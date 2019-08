Moda

Paula Latorre, bilbaína de 26 años, luce un vestido de la firma Massimo Dutti que le enamoró en las últimas rebajas, con ese color verde oscuro, su estampado floral y su botonadura de arriba a abajo. “Lo estuve buscando días y días sin éxito en diferentes tiendas, cuando di con él no lo podía creer”, reconoce la joven.

Estibaliz Tasis, bilbaína de 31 años, lleva un vestido de la firma & Other Stories en negro, que adquiere color con las copiosas y diminutas flores en rosa y verde. Se lo compró en Londres el día de su cumpleaños. “Me gusta mucho el corte, me hace la cintura más estrecha”, asegura.

Marianela Martínez, bilbaína de 48 años, ha optado por un vestido de Zara con un estampado floral asalvajado en blanco y negro que le da un toque especial. “Me gusta que sea largo, que me tape hasta abajo, pero que a su vez sea fresco”, afirma.

Leonor Hierro, bilbaína de 47 años, luce un vestido de Zara del año pasado y desde que se lo compró no se ha despegado de él. A pesar de que no le gusta ir de negro, reconoce que las flores en blanco, rosa y rojo le dan vida a esta pieza. La combina con un bolso rosa fucsia de ante y unos tacones negros de plataforma ¡Espectacular!

Susana Alonso, bilbaína de 44 años, reconoce haber encontrado el vestido más versátil de su armario. Es largo, con tonos verdes y azules, y con un estampado tropical de hojas de palmera. “Me lo pongo para todo, desde para ir a la piscina con unas chancletas hasta con sandalias planas para salir de compras con las amigas, como hoy”, cuenta entre risas.

Cristina Guerra, bilbaína de 29 años, ha rescatado del armario el vestido de Zara que revolucionó las redes sociales hace tres años. “Siempre me lo pongo cuando el tiempo me deja, pega con todo y resalta mi moreno”, desvela la joven. Una de sus claves en comodidad se esconde en su falda pantalón.

Encarna Ortega, de 44 años y residente en el municipio vizcaíno de Garay, sigue las tendencias a rajatabla. Su vestido ‘midi’ en azul oscuro, con el detalle de una botonadura en blanco, combina a la perfección con los complementos que rematan su look: unas cómodas sandalias en el mismo color y un capazo.

Arantza Elosua, vecina de Erandio de 47 años, lleva un elegantísimo vestido largo de satén, con estampado floral, que deja sin palabras. “Me lo compré aquí en Bilbao hace tiempo en las rebajas de la boutique La Vie en Rose”, recuerda. Que la prenda no debe ser planchada tras el lavado multiplica su atractivo.

Carmen Olabuenaga, vecina de Orduña de 53 años, se compró este vestido con carácter ‘infantil’ en Zara hace dos veranos. Su estampado a rayas azules claras y blancas, junto con las flores bordadas en las mangas y falda, le enamoraron al instante. Sus pompones multicolor en el escote le aportan pura diversión. “Mi hija me dice que es solo para la playa, pero no la hago caso, me voy con él al centro”, reconoce entre risas.

Marta Carrión, barakaldesa de 42 años, se luce por el centro de la villa con un diseño de la tienda Leonce, de Indautxu. “Este color naranja y las florecillas me apasionaron cuando lo vi el año pasado”, admite. Cuando se lo pone, no necesita más.

Begoña Ozaita, bilbaína de 50 años, ha elegido un vestido de Zara, blanco con un bordado en azul, que le encantó desde el primer momento. Se lo pone de diferentes maneras, dependiendo de la ocasión: con unas sandalias planas para pasear a su perrito, como hoy, y otras veces con un zapato fino de tacón. Completa su look con un bolso que se compró en una tienda online de una grandísima amiga, Tatiana de la Rica.

Esther Wu es de China aunque vive en Madrid. A sus 38 años, ha venido a pasar unos días por Bilbao junto a su familia. “El vestido me lo compre hace muchos años, pero muchos… su colorido hace que parezca más joven”, cuenta entre carcajadas.

Idoia Rodrigo es de Sopela y tiene “35 años pasados”. Se compró este vestido largo, bien colorido y con un estilo propio de los mismísimos setenta, en una tienda de Ezcaray la pasada Semana Santa. “Cada vez que me lo pongo me veo estupenda”, reconoce llena de emoción. El collar XXL le da ese toque especial.

Nerea Morla, bilbaína de 39 años, luce un look a la última con un vestido de Zara minimalista en rojo. Tiene bolsillos y eso siempre es un plus. “Es flojo, fresco y no marca chicha”, afirma.

Paula Gorostegui, bilbaína de 19 años, está de estreno con su vestido 'mini' en color verde oscuro, se lo compró en Zara unas horas antes de que la abordásemos por la calle. “Se lo vi a otra chica en la tienda y me dije: lo tengo que encontrar, y así fue, me lo compré y no he podido esperar ¿a que es bonito?”, expresa con ilusión.

Maialen Martínez es de Plentzia y tiene 25 años. Su vestido de Zara en tono beige llama la atención desde lejos. “Me hice con él hace un mes, me pareció totalmente diferente”, expone. Completa el look con unas sandalias planas en rojo y un bolso de mano con asa de madera.

Clara Abades, getxotarra de 18 años, se enamoró de este vestido con estilo bohemio cuando pasaba unos días de desconexión en Atenas. “Los volantes, las rayas en azul clarito y blancas, los abalorios del pecho, conchas y pompones... lo hacen especial”, afirma la joven.

Ainhoa Pérez, bilbaína de 43 años, no suele comprar en Zara, aunque con este vestido hizo una clara excepción. “Me parece súper colorido y resalta mi moreno”, reconoce. El naranja, el blanco y el negro se funden en esta prenda plagada de pequeñas flores. Sus sandalias, también naranjas, combinan a la perfección.

María José Villalba es de Badajoz y tiene 23 años. Se compró este vestido fluido que marca cintura en una tienda de su pueblo. “Es una pieza muy versátil, te lo puedes poner de forma arreglada para una ocasión especial, pero también a diario”, cuenta.

Ainara Castelló, bilbaína de 34 años, se enamoró enseguida de este alegre vestido de temporada en amarillo y topos negros. “Es de Mango y su escote me parece muy favorecedor”, afirma.

Paola Abadaño, bilbaína de 34 años, lleva un vestido largo al que no le falta detalle: combina azules, amarillos, flores y encaje. “Me lo compré en la tienda Olaeta del Casco Viejo, me llamó la atención el colorido y el escote, tan medieval”, indica.

Betina Bienculli, de 43 años y residente en Inglaterra, eligió este sencillo vestido blanco para recorrer nuestra ciudad. Se lo compró en Zara estas rebajas. “Me gustó por su color natural y por su comodidad, que a estas alturas es lo que busco en una prenda”, reconoce. Su cinturón de cuerda le da un toque diferenciador.