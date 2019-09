Cómo ir bien vestida a trabajar de una forma asequible, sostenible y solidaria Hoy os muestro cinco looks de segunda mano que he creado junto a Koopera, una organización que potencia la inserción laboral y el cuidado del medio ambiente SANDRA HERNÁNDEZ Jueves, 19 septiembre 2019, 17:27

¡Alo familuki! Como recordaréis, la semana pasada os hablé de las tendencias otoño-invierno y de cómo adaptar las propuestas de pasarela a nuestro día a día. Hoy seguimos en esta misma línea y os muestro 5 ideas para ir perfectas a la oficina. Y no, no lo haremos a base de grandes firmas, ni realizando grandes inversiones de dinero. Ni tan siquiera echaremos mano de las marcas 'low cost'. Lo que quiero enseñaros hoy son unas propuestas ideales de segunda mano que he podido lucir gracias a Koopera, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para potenciar la inserción laboral y venden ropa de segunda mano en perfectas condiciones y, ya de paso, promueven el reciclaje y la conciencia medioambiental.

Con estos estilismos de plena tendencia tan solo pretendo enseñar que no es necesario gastarse mucho dinero y caer en el consumismo para ir bien vestidas. Reciclando las prendas y comprando en sitios como Koopera Store, ayudamos a promover la moda sostenible, tan necesaria en los tiempos que corren.

No lo dudes y ¡únete al movimiento Koopera! Nos vemos por aquí la próxima semana aquí.