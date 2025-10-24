El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El candidato de Bizkaia, Endika Hernández, aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado.

Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado

El candidato de Bizkaia, de 28 años, combina su trabajo como administrativo en una empresa de explosivos con su intensa rutina en el gimnasio y su pasión por los atardeceres

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:02

Muchas de las grandes modelos de la historia fueron descubiertas por casualidad: un paseo por la calle, una mirada curiosa de un ojeador y una ... vida que cambia para siempre. Así comenzó la carrera de iconos como Kate Moss o Gisele Bündchen. Pero los tiempos han cambiado, y hoy las redes sociales se han convertido en un escaparate global donde el talento y la belleza pueden ser descubiertos con un simple clic. Es justo lo que le ocurrió a Endika Hernández, un joven basaurritarra de 28 años y 1,88 metros de altura, amante del sushi, los atardeceres y la fotografía. A finales de junio, la organización de Míster RNB España se puso en contacto con él a través de Instagram. «Cuando recibí el mensaje me quedé en shock, no me lo creía», recuerda.

