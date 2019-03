Street Style Looks con personalidad en el Casco Viejo En Bizkaia Dmoda salimos cada semana, cámara en mano, en busca de los mejores estilismos a pie de calle VIRGINIA MELCHOR y YVONNE ITURGAIZ Sábado, 30 marzo 2019, 13:15

El Casco Viejo es un barrio con alma en el que bulle una intensa vida social y comercial. En la zona histórica de la villa conviven el comercio tradicional y las cadenas de moda internacionales, las tascas de toda la vida y los restaurantes de reciente apertura. Por sus Siete Calles potean los txikiteros, los bilbaínos en general, y los turistas, para los que esta parte de la capital vizcaína se ha convertido en parada indiscutible. Un variopinto escaparate por el que desfilan cada día diferentes personas con su particular forma de vestir. En Bizkaia Dmoda nos hemos desplazado hasta allí en busca de estilismos diferentes, auténticos y con personalidad. Aquí nuestra selección:

John Donegan y Linda Millard (Cantante y diseñadora gráfica en la revista 'Hello!', ambos tienen 54 años)

A John Donegan le abordamos al salir de comprarse unas gafas hippies, al estilo de John Lennon, en una tienda de souvenirs de la calle Bidebarrieta. Este londinense y su mujer, Linda Millard, ambos de 54 años y de turismo por Bilbao, reconocen que su vestimenta guarda relación con la música que escuchan. John, que es cantante, lleva una chaqueta de pana de la marca Fred Perry, unos vaqueros de Primark y unos zapatos verdes de ante de Pretty Green, la firma de Liam Gallagher, el excantante de Oasis, que volverá a actuar este año en el Bilbao BBK Live. Linda, diseñadora gráfica en la revista 'Hello!' -el 'Hola' británico-, luce una chaqueta verde de la firma estadounidense Alpha Industries, famosa por sus cazadoras de aviador. La camiseta es de su ídolo David Bowie, los vaqueros los adquirió en la tienda online Asos y por encima lleva una falda de la marca inglesa Topshop. Sus aparatosas zapatillas negras, que pusieron de moda las Spice Girls en los años 90, son de la firma Buffalo. ¿Qué es tener estilo? «Vestir como sientes.»

Conchi Hontiyuelo (Jubilada, 75 años)

A Conchi Hontiyuelo la 'fichamos' mientras pasea junto a su hermana Mari Ángeles por la calle Bidebarrieta del Casco Viejo. Su alegre y primaveral estilismo no pasa desapercibido. «Y eso que hoy voy mal ¿eh?, que estamos yendo a la frutería.» A esta mujer de 75 años le gusta ir siempre «pintadita» y «con las uñas bien hechas.» Tampoco descuida los complementos, que para ella son tan importantes como la ropa. «Igual tengo más de cincuenta pañuelos y unas setenta sortijas, si vienes a mi casa te asustas», dice entre risas. Lleva una colorida chaqueta que se compró hace cinco años en una tienda de San Sebastián y que ha combinado con un pantalón de cuadros que adquirió en un mercadillo. El bolso, imitación de Bimba y Lola, es del mercadillo de Santoña y el pañuelo, del de Algorta. «Oye, porqué no voy a decir que son del mercadillo», le suelta a su hermana, que no para de reírse. Las gafas de sol azules de pasta, con las patillas a rayas multicolor, se las compra su hija por Internet. «Tendré unos diez pares, de todos los colores», apunta. ¿Qué es tener estilo? «Ponerse una siempre mona, con pañuelos, pendientes, colgantes... Hay gente que tiene un estilo maravilloso de toda la vida. Yo voy siempre arreglada, con la cara pintada, si me hago hasta las cejas.»

Abudulai Rashid (Albañil en paro, 49 años)

Abudulai Rashid accede con una sonrisa a posar delante del objetivo. «¿Me vais a hacer famoso?», pregunta entre risas. Este albañil en paro de 49 años lleva una chaqueta camel de efecto piel que se compró en una tienda de Zabalburu y una sudadera roja que adquirió en un comercio de segunda mano. El vaquero, que tiene más de siete años, no recuerda dónde se lo compró, y las botas Panama Jack son de una zapatería del Casco Viejo. La cadena y el reloj dorados se los trajo de África. ¿Qué es tener estilo? «Ir siempre elegante. Yo me pongo guapo hasta para ir a la cama.»

Emilia Epelde (Galerista de arte, 58 años)

Emilia Epelde va vestida con prendas 'oversize' que le aportan un estilo futurista y diferente. Esta galerista de arte de 58 años lleva una chaqueta azul y un pantalón gris del diseñador bilbaíno Alberto Etxebarrieta que compró en su tienda, Sinpatron, de la calle Carnicería Vieja. El jersey de ganchillo es de Bimba y Lola y las playeras son unas New Balance de color beige. Sus gafas 'cat eye', que por la forma de la montura imitan el ojo del gato, se las compró en la óptica MaldeOjo de la calle Ronda del Casco Viejo. ¿Qué es tener estilo? «Sentirte a gusto e identificado con lo que llevas puesto.»

Tom Berthault (21 años)

Tom Berthault ha venido tres días de visita a Bilbao para ver a una amiga. «Me gustan las callejuelas del Casco Viejo, los pintxos y vuestra mentalidad abierta», afirma este francés de 21 años. Lleva una chaqueta de pana con cuello de borrego de Pull&Bear, unos pantalones de la marca francesa Jules, una camisa de cuadros que se compró en una tienda de segunda mano de Bulgaria y unas botas que encontró por internet. El bolso lo adquirió en una tienda de souvenirs de Tenerife. ¿Qué es tener estilo? «Vestir sencillo y con personalidad.»