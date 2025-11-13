El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton llega a la Gran Vía de Bilbao

Flabelus, la marca madrileña fundada en plena pandemia por Beatriz de los Mozos, aterriza en diciembre en la capital vizcaína con sus icónicas bailarinas artesanales 'made in Spain'

Luis Gómez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:11

Unos carteles, entre coloridos y divertidos, anuncian ya el inminente desembarco de Flabelus en el número 45 de Gran Vía, ocupada durante los últimos años ... por Avirex. La llegada está prevista para principios de diciembre. Flabelus es una marca de zapatos sostenible y hecha a mano en España, conocida por sus diseños inspirados en la alpargata española y el friulane veneciano, que se fabrican con técnicas tradicionales y materiales reciclados.

