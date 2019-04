Looks sofisticados en plena Gran Vía En Bizkaia Dmoda salimos cada semana, cámara en mano, en busca de los mejores estilismos a pie de calle VIRGINIA MELCHOR y YVONNE ITURGAIZ Lunes, 8 abril 2019, 01:47

La Gran Vía es el principal eje comercial de la villa. La 'milla de oro' en la que conviven las grandes cadenas de moda accesible con las firmas de lujo. Miles de personas transitan cada día por esta artería bilbaína salpicada de emblemáticos edificios y atractivos escaparates. Una pasarela muy concurrida en la que tienen presencia desde los looks más sofisticados a los más informales. En Bizkaia Dmoda nos hemos desplazado hasta allí en busca de estilismos diferentes, auténticos y con personalidad. Aquí nuestra selección:

Jaione Zarraga (67 años)

A Jaione Zarraga le gusta llevar siempre «el labio bien pintado» y vestir a la última. ¿Cómo definirías tu estilo? «Es súper moderna y camaleónica», se adelanta a responder una de sus cuatro hijas, que le acompaña en su paseo por la Gran Vía. «Soy más moderna que ellas, me quitan la ropa después de que pasen dos años desde que me la he comprado», aclara Jaione. Lleva una chaqueta verde con pelo en la parte delantera de Cortefiel, un polo blanco de Mango con pantalón del mismo tono de Zara; y un bolso de ante con unas modernas playeras a juego que se compró en una pequeña tienda de Indautxu cuyo nombre no recuerda. ¿Qué es tener estilo? «Ser tú misma. Yo no miro que lo que me pongo sea moda o no sea moda.»

Iñigo Abadía de Saracho reconoce que viste «con gangas» y nunca con «ropa de nueva colección». Este director creativo en una agencia de comunicación en Madrid, donde vive desde hace tres años a pesar de ser «bilbaíno de Rodríguez Arias», es un claro ejemplo de que no hace falta gastar dinerales para tener estilo. Lleva un abrigo que se compró su abuelo en El Corte Inglés «hace mil años» y que él ha adaptado a sus looks, versátiles y cómodos. Combina esta prenda 'vintage' con una sudadera verde que se compró en H&M en rebajas y un vaquero roto de Zara que fichó en verano a muy buen precio. Las zapatillas Stan Smith de Adidas le aportan el toque colorista y diferente a su estilismo. ¿Qué es tener estilo? «Vestir cómo te sientas cómodo y ser tú mismo, porque con una prenda puedes decir muchas cosas.»

Zaira Galante (Responsable en tiendas de ropa, 36 años)

Zaira Galante procura llevar siempre «alguna prenda de tendencia» combinada con «ropa informal». En esta ocasión, luce un abrigo de cuadros en blanco y negro de Mango, que le ha cogido prestado a su madre. «Le quito siempre este tipo de chaquetas que ella sabe llevar con tanto rollazo», asegura. Completa el look con un polo básico negro de Zara, unos vaqueros de Levis, un bolso blanco de Carolina Herrera y unas botas negras de piel con punta afilada de esta misma firma. ¿Qué es tener estilo? «Saber llamar la atención sin tener que ser muy evidente.»

Omar Rodríguez (Empresario, 34 años)

Omar Rodríguez recurre a looks arreglados para ir al trabajo y más informales para su tiempo libre. «Imposible que me veas con zapatos en fin de semana», bromea. Este empresario de 34 años lleva un abrigo camel y un jersey gris de pico de Massimo Dutti, una clásica bufanda con cuadros escoceses que se compró en El Corte Inglés y unos pantalones negros de traje de la firma italiana Pal Zileri. Los zapatos negros de vestir son de la firma riojana de calzado Fluchos. ¿Qué es tener estilo? «Sentirte cómodo y acorde con la imagen que quieres transmitir, pero siempre estando a gusto.»

Maider Cuesta (Empleada de una sucursal bancaria, 25 años)

A Maider Cuesta le gusta vestir «cómoda y a la moda». Esta empleada de una sucursal bancaria de 25 años lleva un abrigo negro de Zara, un polo del mismo tono de Blanco de hace «unos cuantos años» y un pantalón de cuadros escoceses también de Zara. Los botines son de Deichmann y el cinturón de Primark, al igual que los calcetines de Harry Potter, que le aportan el toque diferenciador al look. Como buena fan del famoso mago, se los regaló su madre porque sabía que le encantarían. ¿Qué es tener estilo? «Ser tú mismo y sentirte cómodo con lo que llevas.»