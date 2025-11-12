El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Moussa Bahraoui posa en su tienda de alfombras en el centro de Bilbao.

Mireya López

La historia de Moussa Bahraoui o cómo llevar 20 años al frente de una tienda de alfombras hechas a mano en el centro de Bilbao

Llegó a Bilbao con 15 años y hoy sigue emocionándose con cada pieza que selecciona. Desde su comercio de Colón de Larreategui, mantiene vivo un oficio que combina arte, cultura y tradición familiar

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

«Una alfombra es una obra de arte», dice convencido Moussa Bahraoui, que acaba de cumplir 20 años al frente de Alfombras Ámbar, ubicada ... en el número 50 de Colón de Larreategui. La tienda es uno de los pocos reductos en Bilbao donde se pueden comprar alfombras procedentes del norte de África, Asia y Europa, con piezas de Marruecos, Turquía, Pakistán, Afganistán y Egipto. El amor por las alfombras de Moussa, que ahora tiene 52 años, corre por sus venas desde su infancia, cuando en su Marrakech natal miraba fascinado cómo su abuelo entrelazaba hilos nudo a nudo, creando piezas que eran mucho más que alfombras: eran cultura, tradición y vida. También había heredado la pasión por el comercio, al que su familia se ha dedicado toda la vida, así que, de algún modo, siempre supo que su destino sería unir ambas pasiones.

