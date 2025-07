Llegan las rutas misteriosas a Bilbao: un recorrido nocturno por los secretos de la ciudad.

Silvia Andrés Viernes, 4 de julio 2025, 13:49 Comenta Compartir

Más allá del Guggenheim y de los pintxos de la Plaza Nueva, Bilbao esconde historias que no aparecen en las guías turísticas. Al caer la noche, la ciudad revela un rostro más oscuro y desconocido: el del misterio. ¿Sabías que, según cuenta la leyenda, un fantasma merodea entre bambalinas en el Teatro Arriaga? ¿O que algunas casas del Casco Viejo han sido escenario de extrañas visitas nocturnas? Estos y otros enigmas forman parte de la Ruta Misteriosa de Bilbao, un recorrido que se estrenó el pasado 20 de junio y que se repetirá cada viernes y sábado. El proyecto, con más de una década de historia en otras ciudades españolas, invita a descubrir lo inexplicable de la mano de expertos que llevan años buceando entre archivos, leyendas y fenómenos que desafían toda lógica.

En Bilbao, el encargado de guiar a los participantes es Adrián Basilio, un joven vizcaíno de 34 años, investigador y autor del libro Bizkaia Forteana (Ushuaia Ediciones), donde recopila 33 casos anómalos ocurridos en la provincia. «Cuando decidieron abrir ruta en Bilbao me contactaron. Fue una sorpresa y acepté encantado», cuenta. Antes de diseñar el recorrido, Adrián buceó durante meses en hemerotecas, archivos y antiguos recortes de prensa para documentarse sobre lo más inquietante -y a veces olvidado- de la ciudad. «También hay espacio para curiosidades históricas, como las de la Catedral de Santiago o la simbología oculta de la Fuente del Perro», añade.

Fruto de esa investigación nació una ruta nocturna de dos horas de duración, con ocho paradas llenas de misterio, que continuará durante todos los viernes y sábados de julio a partir de las 22.00 horas, y que probablemente se mantenga en los meses siguientes. El precio es de 14 euros por persona y las entradas pueden reservarse en la página oficial. Las citas celebradas hasta ahora han sido un éxito y las reacciones del público muy variadas. «Algunos se ríen, porque la idea es pasarlo bien, pero hay quienes se van algo inquietos… Sobre todo cuando hablo de las personas sombra, ahí más de uno se queda con la cara desencajada», confiesa Adrián.

Ampliar Los participantes de la anterior edición posan frente al Teatro Arriaga.

La huella del Diablo

Y eso que, como él mismo reconoce, en Bilbao no existe una gran tradición vinculada al misterio. «La gente conoce los casos más emblemáticos de la Península, pero no se ha investigado ni hablado mucho sobre los enigmas que esconde la ciudad. Y eso que algunos son realmente potentes, como la llamada 'marca del Diablo' en el Paseo de los Caños», advierte. Aun así, Adrián está convencido de que iniciativas como esta pueden despertar mayor interés en estos temas o, al menos, hacer que la gente se sienta cómoda para confesar algunos episodios extraños que hayan vivido. «Las personas sí que cuentan alguna cosilla, porque están en un ambiente relajado y propicio para compartir este tipo de experiencias sin miedo a que les miren raro», apunta.

Por si el fantasma del Teatro Arriaga, el Diablo o los visitantes nocturnos no fueran suficiente, Adrián cierra el recorrido con la reproducción de dos psicofonías. «Estoy buscando algunas grabaciones que sean de la zona, para darle un toque más local, pero aún no las he encontrado. Sin embargo, las que utilizo son bastante escalofriantes, la verdad. Creo que ayudan a que los participantes se hagan una buena idea de lo que hablamos», comenta. Después de un cierre así, seguro que más de uno prefiere no volver solo a casa. Pero esa es, precisamente, parte de la gracia: salir a la calle buscando misterio y volver con la cabeza llena de preguntas. Porque Bilbao no solo se explora con los ojos. A veces, hay que prestar atención al silencio.