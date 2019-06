Así son los jóvenes candidatos a ser imagen de la firma bilbaína más`vintage´ David Bas El casting para protagonizar la próxima campaña de 'Arizona Vintage' desencadenó la locura en la villa, congregando a más de 200 jóvenes en su tienda de Alamdea Rekalde SARAI VÁZQUEZ Miércoles, 19 junio 2019, 23:05

A falta de cinco minutos de que la firma bilbaína Arizona Vintage abriera su casting este domingo, en su establecimiento de Alameda Rekalde guardaban su turno numerosos jóvenes en una cola que llegaba hasta la céntrica Plaza Moyúa. Todos compartían un mismo objetivo: ser imagen de la nueva campaña del fenómeno de las prendas de segunda mano. Tras haber pasado por diferentes puntos de nuestro país como Barcelona o Valencia, llegaban a su ciudad de origen. «Es un día especial porque aquí comenzó todo», declara Naiara Usabiaga, una de las fundadoras de la firma. Más de 200 personas acudieron a la cita y se capturaron más de 1.500 imágenes durante las cuatro horas que duró la prueba. «Queremos personalidad, personas con las que te quedes su cara y que tengan actitud», cuenta. Los tres rostros elegidos protagonizarán una sesión de fotos «muy natural» ambientada en Bilbao. El acto fue organizado por Andrea Donati, director de SF40, la agencia bilbaína de la que salió el mismísimo Jon Kortajarena. «Se buscan perfiles diferentes, ya no suelen ser tan comerciales. Lo raro atrae», comenta.

La primera de la cola fue Noelia Tomé. «He estado dos horas a la espera pero tenía que ser la primera, ha merecido la pena», reconocía. Los aspirantes iban acompañados por sus madres o venían en grupos de amigos. Se vivieron muchos nervios. En primer lugar, el equipo de la agencia cogía los datos y charlaban un poco con los candidatos para quitar peso al asunto. Ya con su número, posaban frente al fotógrafo. Primero de frente, luego de perfil y «¡siguiente!». Mientras, tanto otros disfrutaban de una velada de compras al ritmo de la música de la cantante Tina Pámpano. Tras la jornada, Naiara declaraba que había mucho nivel. En Bizkaia Dmoda destapamos algunos de los rostros candidatos a ser la imagen de la firma bilbaína más `vintage´:

Las hermanas Herrera: Naiara y Joana (12 y 14 años)

Naiara y Joana Herrera vinieron conjuntadas, con vaqueros y tops blancos. Fueron unas de las primeras en superar con éxito la `prueba de fuego´ frente a la cámara. Posaron firmes, sin reparos y cada una con su toque personal. Fueron todo un soplo de aire fresco, con su soltura y sus facciones dulces. Estas dos hermanas de Etxebarri, de 12 y 14 años, estudian y en su tiempo libre, les encanta hacer deporte y sacarse fotos. Sueñan con convertirse en modelos y protagonizar alguna portada de grandes revistas de moda. Por el momento, se preparan para ello a través de diferentes cursos. Cuando se enteraron del casting, no dudaron ni un segundo en presentarse juntas. Definen su estilo como casual. «Aunque a mi me gusta arreglarme más», admite Joana.

Izaro Garmendia (12 años)

Izaro Garmendia es pura simpatía. A sus 12 años, esta vitoriana sueña a lo grande. Acaba de terminar primaria y ya lo tiene claro: quiere ser modelo. Para ella la moda es «lo más». Fue la más pequeña de la cita. Estaba eufórica por posar frente a la cámara y lo hizo de miedo con una gran sonrisa. A esta joven le apasiona bailar y sacarse fotos con sus looks diarios. Luego, los sube a su cuenta de Instagram y acumula un sinfín de 'likes'. Su gusto es de toda una profesional. Para la ocasión, optó por un vestido 'midi' de color blanco y en los pies, unas deportivas Adidas en tonos neón. «Para la Ikastola mi estilo es urbano y los fines de semana, es una mezcla, es algo muy mío», confiesa con gracia. Vino acompañada por toda la familia: sus aitas y su perrito. Todos estaban ahí para apoyar a la 'peque' de la casa. «Lo que sea para verla feliz», declaraba su aita.

Evan Truesdale (19 años)

Evan Truesdale ya se había puesto frente a la cámara antes. Fue uno de los rostros del vídeo para promocionar las nuevas camisetas del Athletic Club para la temporada que viene. «Creo que mi perfil es diferente por aquí», cuenta. Este joven de tez morena, rizos castaños y ojos verdes es de Durango y, a sus 19 años, estudia Filología Inglesa en la Universidad del País Vasco. En su tiempo libre le apasiona jugar al futbol, escuchar música y estar con los amigos. «Lo que le gusta hacer a cualquier joven de mi edad», aclara. El rollo 'vintage' define su estilo a la hora de vestir. Le encanta la moda y sus looks para su día a día se componen de chándal, camisetas 'oversize' y zapatillas altas. «Me encantaría llegar a ser alguien en el mundo del modelaje, ser reconocido», admite.

