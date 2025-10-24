El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Preysler lució en 'El Hormiguero' pendientes bilbaínos y vaqueros de lentejuelas.

El look de Isabel Preysler en 'El Hormiguero': pendientes bilbaínos y vaqueros de lentejuelas

La 'reina de corazones', que acudió al programa de Antena 3 para presentar sus memorias, 'Mi verdadera historia', sorprendió con los hombros descubiertos y joyas bilbaínas

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Isabel Preysler fue este jueves a divertirse a 'El Hormiguero' y, sobre todo, a promocionar sus memorias, 'Mi verdadera historia'. La reina de corazones, ... que lo mismo habló de su operación de nariz que de cómo perdió la virginidad, optó por un look moderno y urbano, alejándose de opciones más convencionales como el típico traje o vestido de invitada. Con su elección, logró un equilibrio perfecto entre frescura y sofisticación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  5. 5

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El look de Isabel Preysler en 'El Hormiguero': pendientes bilbaínos y vaqueros de lentejuelas

El look de Isabel Preysler en &#039;El Hormiguero&#039;: pendientes bilbaínos y vaqueros de lentejuelas