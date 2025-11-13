La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton llega a la Gran Vía de Bilbao

Unos carteles, entre coloridos y divertidos, anuncian ya el inminente desembarco de Flabelus en el número 45 de Gran Vía, ocupada durante los últimos años ... por Avirex. La llegada está prevista para principios de diciembre. Flabelus es una marca de zapatos sostenible y hecha a mano en España, conocida por sus diseños inspirados en la alpargata española y el friulane veneciano, que se fabrican con técnicas tradicionales y materiales reciclados.

Tanto para hombres como mujeres, la marca madrileña fue fundada en 2020 por Beatriz de los Mozos. Desde entonces protagoniza una gran expansión nacional e internacional. Se ha ganado numerosos adeptos con una filosofía que combina diseño atemporal con una artesanía tradicional y materiales sostenibles, como suelas de caucho reciclado de neumáticos de bicicleta. Los zapatos, elaborados por artesanos expertos en técnicas tradicionales, se fabrican en España y ya han conquistado el armario de figuras como Tamara Falcó, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo o Pippa Middleton. Su diseño se inspira en la alpargata española y el friulane italiano, creando modelos como los slipper (zapatos sin tiras) y los Mary Jane.

Las piezas tienen la particularidad de ser lanzadas al mercado con nombres propios. Figuran las Lucrecia, Antonia, Molly, Leonor y Merceditas para ellas y los Remus, Billy, Faust, Orfeo, Charlie, Leopold y Cyrano para ellos. Su muestrario incluye colecciones de niños y modelos nupciales. Uno de los grandes atractivos de la firma son sus ajustados precios. Uno de los diseños más exitosos sus slippers vanguardistas, de aire clásico pero que regresan renovados y en múltiples colores cada temporada.

De los Mozos han transformado el mundo del calzado al fusionar la estética de las tradicionales zapatillas venecianas con la artesanía de las alpargatas españolas. La nieta se inspiró en las zapatillas que su abuela solía traer de Venecia. Beatriz creó un calzado que combina comodidad, estilo y respeto por el medio ambiente. Cada par es confeccionado a mano por artesanos que utilizan materiales sostenibles como algodón reciclado y suelas hechas a partir de neumáticos reutilizados, reflejando el compromiso de la marca con la producción ética. La marca utiliza materiales 100% veganos y reciclados en la fabricación de sus productos, y su proceso de producción artesanal garantiza una huella ecológica reducida. Además, su empaquetado es reciclado y reciclable, reforzando su compromiso con prácticas sostenibles en toda la cadena de producción.

A pesar de su reciente creación, Flabelus ha experimentado un crecimiento notable, estableciendo tiendas en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Milán, Lisboa, México y París. Su éxito ha sido tal que algunos medios la han comparado con gigantes de la moda como Zara, destacando su rápida expansión y popularidad en el mercado internacional. La llegada de Flabelus significará la desaparición de Avirex, a la que le han fallado todos sus resortes. La firma de los pilotos de la armada de Estados Unidos llevada al cine durante décadas parecía cobrar con todas las bendiciones. Sus chamarras y pantalones chinos cambiaron el estilo e impusieron una moda y complementos atemporales, que nunca terminó de calar en Bilbao.

Su historia nació en una pequeña empresa ubicada en Long Island, Nueva York, donde se fabricaban chaquetas de piel para la armada, la marina y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Los pantalones chinos de algodón con bolsillos laterales y traseros, se convirtieron en un básico. En unos best seller que destacan colores caqui de la tierra. Los popularizó Steve McQueen en la película 'La Gran Evasión' pero por Bilbao pasaron sin pena ni gloria.