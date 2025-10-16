La firma con los vaqueros que usan María Pombo y Sara Carbonero abre tienda en Barakaldo.

El Fashion Outlet de Megapark suma un nuevo fichaje de moda: Salsa Jeans. La marca portuguesa, nacida en Oporto en 1994 y especialista en vaqueros, ... llega al parque comercial de Barakaldo para reforzar su oferta denim. Salsa Jeans, un clásico del estilo urbano, ya ha conquistado los armarios de varias caras conocidas.

María Pombo es fan del modelo 'Push In Secret Glamour Bootcut', un diseño con «efecto vientre plano» que realza los glúteos. Sara Carbonero también se ha rendido a los vaqueros 'push up' y fue imagen de la marca en 2017. Pilar Rubio los ha lucido en apariciones televisivas, y ahora Eva González se suma como nueva embajadora, posando con varios looks de la colección de otoño-invierno en la tienda 'online' y en las redes sociales de la enseña portuguesa, que hace justo un año abrió una tienda en el centro comercial Artea.

Con presencia en más de cuarenta países, Salsa Jeans busca romper los estereotipos corporales en la moda y reforzar la diversidad de siluetas. «La falta de opciones que realmente se adapten a cada cuerpo y potencien la confianza sigue siendo un problema en esta industria», señalan desde la marca. Casi la mitad de las mujeres nunca ha encontrado sus vaqueros perfectos, y más del 70% considera frustrante comprar esta prenda, según datos internos de Salsa Jeans.

En su propio taller y lavandería, la marca diseña cada vaquero pensando en «la individualidad de cada persona», especialmente de las mujeres. «Hay un par de Salsa Jeans para cada tipo de cuerpo, para cada personalidad y para cada momento de sus vidas; hay un par de vaqueros que convertirá cada inseguridad en confianza diaria», aseguran desde la enseña.

Melo's, el restaurante de milanesas

Megapark, de 128.000 metros cuadrados, también refuerza su oferta gastronómica. El restaurante El Dinámico, uno de los más populares del centro comercial, se está reformando para mejorar sus instalaciones. Su reapertura está prevista para mediados de octubre, y en su carta los clientes podrán seguir disfrutando de hamburguesas personalizables, sándwiches, hot dogs, ensaladas y platos para compartir.

Antes de que termine el año, el restaurante Fodoo cerrará sus puertas para dar la bienvenida a Melo's, especializado en milanesas crujientes y jugosas con combinaciones irresistibles. Su propuesta incluye además pastas caseras, quesadillas, fundidos, ensaladas y entrantes para compartir, pensados para disfrutar en grupo.