El look de Isabel Preysler en 'El Hormiguero': pendientes bilbaínos y vaqueros de lentejuelas

Isabel Preysler fue este jueves a divertirse a 'El Hormiguero' y, sobre todo, a promocionar sus memorias, 'Mi verdadera historia'. La reina de corazones, ... que lo mismo habló de su operación de nariz que de cómo perdió la virginidad, optó por un look moderno y urbano, alejándose de opciones más convencionales como el típico traje o vestido de invitada. Con su elección, logró un equilibrio perfecto entre frescura y sofisticación.

Ampliar

La socialité eligió unos vaqueros joya, firmados por el diseñador cacereño Jorge Redondo, que ya lució las pasadas navidades. El modelo, de pata ancha y bolsillos frontales, está bordado a mano con azabaches y lentejuelas negras. Pertenecientes a la primera colección Casual de Redondo Brand, estos vaqueros joya representan una tendencia cada vez más popular entre las celebridades: rescatar piezas de archivo como símbolo de estatus. Ya no se trata de vestir lo último, sino lo más significativo.

Ampliar

Isabel, asesorada por su estilista Cristina Reyes, combinó los pantalones de lentejuelas con una blusa vaquera de hombros descubiertos y mangas abullonadas, y sandalias de la firma italiana Gianvito Rossi. La guinda al look la puso con unos pendientes de la firma bilbaína Suárez, fundada en 1943 por Emiliano Suárez Faffian. Esta empresa revolucionó la joyería con la creación de la primera tienda-taller del sector, un concepto que hoy sigue bajo la dirección de Juan Suárez, tercera generación al frente. Suárez continúa abanderando la «excelencia, transparencia y contemporaneidad», gracias al trabajo de los mejores maestros joyeros y una selección de materiales exclusivos.

Ampliar

El pasado 7 de octubre, Suárez reabrió su boutique en el número 43 de la Gran Vía, en el Edificio Sota, tras una reforma integral que obligó a trasladar temporalmente la tienda a la Plaza Moyúa. La nueva imagen de la boutique combina un estilo clásico, marcado por tonos ocres, con toques modernos. La joyería sigue siendo una de las pocas empresas vizcaínas que mantiene su sede en la principal arteria comercial de Euskadi.

Tamara, de Zara

Ampliar El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'.

Isabel Preysler estuvo acompañada por su hija, Tamara Falcó, colaboradora del programa, que apostó por un total look negro de Zara. El top palabra de honor, con un pliegue lateral que añadía sofisticación, fue el toque especial de su estilismo. Lo completó con una falda tubo de tiro alto y efecto piel, que ya ha volado de la tienda online y está agotada en casi todas las tallas.