¡Qué estilazo tienen estas madres! En Bizkaia Dmoda recorremos el centro y los barrios más populosos de la villa en busca de las madres más elegantes y auténticas VIRGINIA MELCHOR Domingo, 5 mayo 2019, 00:23

Dicen que madre no hay más que una, y siempre será así. Seguramente no hay nadie en el mundo que vele tanto por nuestra vida como ellas. Ser amatxu, además de implicar hoy un acto de valentía, por las dificultades para conciliar y crecer profesionalmente, también acarrea muchos cambios en la vida de una mujer. Las prioridades, las rutinas, la forma de pensar... se ven alteradas. Y en muchos casos, también el estilo. La ropa ajustada, los tacones altos y los bolsos pequeños dejan paso a prendas o complementos más cómodos y prácticos, por lo menos, en los primeros años. En Bizkaia Dmoda, hemos salido a la calle, cámara en mano, en busca de aquellas madres estilosas y auténticas en homenaje a su dedicación y esfuerzo diarios.

GRAN VÍA Bego Echevarría (galerista de arte, 67 años y cuatro hijos)

Bego Echevarría luce un sofisticado look en color beis al que ha añadido un toque de color con su bolso y pasmina. Esta galerista de arte, de 67 años y madre de cuatro hijos, lleva un conjunto de punto en color 'nude' de la diseñadora Mónica Cordera que vende en su propio negocio, la Galería 8360, ubicada en la calle Fernández del Campo. Completa el estilismo con unos zapatos de charol de la zapatería Morales, unas medias grises de Intimissimi, una diadema de la firma Frida y unas gafas de sol de Uterque. Bego, que se define como «una mujer muy activa», sabe que los complementos marcan la diferencia. El bolso amarillo, de Loewe y la bufanda verde fueron un regalo de dos de sus hijos. Y los pendientes, un detalle de su sobrino.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- No, cambia el quehacer y la responsabilidad. Tuve a mi última hija con cuarenta años y fue el mejor regalo que pudimos tener sus hermanos, mi marido y yo. En mi casa, el nacimiento de un hijo siempre ha sido una gran alegría.

INDAUTXU Naiara Amilibia (ingeniera, 34 años y madre de una niña de cuatro meses)

Naiara Amilibia se sigue arreglando igual que como hacía antes de ser madre. «Me sigo vistiendo de la misma forma, de hecho, llevaba este vestido cuando estaba embarazada, he engordado muy poquito». Esta ingeniera de 34 años, madre de una niña de cuatro meses, luce un diseño rojo con 'animal print' que se compró en Mango. Lo combina con una chaqueta de cuero con estrellas en la espalda de la firma alemana Gipsy y unos originales zapatos en punta de la zapatería Lolas de Pamplona. Las gafas son de Ray-Ban.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- En mi caso no, me sigo pintando los labios, peinándome como antes... de momento la niña es muy buena, me deja hacerlo. Y, además, mi marido, al ser funcionario, tiene el mismo permiso que yo por el nacimiento de Eneritz, así que nos repartimos las tareas.

SANTUTXU Garbiñe Renedo (propietaria de una charcutería, 57 años y una hija)

Garbiñe Renedo, que cumplió 57 años este jueves, se siente «joven y muy vital». «En mi cabeza no entra que tenga ya esta edad, si estoy con la misma energía que a los 30», asegura convencida. De ahí, que esta propietaria de una charcutería en el Mercado de La Ribera, madre de una joven de 29 años, se sienta en su estilo con modernas zapatillas y pulseras de cuero que ella misma se hace. Otro complemento que le identifica y nunca se quita son las mochilas. «El bolsito colgando del hombro no van conmigo». Eso sí, reconoce que de joven era más 'hippy', se customizaba su propia ropa, y que con los años se ha hecho más «piji». «Mi hija me quita algunas cosillas y a sus amigas les encantan. 'Menudo rollazo tienes Garbi, eres más moderna que ella', suelen decirme». Lleva una parka verde y una camiseta básica de Zara, unos vaqueros de Levi Strauss y unas llamativas zapatillas de Uterque. La mochila es de la firma El Potro y las gafas Ray-Ban.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- No, cambian las prioridades. Mi hija es el regalo que me ha hecho la vida.

ABANDO Iratxe Seara (dependienta, 40 años y dos hijos)

Iratxe Seara, madre de un niño de nueve años y otro de tres, hace tiempo que cambió los vestidos o las faldas por los pantalones y los tacones por las zapatillas. Lleva una camisa beis, un pantalón negro, un bolso con 'animal print', unos botines tipo 'cowboy' y un chaleco de abalarios de la tienda Moet de la calle Navarra.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- Sí, ahora soy más práctica, porque tengo que estar muy pendiente de Beñat, mi hijo pequeño, corriendo detrás de él, jugando en el parque... Eso sí, cuando te acostumbras a la comodidad, ya no vuelves a los tacones.

DEUSTO María Victoria Gómez (propietaria de una perfumería, 57 años y dos hijos)

María Victoria Gómez reconoce que es «clásica», aunque de vez en cuando se atreve con «prendas más juveniles». Esta propietaria de una perfumería, de 57 años y madre de dos adolescentes, lleva una chaqueta en tonos tierra de la tienda Nisa de Barakaldo, que ha combinado con una camisa de rayas de Massimo Dutti y un vaquero de Versus Zalla. «Lo he customizado yo misma cambiando los cordones que tenía en la parte trasera por unos rojos y negros, para que fueran al tono con estos zapatos». Se compró el calzado, tipo Oxford, en el establecimiento Nekane, de la localidad fabril. El bolso que lleva es de su propia tienda, Perfumería Marivi, y las gafas son de óptica Valentín, ambos negocios ubicados en este municipio vizcaíno.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- Sí, en mi caso, empecé a vestirme más juvenil, porque sino me veía mayor, como he sido madre tardía...

Beatriz Prado (ingeniera, 44 años y dos hijos)

A Beatriz Prado le abordamos mientras pasea junto a su hija Alice por el Casco Viejo. Esta ingeniera de 44 años, madre también de Nicole, que tiene tres, accede con timidez a posar ante la cámara, es la pequeña la que se muestra más reticente. «¿Sales con ama en la foto? Que encima te acabas de pintar los labios de rojo con la mano que te queda libre y estás muy guapa», le anima. Alice está escayolada del brazo derecho por una caída. Beatriz luce un vestido de rayas de la tienda ämmä del Casco Viejo, una chaqueta de efecto encerado de Stradivarius, unas botas negras de Camper y un collar que compró a «unos hippies en la playa».

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- Al principio sí, das menos importancia a la ropa y vas a lo cómodo. Ahora es cuando me estoy empezando a arreglar más.

REKALDE Sheena Basnet (asistenta del hogar, 33 años y dos hijos)

Sheeba Basnet, de 33 años, reconoce que es «coqueta» y que le gusta llevar los labios «pintados de rosa o de rojo». Esta asistenta del hogar, originaria de Nepal y madre de una niña de nueve años y un niño de cuatro, lleva un vestido de cuadros 'vichy' de Stradivarius, una gabardina beig de Bershka y unos botines negros que se compró en el supermercado Lidl. Las gafas son de la firma Hammels.

- ¿Cambia el estilo al ser madre?

- No, visto igual que antes y ellos siempre me ven guapa.