Getxo se convierte en capital de la moda

Con el mar como telón de fondo, la localidad costera se vistió este jueves de gala para acoger una nueva edición de Getxo Moda, que ... transformó la terminal de cruceros en una pasarela de lujo. Más de 400 personas se dieron cita para apreciar la elegancia y el talento vasco.

La velada arrancó con el desfile dedicado al comercio de proximidad, en el que participaron 27 negocios locales. Tiendas de textiles, complementos, joyería, óptica y estética presentaron sus propuestas para la temporada. Cuarenta modelos, todos con una sólida trayectoria profesional, fueron los encargados de dar vida al estilo con sello getxotarra.

Tras este arranque, el escenario se llenó de emoción con el reconocimiento a Charo Izquierdo, quien recibió el galardón a la excelencia por su labor como periodista y directora de proyectos, que han acercado la moda a la sociedad desde una mirada inclusiva y sostenible.

A continuación, bajo el paraguas del apartado 'Basque Style', emergieron los creadores vascos. Nombres como Charo Álvarez estuvieron presentes junto a su colección caracterizada por los colores rojo, marrón y negro, las texturas y las combinaciones. Borja Hernández regresó este año al evento como representante de las nuevas generaciones en la industria. A ellos se sumó Txaro Rodríguez, quien recuerda en cada puntada a su abuela Rosa, a quien considera su gran maestra. «Ella hacía magia con sus manos», relató.

En esta edición se estrenó el orfebre de Getxo Luis Uribetxebarria. Su taller es considerado uno de los últimos grandes orfebres artesanos del País Vasco, donde no hay prisas, solo tiempo, silencio y alquimia. «Trabajo solo el oro que yo mismo elaboro», explicó.

Asimismo, el Basque Biodesign Center irrumpió con 'Biokinesis', una muestra que fusiona tecnología y naturaleza. Prendas hechas con biomateriales como micelio, celulosa o algas sorprendieron al público. Eduardo Loreto, director de Innovación y Sostenibilidad del centro, explicó que las piezas presentadas son «capaces de sustituir el cuero animal con un material que reacciona igual, pero sin su impacto ambiental».

El resultado fueron seis looks completos, con chaquetas, accesorios y elementos faciales que «mimetizan a la persona con el propio vestido, como si la prenda cobrara vida». Incluso algunos de los tejidos que se vieron este jueves «se pueden compostar, literalmente volverán a la tierra».

El evento no podía terminar sin destacar a una de las figuras imprescindibles del universo de la moda. Miriam Ocariz fue homenajeada por sus más de cuatro décadas de trayectoria y por haber hecho de la experimentación y el arte textil una seña de identidad vasca. «Siempre he tenido afán por combinarlo todo como forma de expresión», afirmó la diseñadora, que este año vuelve a sus orígenes.

Antes del gran cierre, un trío de cuerda clásico ofreció una actuación en directo que llenó el espacio de un ambiente íntimo y elegante, preparando el terreno para el desfile del diseñador Mariano Moreno. Su colección, cargada de fuerza visual y sutileza técnica, fue un despliegue de alta costura. Vestidos de novia y cóctel «concebidos para empoderar a la mujer moderna» se dejaron ver antes del acto final. Su trabajo le hizo merecedor del tradicional Molino de Aixerrota, entregado como símbolo de su compromiso con una moda consciente y su vínculo con la comunidad. El aplauso del público selló una noche en la que la emoción y la creatividad fueron las auténticas protagonistas.