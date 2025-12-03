La familia Massarrat se jubila tras 50 años en Bilbao: su tienda de alfombras cierra con grandes descuentos

Virginia Melchor Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:06 Comenta Compartir

La familia Massarrat envió hace unos días una carta personalizada a sus clientes más fieles para comunicarles, «con emoción y algo de nostalgia», que este mes cerrarán por jubilación su tienda de alfombras orientales de la calle Ledesma. «Queríamos que les llegara a su casa, al buzón, no por email, y agradecerles de corazón su apoyo y confianza durante tantos años», recalcan. Con este gesto también querían que fueran los primeros en enterarse de los descuentos que están ofreciendo en su local, en el número 20 de esta céntrica calle bilbaína, para poner el broche final a cinco décadas acercando el arte oriental a multitud de hogares. «Nos dicen que han leído la carta en familia, que la van a guardar de recuerdo... y muchos están viniendo solo a despedirse o a renovar las alfombras que nos compraron hace 25 años. Está siendo muy emotivo», confiesan.

La historia de este emblemático comercio bilbaíno comenzó en 1972, cuando Rouhollah Masarrat llegó a España con unas pocas alfombras y la intención de dar a conocer la belleza de la artesanía oriental. Poco después se estableció en Bilbao, donde su pasión por los tejidos y los diseños tradicionales fue calando entre los vecinos. Lo que nació como un pequeño comercio impulsado por un sueño acabaría convirtiéndose en un referente de este arte milenario para distintas generaciones. «Es imposible explicar la gratitud que sentimos. Muchos de los clientes que nos eligieron para decorar sus casas ahora vienen con sus hijos. '¿Dónde vamos a encontrar estas alfombras a partir de ahora?', nos preguntan. Algunos incluso nos están comprando antes de reformar su casa», celebran.

Los dos hijos de Rouhollah Masarrat, Pedjman y Vafa, estudiaron Medicina en la UPV/EHU y desarrollaron su carrera como médicos, pero no dudaron en continuar con el negocio familiar. Entre nudos, colores y relatos de antiguos artesanos, tomaron el relevo en la labor de acercar la calidez y la elegancia de las alfombras orientales a miles de hogares. «Aprendimos desde pequeños que una alfombra no solo decora: guarda historias, une a las familias y da alma a una casa», aseguran.

Descuentos de hasta el 50%

Tras más de 50 años de actividad, la tienda afronta sus últimas semanas con una liquidación especial por jubilación, ofreciendo alfombras hechas a mano en Irán y Pakistán con descuentos de hasta el 50%. Se pueden encontrar desde elegantes piezas Isfahan o Tabriz de primera categoría, confeccionadas en lana y seda, hasta originales Kilim en distintos tamaños, «las favoritas de los más jóvenes», perfectas para aportar color y personalidad a cualquier hogar. «Queremos que quienes siempre han soñado con tener una alfombra oriental, o quienes deseen ampliar su colección, puedan hacerlo ahora», señala Zoraida García, profesora jubilada, mujer de Pedjman y muy involucrada con el negocio desde hace más de una década.

La familia Massarrat siempre ha apostado por la cercanía: con su propia furgoneta, llevaban las alfombras a los hogares de sus clientes para que pudieran ver cómo quedaban antes de decidirse a comprarlas. «Les llevábamos dos o tres piezas para que eligieran la que mejor les encajaba, porque no es lo mismo verlas en la tienda», explica Zoraida. «Siempre nos ha parecido un servicio muy necesario y lo hemos hecho con gusto». Un trabajo que, además, le ha mantenido en forma durante años. «Esto es un trabajo físico: en la tienda tienes que ir enseñándolas y muchas pesan unos 15 kilos, así que ahora tocará ir al gimnasio», ríe.

Durante todos estos años, la familia Massarrat ha visto cómo crecía el número de turistas que se acercaban a la tienda. «Lo hemos notado mucho. Hemos enviado alfombras a Luxemburgo, Londres, Francia… y en Instagram publico el contenido en inglés y en castellano», cuenta Zoraida. Y, a pesar del trajín diario, nunca ha dejado de formarse. «Me he apuntado a todos los cursos de Cecobi: redes sociales, fotografía, WhatsApp Business… Me ha servido para dar mucha más visibilidad a la tienda». Su empeño por mantenerse al día le ha permitido crear una comunidad fiel en Instagram, con más de 1.300 seguidores que siguen sus vídeos enseñando las alfombras y cómo quedan ya colocadas en las casas de sus clientes.

La intención de la familia Massarrat es bajar la persiana definitivamente a finales de este mes, una vez liquidado todo el género. Esta vez no habrá relevo generacional. «Mi hijo es fisio y tiene el centro Adapta Fisioterapia en el local contiguo; el otro vive en Estados Unidos, mi hija en Londres… Ellos han hecho su carrera y no van a seguir con las alfombras», explica Zoraida. Se cierra así una historia de medio siglo que ha llevado la belleza, el arte y el alma de las alfombras orientales a miles de hogares vizcaínos. «Han sido mucho más que una pieza decorativa, han formado parte de nuestra vida y de la de más de 20.000 familias que han confiado en nosotros. Nos da mucha pena poner fin a esta historia, porque la tienda nos ha dado muchísimas alegrías, pero ya toca jubilarse y empezar otra etapa», cuenta con nostalgia y mucha gratitud.