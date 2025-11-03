Leo, el argentino que toca en las calles de Bilbao y sorprende con sus actuaciones en euskera

Las calles de Bilbao se han convertido en un escenario al aire libre donde numerosos músicos callejeros amenizan con su música y su voz las ... idas y venidas de los paseantes. Uno de ellos es Leo Cabrera, un músico de 31 años nacido en Buenos Aires y criado en Paraguay -de donde son sus padres- que despliega su talento por la Gran Vía, el Casco Viejo o Indautxu, y que recaló hace ya cuatro años en la ciudad. «Primero estuve en Barcelona. Vine a la aventura con la intención de tocar en cruceros, pero llegó la pandemia y todo cambió», recuerda. Pero lo que parecía un contratiempo terminó abriéndole otro camino. Aunque durante aproximadamente un año trabajó en hostelería, su pasión por la música acabó imponiéndose. «En hostelería solo aguanté un año y decidí probar suerte tocando en la calle, en Barcelona. Y me fue bien. Ganaba más y, sobre todo, me sentía más libre», reconoce.

No es extraño que la música se haya impuesto en su vida. La lleva en la sangre desde que era apenas un niño. Leo empezó a tocar la guitarra a los siete años, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Pablo. «Estoy aquí gracias a él. De pequeño escuchaba todo lo que él ponía, y a los trece ya teníamos una banda juntos», recuerda. Desde que dio sus primeros acordes, Leo ha sido autodidacta la mayor parte. «Me sentaba en mi habitación a estudiar, tocar y escuchar música, que al final es la mejor forma de educar el oído. Luego también hice algún curso de teoría musical y estudié durante dos años con un profesor de Santutxu, al que le estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado», apunta.

Ampliar Maika Salguero

Leo vino a Bilbao para visitar a un amigo y al final ya lleva aquí cuatro años. La primera vez que tocó fue debajo del puente del Guggenheim. Hoy se mueve por Gran Vía, Casco Viejo, Indautxu, Barakaldo, Portugalete o Algorta. «Me gusta cambiar de sitio para no aburrirme y para ver gente distinta. La verdad es que aquí estoy encantado. En Bilbao hay mucho respeto por el músico callejero. Hasta la policía me deja propina. En otras ciudades son más rígidos, creo que hoy por hoy Bilbao es el paraíso para hacer música en la calle. Aquí la normativa es flexible», asegura. Su jornada de trabajo se reparte entre la mañana y la tarde, y en total toca dos horas y media o, como mucho, tres al día. Monta su micrófono, su pie, su amplificador y, cuando puede, se toma un mate «para cuidar la garganta y el alma», reconoce. Ese gesto, tan cotidiano en su tierra, le acompaña también aquí. «Lo tomaba en casa con mi mamá. Es algo social. Mucha gente me ve y me dice: '¡Eh, qué bueno, un mate!'», comenta entre risas.

Canciones en euskera

En la calle, Leo interpreta sobre todo versiones rockeras, pero también temas propios y canciones de su hermano. «Soy más intérprete que compositor, aunque también escribo. A veces me cuesta expresar con palabras lo que quiero transmitir, por eso lo hago con la guitarra». En su repertorio hay temas en castellano, inglés, portugués e incluso euskera. «No lo hablo, pero me tomé el trabajo de aprender las letras y pronunciarlas bien, y a la gente le encanta escucharlas. Sobre el resto de canciones, tengo mil influencias; no podría nombrarlas todas, pero lo que sí veo es que no hace falta tocar hits para que la gente aprecie la música, se pare y te escuche. Y te lo agradecen mucho. Lo bonito de la calle es que no hay guion ni fórmula. La música sola atrapa. Tengo la suerte de tocar lo que quiero y que a la gente le guste».

Aunque el directo en la calle es ahora su hábitat natural, también ha tocado en diferentes locales, y el próximo 15 de noviembre presentará, junto a una formación, un homenaje al rock argentino en la Kultur Etxea de Bilbao La Vieja, a partir de las 21.00 horas, con un precio de entrada de cinco euros. Además de músico, Leo trabaja como técnico de sonido, un oficio que le permite seguir vinculado al arte desde otro lugar. «Estoy en una etapa tranquila de mi vida, y desde que toco en la calle, más. Me encanta el mundo de la música, tanto lo artístico como lo técnico. Bilbao me está dando mucho. Me dijeron que era un sitio lindo para vivir, y no se han equivocado», confiesa. Aunque no descarta volver a moverse algún día, su presente está aquí. «Soy inquieto. Quizá vuelva a Buenos Aires o a otro sitio. No sé qué voy a hacer con mi vida, soy una persona espontánea, me voy dejando llevar. Pero por ahora, estoy donde quiero: tocando, viviendo y siendo libre».