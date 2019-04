Looks con cazadoras de cuero que a mi madre le parecerían de «macarra» (pero no lo son) La 'perfecto', de espíritu rebelde y roquero, se ha convertido en una prenda todoterreno capaz de convertir en extraordinario cualquier estilismo ALMUDENA BLANCO Viernes, 5 abril 2019, 18:08

¡Hola a todos! Si el sábado pasado os enseñaba algunos vestidos para ir a eventos y no dejarlos después colgados en una percha, esta semana os propongo unos looks más 'sport' y funcionales para el día a día con mi adorada 'biker' como protagonista.

Las chaquetas de cuero son unas prendas que no pasan de moda y que hacen que cualquier estilismo sea más 'cool'. Además, permiten mil combinaciones diferentes.

Se empezaron a usar en la II Guerra Mundial por los aviadores y solían estar forradas de borrego, ¿quién no recuerda la mítica película 'Top Gun' protagonizada por Tom Cruise?

En los años 20 se empezaron a diseñar las primeras cazadoras 'perfecto' para proteger a los motociclistas, siendo el cierre cruzado con cremallera. Con el paso de los años, estas prendas se asociaron a un punto de rebeldía gracias a Marlon Brando y James Dean, dos guapos rebeldes que marcaron tendencia.

Más adelante, la mayoría de los miembros de las bandas de rock comenzaron a llevar estas chaquetas de cuero, ya que se asociaban a una forma de romper las normas. Así es como se empezaron a ver cada vez más cremalleras, pinchos, tachuelas, parches… un sinfín de modelos cada vez más transgresores.

Actualmente, la chaqueta de cuero está presente en nuestro día a día y se lo debemos agradecer a Yves Saint Laurent, que fue el primero que subió esta prenda a la pasarela en un desfile de Christian Dior.

No puedo sino agradecerle esta licencia que se permitió en su momento, ya que para mí son un 'must have'. En mi caso, no sé si el amor por esta prenda viene también porque en mi adolescencia mi madre no me dejó tener una chaqueta de cuero con cremalleras porque era «muy macarra». Así que ahora me encanta tener varias en mi armario.

Hace un par de semanas, en mi artículo con las tres minifaldas ya os enseñaba una de mi queridas 'biker' con pinchos. Así que esta semana os presento alguna más:

Una 'biker' muy cañera con tachuelas y parches

Esta chaqueta de 'Freaky Nation', que me tiene loca, es también la más especial, ya que combina varios de los elementos que pueden dar un toque más rockero a una 'biker'. No le falta detalle: cremalleras, tachuelas en dorado, parches, bolsillos, cinturón… La he combinado con unos pantalones negros con un poco de brillo, unos botines de Guess con taconazo, una camiseta de Openspace y unas Rayban tipo aviador.

Cazadora roja de cuero, ¿con pantalón o vestido?

Esta vez os propongo una 'biker' roja corta de Rinascimiento con cremalleras y tachuelas en las solapas. Me la he puesto con vaqueros de Rare, camiseta con logo de Ramones/ACDC de Openspace, que me encanta, y mis zapatillas 'Skyler' tipo calcetín de punto elástico de Michael Kors. Son tan cómodas que no me las quito, quién me lo iba a decir a mí cuando me las recomendaron las chicas de la tienda, que siempre son encantadoras conmigo.

El look lo he completado con un cinturón con hebilla metálica de Fornarina, gafas de Chanel que también uso muchísimo y el bolso de Michael Kors. También he combinado esta misma cazadora de cuero con un vestido negro largo de tirantes de Zara y unas sandalias de cordones de Michael Kors para conseguir un look cañero.

Dos look 'sport' con una 'biker' azul

Esta 'biker' azul de Maje me la pongo muchísimo. Os dejo dos propuestas de look 'sport' con ella, pero también se puede combinar con un vestido.

En uno de los estilismos, combino la chaqueta con camiseta blanca de Silvian Heach, pantalones rotos con parches de la tienda Via Condotti de Santander y zapatillas Converse blancas. Como accesorios, llevo mis inseparables gafas de sol de Chanel y el bolso de Louis Vuitton.

En el otro look combino la 'biker' con camiseta de logo D&G, pantalón vaquero de Zara y las Converse blancas. Como accesorios, llevo un bolso bandolera marrón de Michael Kors, un cinturón de Fornarina y unas gafas de Chanel.

Y hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado, ¡nos vemos la próxima semana con más propuestas!

