Leire y Haritz crean cuadros abstractos para las casas más elegantes de Bizkaia.

Leire y Haritz crean cuadros abstractos para las casas más elegantes de Bizkaia.

Leire y Haritz, la pareja de Leioa que crea los cuadros para las casas más elegantes de Bizkaia

Bajo su firma, DOK Atelier, dan forma a obras abstractas que se han convertido en las favoritas de muchos interioristas vizcaínos

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:57

La casa de Leire Zabala y Haritz Oyaga, en Leioa, no es solo el hogar donde conviven con sus tres hijos. Es también el espacio ... donde desarrollan su trabajo como artistas, en paralelo a sus respectivas profesiones: ella en un estudio de arquitectura y él en el ámbito del diseño web. «Al tener niños, muchas veces estás con la pintura y el Cola Cao, o cocinando algo a la vez. Aunque tenemos muchos frentes abiertos, puesto que una familia requiere mucha organización, hemos aprendido a optimizar y a organizarnos bien, y la verdad es que hemos conseguido que todo tenga cierta armonía», cuenta Leire con una sonrisa.

