El pañuelo viral con el que Kylie Jenner sorprende en sus vacaciones es de firma española.

Kylie Jenner ha sorprendido a sus casi 400 millones de seguidores en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde adelantaba uno de los próximos lanzamientos de su nueva línea de ropa 'Khy' (con prendas con lunares en blanco y negro), pero también se colaba un modelo firmado por un diseñador más que conocido con su firma 'made in Spain': el alicantino Juan Vidal.

Y es que la celebridad californiana sigue en Italia en una escapada post-boda Bezos‑Sánchez, un viaje que ha compartido a través de varias instantáneas en redes y donde ha posado con un 'bralette' de color marrón, anudado a la espalda con un lazo negro y con flores (un modelo que Jenner utilizaba a modo de top) y que combinaba con un pañuelo de seda, además de unos pantalones blancos de tiro bajo.

En un luminoso escenario toscano, la actual pareja de Timothée Chalamet, que también ha compartido fotos junto a sus hijos y amigas, ha elevado la tendencia veraniega del 'scarf skirt' luciendo un estilismo con pañuelo para cubrirse el pelo, que evoca a las grandes divas del antiguo Hollywood.

Un bikini para ir a cenar

Aunque el verdadero descubrimiento es que ese 'bralette' satinado de tirantes y estampado floral utilizado por la más pequeña del clan Kardashian no pertenece a ninguna casa de moda italiana o francesa; sino que es una creación pura del diseñador alicantino Juan Vidal, cuyas prendas que pertenecen a la última colección del diseñador 'Me quiere, no me quiere', presentada en abril de este año en la '080 Barcelona Fashion', mejor conocida como la Semana de la Moda de Barcelona.

Ampliar El pañuelo cuesta 160 euros.

Así lo ha compartido el propio diseñador de 45 años que estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona en sus redes sociales. En las que aparecen tanto el pañuelo de seda Daisy (que puede conseguirse por 169 euros), hasta el bikini de la colección, plagada de diseños con flores, siluetas ligeras y materiales nobles, que está a la venta por 500 euros.

Ampliar El bikini está confeccionado en seda natural.

«Ha sido una colaboración directa con su equipo de estilistas, con un proceso fluido y muy orgánico», ha contado Edurne Ruiz, CEO de Juan Vidal a Vogue. «El bikini está confeccionado en seda natural, pensado para llevarse perfectamente como top en una cena, una fiesta en la piscina o un estilismo urbano. El pañuelo es una pieza versátil que se transforma según cómo la lleves», finaliza.