que prefieran. Y ya pasados los dos meses, hacemos el retoque», explica.

Ya no se buscan cejas artificiales ni labios muy perfilados, sino resultados sutiles y elegantes que realcen la belleza natural. «Con los chicos hay que ser aún más precavida, porque buscan verse más guapos, pero sin que se note. Por eso acertamos con el color o nos quedamos cortas, porque si quieren más intensidad, se puede añadir en otra sesión», explica. Últimamente también se ha puesto de moda la micropigmentación de pecas, un procedimiento que ella realiza desde hace cuatro años. «No es tan fácil como parece hacer una peca realista. Dejo que el cliente elija la forma y le muestro fotografías de casos reales, pero el color lo decido yo en función de su piel», detalla.

Ampliar

Eliminación de cicatrices, estrías...

También se siente orgullosa de la micropigmentación de areolas que realizan en su centro para devolver la autoestima a afectadas de cáncer de mama. Y enseguida menciona las bondades de su nuevo tratamiento, dirigido a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías y manchas. «Usamos nuestra máquina de pigmentar, pero en vez de introducir el pigmento, añadimos un serum formulado por un laboratorio de Estados Unidos que recupera los tejidos. En algunos casos desaparecen por completo, es una pasada», asegura Lucía. También elimina tatuajes con un láser fotoacústico avalado por la OMS que los retira de manera segura y efectiva. Y, además, realiza tatuajes de línea fina: «Muchos clientes me piden mis propios diseños, porque también me encanta el dibujo ornamental, minimalista y elegante».

Ampliar

Lucía, que vive en Castro Urdiales con su prometido, pasa en su centro de lunes a miércoles, y el resto de los días teletrabaja para ocuparse de la gestión e impartir formaciones a profesionales. «También suelo reservar los viernes para los clientes que vienen desde otras provincias: Madrid, A Coruña, Burgos… Incluso tengo una clienta que viene desde Murcia», ríe. Ya no está sola, a su lado tiene un equipo de tres profesionales que siguen su estilo y técnica. «Les acabo de dar una formación y en enero recibirán otra. Les voy enseñando todo lo que sé para que sus acabados se parezcan lo máximo posible a los míos. Sus trabajos también son excelentes», asegura.

Su ambición no pasa por expandirse, sino por seguir haciendo bien lo que ya hacen. «Quizá vayamos incluyendo nuevos tratamientos, complementarios a los que ya tenemos. Pero mi ilusión es que en el equipo seamos una familia, que nos esforcemos por seguir aprendiendo y nos nutramos entre nosotras. Y, sobre todo, que nuestros clientes se vayan felices», explica Lucía, con la misma pasión de aquella niña que ya se diferenciaba con sus caballos hiperrealistas.