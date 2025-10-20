El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Alemany

Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»

Este vecino de Arangoiti de 66 años se jubila y baja la persiana de su zapatería de Miribilla: «Seguiré viniendo al barrio para tomar café con los clientes»

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:20

No solo las principales calles de Bilbao se llenan cada vez más de locales comerciales vacíos con carteles de «se vende» o «se alquila». ... Los barrios también viven continuamente la desaparición de pequeños comercios emblemáticos que han formado parte de su historia y de la vida cotidiana de sus vecinos. En muchos casos, la causa es la misma: sus dueños se jubilan y no encuentran relevo generacional. Es el caso de Calzados Mapi, una zapatería ubicada en el número 8 de la calle Xenpelar, que cerró definitivamente sus puertas el pasado viernes tras casi 50 años de actividad. El motivo: la jubilación de su propietario, Kirri, quien ha dedicado prácticamente toda su vida al oficio del calzado.

