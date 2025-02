Georgina Rodríguez subasta la camiseta de Cristiano Ronaldo por una buena causa

María Calvo Miércoles, 13 de mayo 2020 | Actualizado 21/05/2022 18:22h. Compartir

En estos últimos dos meses, las acciones solidarias han unido a grandes y pequeñas empresas, a personajes conocidos y a rostros anónimos que han querido aportar, cada uno en la medida de sus posibilidades, su granito de arena para luchar contra la pandemia del coronavirus. Los pequeños comerciantes vizcaínos del sector de la moda han cosido mascarillas, una firma de cosmética alavesa ha donado geles hidroalcohólicos a Osakidetza y grandes nombres del cine como Antonio Banderas, y de las pasarelas, como Valentino, han inyectado ayudas económicas para descongestionar el colapso de los hospitales. Ahora, es Georgina Rodríguez quien se suma a esta oleada solidaria a través de una acción muy especial.

La iniciativa de la bailarina ha sido de las más originales. Sabiendo que tanto ella como su pareja, Cristiano Ronaldo, son un reclamo a nivel mundial, ha tenido la idea de subastar algunas de las piezas más icónicas de sus respectivos armarios a través de una aplicación de ropa de segunda mano. Según cuenta, todos los beneficios obtenidos por las ventas irán destinados a los hospitales españoles con el fin de paliar las consecuencias que ha dejado la pandemia en nuestro país. «Ahora estamos atravesando un momento horrible, en el que los hospitales, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario y los enfermos por coronavirus necesitan nuestra ayuda. España está sufriendo mucho debido a la pandemia de COVID-19 y por ello quiero ayudar», ha explicado la modelo española a través de su perfil de Instagram.

Aunque ha ido incorporando prendas a su selección, no fue hasta hace unos días cuando anunció que ponía a la venta el artículo que más pasiones ha levantado entre sus seguidores y los del astro del fútbol: una camiseta de la Juventus firmada por el propio Cristiano Ronaldo. «Preparé para poner a la venta en la aplicación Less_ cuatro prendas monísimas y un artículo único y muy especial… ¡Una camiseta de la Juventus firmada por CR7! Less_ es una aplicación muy eco e inteligente. Sirve para vender y comprar ropa usada. Juntos podemos ayudar a nuestro país y a nuestro planeta. La cantidad total de mi venta será donada a hospitales españoles para combatir el COVID-19. Es fácil, descarga LESS_ en tu App Store, encuentra mi perfil (georginagio) y participa en una subasta. Muchísimas gracias por formar parte conmigo de un proyecto tan importante».

La camiseta de Cristiano

Para comprobar la acogida que ha tenido su iniciativa, hemos buceado por el perfil de LESS_ de Georgina y esto es lo que hemos encontrado. Como decíamos, el artículo estrella es la camiseta de Cristiano. Se puso a la venta el pasado día 7 y, actualmente, aún se puede pujar por ella, aunque quien quiera llevársela a casa tendrá que superar los 7.000 euros que uno de los usuarios de la aplicación está dispuesto a desembolsar por tan preciada adquisición. Es una cifra fuera del alcance de la mayoría, por eso, algunos de sus seguidores en esta misma aplicación han escrito a Georgina para sugerirle que ponga a la venta más artículos a un precio menor para que sea accesible a un mayor número de personas.

La camiseta viral de los dos millones de 'likes'

En segundo lugar, encontramos la camiseta 'oversize' de Georgina que tanto dio que hablar en su día. Y es que el año pasado asistió a un partido de fútbol de la Juventus luciendo este diseño de Balmain a modo de vestido, acompañado de unas largas botas 'over-the-knee'. Como todo lo que toca y se pone, se hizo viral en cuestión de segundos, alcanzando la friolera de los dos millones de 'likes'. Se trata de una prenda que saca «su lado más rebelde», como ella misma la define, y es de la colección otoño-invierno 2018-2019. Además, está inspirada en los antiguos grupos de rock, aunque el que aparece plasmado en ella es una invención del propio diseñador. Es la talla M y puede ser tuya si superas los 502 euros que ha ofrecido la última usuaria en la puja.

Un vestido de lúrex

La segunda pieza del armario que subasta es un vestido que lució en la Piazza del Duomo de Milán en junio de 2018. Tiene cuello halter, silueta sirena, espalda al descubierto y un estampado de rayas granates, blancas, azules y negras. Está confeccionado en tejido de lúrex y va totalmente ceñido al cuerpo. Al igual que la anterior, es una creación de Balmain cuya puja se encuentra actualmente en los 218 euros.

«Simple pero sexy»

La siguiente prenda a la venta es un imponente vestido azul Klein que la bailarina llevó a los MTV EMA, en noviembre del año pasado, donde estuvo acompañada por Cristiano Ronaldo y en la que tuvo el honor de presentar uno de los premios de la noche. De nuevo, es una creación de Balmain y la propia Georgina lo describe como 'simple pero sexy'. Se trata de un diseño ceñido, de doble botonadura frontal, con escote asimétrico rematado con una cremallera y una amplia abertura en la falda. Actualmente, la puja se encuentra en los 528 euros y es uno de los diseños más destacados de su selección.

Una sudadera de terciopelo

«Relájate como una estrella», con esta descripción, la pareja de Cristiano presenta la prenda más cómoda de su armario, perfecta para estar estos días en casa sintiéndote como una 'celebrity'. Se trata de una sudadera azul celeste de terciopelo firmada por Gucci, cuyo logo aparece plasmado en grande en el frontal. Sin duda, es la pieza que más expectación ha causado, ya que la última puja que se ha hecho ha alcanzado los 1.203 euros.