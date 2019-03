Así puedes llevar lazos, la tendencia romántica de la temporada Este complemento aporta un toque dulce a cualquier look. Así puedes lucirlo... ¡en los pies y en la cabeza! INNES LLACH Martes, 19 marzo 2019, 21:24

Hola a todas! Que ganas tenía de estar de nuevo aquí para hablaros de esta tendencia que viene pisando fuerte esta temporada y que a mí además me encanta, se trata de el lazo, hace romántico cualquier look. Lo tenemos en un montón de versiones, los veréis en las prendas, como accesorio del pelo e inclusión en los zapatos.

Zapatos de tacón con lazos

Esta sin duda es una de mis combinaciones favoritas, los Stilettos me encantan y si además le añaden un lazo... ¡ya ni te cuento! Es un look cómodo y perfecto para cualquier ocasión. Los Stilettos son de una zapatería de Bilbao, los he combinado con skinny y jersey verde de Zara y pañuelo a modo de cinturón (ya os dije que se llevaba un montón) de Stradivarius.

Lazo en el pelo, perfecto para cualquier ocasión

Esta combinación es comodísima y el lazo en el pelo lo hace romántico, muy apropiado para diario ya sea para trabajar, tomar algo con amigos, creo que es perfecto para cualquier ocasión. En este caso, he combinado el lazo de Stradivarius con los pendientes, el jersey de rayas y el jeans estilo 'mom fit' de la misma firma, el pañuelo a modo de cinturón es de Zara, los botines de 'animal print' son de Calzados Del Río y el bolso es de Parfois.

Con el lazo en la coleta

En este look os enseño cómo podéis añadir el lazo a vuestra coleta. Como veis, es un look muy sencillo y normal pero con el lazo le damos un punto de sofisticación, conseguimos dar el aspecto de un 'outfit' mucho más pensado y trabajado. Este lazo también es de Stradivarius, me gustan mucho porque llevan coletero y pinza, así podemos añadirlo de forma fácil y sencilla a cualquier peinado. La biker es de Zara y los leggins efecto cuero son los térmicos de Calzedonia.

Más lazos en los zapatos... ¡y de leopardo!

Esta es otra propuesta de zapatos con lazos, una versión un poco más atrevida por el 'animal print' que se sigue llevando un montón pero con un tacón más bajo y ancho, mucho más cómodo para días en los que vamos a tener que andar de un lado para otro sin parar, son de una zapatería de Bilbao. Los he combinado con unos jeans de pata ancha de Mango y lo cierto es que son un poco arriesgados ya que no a todo el mundo le gustan, pero yo opto por ellos porque son de tiro alto, no aprietan nada y son comodísimos además de tendencia. Los llevo con cinturón negro de Gucci, camiseta ajustada con 'animal print' y blazer roja de Stradivarius, bolso de Louis Vuitton y pendientes de Louveme. El collar es de Isabel Lamadrid.

Lazo para un look en blanco y negro

'Black and white' es una combinación que nunca falla y en este outfit ¡me encanta! Me parece perfecto para trabajar o para simplemente dar una imagen cuidada y profesional, en este look a parte del lazo en un semi recogido en el pelo he añadido también una maxi camisa, que se van a llevar un montón también esta temporada y de la que os hablaré muy pronto en un post. Tanto el lazo como la camisa y los pantalones encerados son de Stradivarius, la blazer y el cinturón es de Zara, los botines son de José Sainz y el bolso es de Martina K.

Estas son algunas ideas de cómo incorporar lazos en nuestros looks. ¿Cuál es vuestro outfit preferido? ¡Contadme! Espero que os inspiréis y creéis looks chulos incorporando los lazos. Que tengáis un feliz día, nos vemos aquí la semana que viene con más tendencias. Hasta entonces no os olvidéis de lo más importante, ¡sed felices!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram o en Youtube.