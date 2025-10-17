El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La artista bilbaína Gabriela Sagarminaga posa con las criaturas marinas que ha creado para la tienda de Hermès en Barcelona.

La artista bilbaína Gabriela Sagarminaga posa con las criaturas marinas que ha creado para la tienda de Hermès en Barcelona. Iker Basterretxea

Gabriela Sagarminaga, la artista bilbaína que crea criaturas marinas gigantes para los escaparates de Hermès

Desde su taller en Sondika, esta artesana transforma fibras naturales en instalaciones únicas que han conquistado hoteles y escaparates internacionales

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:09

En la casa de su infancia en Bilbao, Gabriela Sagarminaga creció rodeada de telas, pinceles y materiales que contaban historias. Su abuela, peletera y amante ... de los tejidos, y su madre, pintora, le transmitieron una sensibilidad temprana hacia la materia y el trabajo manual. Aquel contacto cotidiano con el color, la textura y la forma fue, sin saberlo, el germen de lo que más tarde daría lugar a Sagarminaga Atelier, su taller de artesanía contemporánea ubicado en Sondika, donde diseña y produce cada pieza a mano a partir de fibras vegetales y cordajes naturales. «No era una niña prodigio, pero sí me impregnaron una sensibilidad y una manera diferente de ver el mundo», recuerda. Lo que no imaginaba es que aquella niña inquieta acabaría creando piezas para marcas de lujo y hoteles de todo el mundo, sus principales clientes.

