¿Te gustaría poner nombre a tus vaqueros? Zara lo hará posible con su nueva línea de 'denim' customizable Personalizar tus cazadoras, pantalones, 'shorts' y faldas ya será posible en la línea joven de la firma gallega / Zara El gigante de Inditex ofrecerá la posibilidad de bordar palabras en las prendas vaqueras de su línea 'Trafaluc' MARÍA CALVO Miércoles, 13 marzo 2019, 15:46

La moda ya no se rige solo por lo que vemos sobre la pasarela. Ahora, los diseñadores y las firmas más prestigiosas consideran la interacción directa con el cliente como parte fundamental de su filosofía. En una era donde la personalización está a la orden del día, son muchos sellos insternacionales los que han reconsiderado esta opción para adaptarla a sus propuestas de temporada. Joyas, chaquetas, zapatillas, vaqueros… cualquier prenda o accesorio es susceptible de customizar y ahora Zara lo va a hacer posible con un nuevo proyecto que se pondrá en marcha a partir del 27 de marzo.

El gigante de Inditex se encuentra en pleno proceso de renovación. Lo comprobamos recientemente en el cambio de tipografía de su logotipo, acorde con las nuevas marcas asociadas al lujo, y en el nuevo formato de su nueva web, mucho más interactiva y con una estructura similar a la de las redes sociales. Ahora, según ha anunciado el representante de la compañía, ofrecerán a su legión de clientes la posibilidad de customizar con palabras y nombres las prendas vaqueras de la línea Trafaluc, destinada a un público potencialmente más joven.

Solo disponible en tiendas seleccionadas

Para ello, se podrá elegir entre seis colores de hilo diferentes que se bordarán en lugares estratégicos de la prenda, como cintura, frontal o bolsillos. Sin embargo, es un proyecto piloto en el que se han concebido ciertas limitaciones. La firma asegura que solo habrá cabida para once caracteres como máximo y que habrá un listado de palabras censuradas por resultar ofensivas o malsonantes. En muchas otras marcas, este tipo de personalización lleva consigo un cargo adicional, pero Zara mantendrá sus precios y plazos de envío estándar, aunque no se permitirá su devolución. Otro de los puntos en contra es su distribución. En principio, esta opción estará disponible solo en la tienda física de Plaza de Cataluña, en Barcelona, en la de Kalvestraat de Ámsterdam y en la de Vittorio Emanuelle de Milán. Por otro lado, en versión 'online' se lanzará para los mercados de España, Reino Unido, Italia y Holanda. Inditex, también anuncia que si el proyecto responde de forma positiva no descarta ampliarlo a otras marcas de la cadena.

De este modo, Zara pretende mimetizarse de lleno con las nuevas pautas del mercado internacional, realizando una importante inversión tecnológica y buscando constantemente fórmulas diferentes para adaptarse al nuevo consumidor. Con esta iniciativa, adopta una práctica ya instaurada en muchas firmas del sector del lujo como Louis Vuitton o Céline. Augurar un éxito sin precedentes a esta nueva etapa sería adelantarnos a los acontecimientos. Lo que sí podemos afirmar es que la moda se ha convertido en una nueva vía de reivindicación y expresión gracias al triunfo de las camisetas con mensaje, como ocurre en la 'maison' Dior desde que Maria Grazia Chiuri está a los mandos de la casa, y de frases y palabras que se cuelan sin pretenderlo en las propuestas de nuestro día a día.