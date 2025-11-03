El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Leo Cabrera toca en las calles de Bilbao.

Leo Cabrera toca en las calles de Bilbao. Maika Salguero

Leo, el argentino que toca en las calles de Bilbao y sorprende con sus actuaciones en euskera

Este artista callejero de 31 años ameniza con versiones rockeras, temas propios y canciones en euskera las idas y venidas de los viandantes. «No lo hablo, pero me aprendí las letras, porque a la gente le encanta escucharlas»

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:18

Las calles de Bilbao se han convertido en un escenario al aire libre donde numerosos músicos callejeros amenizan con su música y su voz las ... idas y venidas de los paseantes. Uno de ellos es Leo Cabrera, un músico de 31 años nacido en Buenos Aires y criado en Paraguay -de donde son sus padres- que despliega su talento por la Gran Vía, el Casco Viejo o Indautxu, y que recaló hace ya cuatro años en la ciudad. «Primero estuve en Barcelona. Vine a la aventura con la intención de tocar en cruceros, pero llegó la pandemia y todo cambió», recuerda. Pero lo que parecía un contratiempo terminó abriéndole otro camino. Aunque durante aproximadamente un año trabajó en hostelería, su pasión por la música acabó imponiéndose. «En hostelería solo aguanté un año y decidí probar suerte tocando en la calle, en Barcelona. Y me fue bien. Ganaba más y, sobre todo, me sentía más libre», reconoce.

