Llega a Bizkaia la moda de la 'coffee party': fiesta mañanera con café de especialidad y música techno

Ager Larrabide quería celebrar el primer aniversario de su bar La Señora, ubicado en el parque Malakate de Getxo, de una forma diferente. ¿Una fiesta ... nocturna o un tardeo? Nada de eso, su apuesta ha sido algo desconocido hasta ahora en Bizkaia: una 'coffee party' en horario de mañana. Este tipo de evento, que nació en Los Ángeles y Chicago, se está extendiendo ya por toda Europa y cada vez tiene más adeptos. «Es la primera 'coffee party' de Bizkaia e incluso me atrevería a decir que de todo Euskadi», explica Ager. La idea es sencilla pero rompedora: organizar una fiesta en torno al café «para comenzar el día con buena energía, cafeína y acompañados con música techno, en plan melódico, de la mano del DJ Nebreda», detalla.

Esta cita cafetera, que se celebrará este sábado de 10.30 a 12.30 horas de la mañana, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de diferentes cafés de especialidad de forma gratuita de la mano de un barista de Cafés Baqué que hará diferentes recetas. Y, por supuesto, también habrá pintxos para picotear. «Entre ellos, uno de bonito que creó mi amama Claudia y que mucha gente viene a buscar expresamente, porque no lo encuentran igual en ningún sitio», cuenta. Y es que la familia de Ager se ha dedicado toda la vida al mundo de la hostelería y ha dejado una huella imborrable en la memoria de los vecinos de la zona. «Mis abuelos regentaban La Venta, un bar muy famoso y muy concurrido de Getxo que todavía mucha gente recuerda con especial cariño», explica.

Ampliar La foto antigua de la amama de Ager.

Tradición familiar

De hecho, una fotografía antigua de su abuela ha servido de inspiración para el logo de La Señora y otra foto de ella preside una de las paredes del local. «Era una gran cocinera, aprendí muchísimo de ella. En invierno, por ejemplo, hago los pimientos rellenos de carrillera o las croquetas de chorizo que ella me enseñó», apunta. Sin duda, esa tradición familiar le ha marcado, puesto que desde muy joven, Ager, que ahora tiene 31 años, ha desarrollado su labor profesional en numerosos bares. «Hasta que el año pasado decidí montar mi propio proyecto. Tenía ganas de apostar por la hostelería de día y de ser mi propio jefe. Idoia, mi madre, se unió después al proyecto; la verdad es que la gente me lo pedía y aquí está conmigo. Es mi mano derecha y me ha ayudado un montón. ¡Pasamos muchas horas codo con codo, pero lo llevamos muy bien», dice riendo.

Ampliar Ager y su madre, Idoia, dueños de La Señora, en una imagen antigua.

Desde el principio, Ager tuvo claro que La Señora tenía que seguir la tradición familiar de trabajar con los mejores productos. Por eso ofrece cafés de la más alta gama y de especialidad y utiliza productos de buena calidad para elaborar los pintxos, ya que no quiere saber nada de productos congelados o precocinados. «Para la bollería trabajamos con Zuricalday y también traemos pantxinetas los fines de semana de un obrador de Larrabetzu, aunque todos los días tenemos opciones dulces», detalla. Otra premisa que tenía clara es que el bar debía convertirse en un espacio de encuentro para los habitantes y visitantes de la zona con el objetivo de formar una gran familia.

Ampliar Yvonne Iturgaiz

Para Ager, el comercio tiene la responsabilidad de implicarse con el barrio y con su gente y crear comunidad. «Este primer año ha sido muy intenso, pero estamos felices porque hemos conseguido convertirnos en un auténtico lugar de encuentro. Hay gente que viene sola, pero siempre se pone a charlar con alguien. Lo importante es apoyarnos y ayudarnos entre todos para lo que haga falta», recalca. De hecho, la clientela avisa incluso cuando se va a ir de vacaciones y va a estar unos días sin pasar por el bar o cuando necesita que le recojan un paquete porque no va a estar en casa. «La gente nos agradece mucho que hayamos vuelto y siempre nos dice que están encantados con el servicio y con cómo trabajamos y, sobre todo, con la alegría que damos al barrio».