Enrique Franco (22 años)

Las pecas colman el rostro del bilbaíno Enrique Franco. Su cabello rubio con destellos rojizos, junto con sus ojos azules y su tez blanquecina, hacen que tenga una apariencia singular. El arte corre por las venas de este joven de 22 años. Estudia Diseño en la Universidad del País Vasco y ya ha hecho sus primeros `pinitos´ en el sector cinematográfico. «He trabajado como actor extra en la película 'Gernika' y en la serie 'La línea Invisible», cuenta. Comparte su tiempo libre con su «queridísima» guitarra. Aunque a veces opta por ponerse detrás de la cámara para capturar imágenes y vídeos de todo tipo. Se ha acercado al casting en solitario para «probar suerte». Dice que nunca se sabe. «Es una buena oportunidad para que te conozcan y meterte en el mundillo de la moda», admite. Tiene con un look de lo más diferenciador con unos vaqueros rotos, una camiseta blanca metida por el pantalón, un cinturón marrón de cuero y en los pies, unas botas estilo 'cowboy'. La ropa de segunda mano abarrota su armario.

Las mellizas López: Begoña y Amaia (19 años)

Begoña y Amaia López son como dos gotas de agua. Estas mellizas bilbaínas estudian Farmacia y Biología en la Universidad del País Vasco. A sus 19 años, les apasiona la moda y ya han trabajado como modelos a nivel local. «Hacemos cositas poquito a poquito, lo último ha sido para una firma de maquillaje», admiten. Los rizos son su seña más personal. Los suelen llevar sueltos o recogidos en un moño alto. Definen su estilo como bohemio y para ir a clase visten con básicos: unos jeans `mom fit´, tops lisos y zapatillas blancas. Aunque cuando la ocasión lo requiere, añaden elementos extras como brillos o pantalones estilo elefante. «No solemos ponernos tacones, solo cuando es necesario. Ya somos bastante altas», reconocen.

María Rodríguez (27 años)

El pelo de María Rodríguez, en un color rosa chillón, no dejó indiferente a nadie. Se lo tintó el pasado octubre, en un momento de `ahora o nunca´. «Me lo tendría que haber hecho antes, potencia mi personalidad», cuenta. Esta cántabra de 27 años estudia Historia del Arte «por gusto» y se gana la vida como editora, asistente de dirección y administrativa de una productora. Está acostumbrada a las cámaras: ha trabajado como actriz desde los 16 y como modelo desde los 18. «Soy divertida y me gusta mucho experimentar cosas nuevas», desvela. Entre sus últimos trabajos, ha protagonizado un 'spot' de televisión. Define su estilo como «casual», con vaqueros, camisetas y playeras. «También me gusta ser un poco cañera y darle un toque arriesgado a los conjuntos más elaborados», cuenta la joven. Es de lo más versátil. Un día lo mismo se pone una camiseta XXL y unos pantalones anchos que al siguiente, se enfunda en un vestido súper escotado.

Irati Arce (17 años)

Irati Arce se presentó perfecta para la ocasión con una camisa de estilo hawaiano en blanco y negro. Más tarde, enamoró con su `saber estar´ frente a la cámara. Esta bilbaína de 17 años estudia primero de Bachiller Biosanitario. En el futuro, le gustaría convertirse en doctora. Se introdujo en el mundo del modelaje meses atrás, cuando una amiga de su madre le recomendó que se presentara a un casting. Ya ha protagonizado su primera sesión de fotos para una firma y ha pisado la pasarela de 'La Encartada Moda'. Estar dentro de esta esfera, le ha ayudado a darse cuenta de las características que hacen especial a cada uno. «Además te permite conocer a mucha gente diferente y única», desvela entre risas. Es polifacética: toca la viola y el piano en el conservatorio, juega a baloncesto y le encanta escribir. Su estilo varía dependiendo del día. «A veces voy un poco 'surfer' y otras más casual», cuenta. Procura combinar la ropa de tal manera que se sienta cómoda con ella y le represente. No puede vivir sin sus vaqueros y sus sudaderas.

Markel Abascal (17 años)

Markel Abascal cursa Bachillerato Tecnológico, ya que en un futuro le gustaría dedicarse a la Ingeniería Informática. Lleva poco tiempo en el mundo del modelaje, aunque ya se mueve `como pez en el agua´. Su madre le propuso que se presentara a un casting y no le fue tan mal: en unos días le llamaron para decirle que tenía potencial. «Esta vez me he puesto un poco nervioso al principio, pero me he sabido sobreponer y he aguantado el tipo», cuenta. Le gusta practicar deporte y, en especial, jugar al baloncesto. Por el momento, ha colaborado como modelo en cursos de fotografía y ha desfilado en 'La Encartada Moda'. En cuanto a su vestuario, se considera bastante quisquilloso. «Solo uso de partes de arriba, camisetas y sudaderas con capucha; de abajo, pantalones pitillo y de zapatos, deportivas». Solo así se siente cómodo, pero cuando tiene que desfilar, no le importa nada en absoluto. «Me pongo lo que haga falta», reconoce.

Misters Bizkaia y Álava: Iñigo Elorriaga y Julen Muñoz (32 y 20 años)

Iñigo Elorriaga y Julen Muñoz se proclamaron como dos de los jóvenes más guapos de Euskadi. Su simpatía y picaresca, ganaron al público del certamen desde el minuto uno. Estos hermanos de 20 y 32 años, desde entonces, se mueven en el mundo de la imagen. Además, Iñigo es funcionario y Julen, tras haber terminado sus estudios, se formará como azafato de vuelo. Les interesa la moda y han venido a «probar suerte». Admiten que no tienen un estilo definido. «Lo mismo voy con camisa y chinos, o en verano con camiseta de flores», admite Iñigo. Para Julen, ganar Mister Universo sería todo un sueño y a Iñigo le gustaría protagonizar una campaña de ropa interior.