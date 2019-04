Los looks de Emma García fuera de la tele Emma García. La presentadora vasca recurre a estilismos cómodos y versátiles en sus momentos relajados. Los vaqueros, las camisetas básicas y las 'biker' ocupan un lugar destacado en su armario, donde tampoco faltan los chubasqueros y las botas para los días de lluvia VIRGINIA MELCHOR Jueves, 25 abril 2019, 16:33

Como buena vasca, Emma García sabe cuál es el kit imprescindible para afrontar con estilo los días de sirimiri: gabardina, botas y paraguas. La presentadora de Telecinco colgó este miércoles en Instagram un vídeo en el que aparece cantando bajo la lluvia para celebrar que ha alcanzado los 300.000 seguidores en Instagram, un hito que hoy en día los famosos festejan casi más que su propio cumpleaños. La conductora del programa 'Viva la vida' de Telecinco luce un 'trench' corto en negro, que ha combinado con unas botas de piel del mismo tono y con borrego por dentro. Completa el estilismo con un vaquero, una prenda a la que recurre habitualmente en sus looks relajados fuera de plató. El toque de color lo aporta el pañuelo con 'animal print' en blanco y negro y con los bordes en amarillo que lleva anudado al cuello.

En Jueves Santo, la periodista de Ordizia compartió otra imagen con un look cómodo y muy apropiado para el temporal de lluvia y viento que ha azotado Madrid en Semana Santa. En esta ocasión, Emma se decantó por un chubasquero rosa con capucha y cinturón que conjuntó con una camiseta blanca con una imagen en el centro de una colorida mariposa.

Desde que hace justo dos años se abrió cuenta en Instagram -antes no estaba en las redes sociales-, la gipuzcoana comparte sus estilismos diarios, rutinas deportivas y momentos de ocio con su legión de fans. De ahí que vaya dando pistas de cuál es su estilo fuera de la tele. Los vaqueros y las camisetas básicas son piezas indispensables de su fondo de armario, que casi siempre remata con botas Mou de tipo esquimal. En cuanto al estilo de pantalón, le gustan los vaqueros pitillos, bastante ajustados; y los acampanados o 'wide-leg'. También es una apasionada de los complementos: lo mismo lleva pañuelos con estampado animal o gafas de sol de aviador que sombreros de paja, boinas o gorras de estilo marinero. Y otra prenda que no falta en su vestidor son las cazadoras vaqueras o de cuero, que no duda en anudarse a la cintura en los días más calurosos, un gesto que aporta frescura y espontaneidad a sus estilismos.

Su vestimenta en televisión ha dado un giro desde que está al frente de 'Viva la vida'. En 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que ha presentado durante diez años, acostumbraba a lucir prendas muy juveniles, en consonancia con la franja de edad a la que iba dirigido este espacio. En 'Viva la vida', en cambio, luce estilismos más elegantes y sofisticados: desde americanas con vaqueros hasta faldas tubo con camisas. Este sábado deslumbró con un traje de dos piezas en blanco que combinó con una camiseta lencera de tirantes y unas sandalias plateadas con tacón de aguja y plataforma delantera. «Madre mía, pareces la reina Letizia el día de su pedida de mano», le soltó en tono de broma Torito, uno de los colaboradores del programa. A diferencia de su antecesora, Toñi Moreno, que presentaba el programa en deportivas, la vasca no ha querido bajarse de los tacones.

Emma García, con el traje en color blanco que lució el pasado sábado en 'Viva la vida'.

También se mantiene fiel a un único estilo de peinado desde hace años. Emma siempre ha jugado con la misma paleta de colores cobrizos, acompañados de reflejos cálidos y cortes escalados con los que consigue un aire más fresco. Hoy en día acompaña el look con unas favorecedoras ondas desestructuradas y un flequillo que le enmarca la mirada y aniña sus facciones. Todo un acierto. En la galería que acompaña a esta información, repasamos sus mejores looks dentro y fuera de la tele.