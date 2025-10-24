Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado

Muchas de las grandes modelos de la historia fueron descubiertas por casualidad: un paseo por la calle, una mirada curiosa de un ojeador y una ... vida que cambia para siempre. Así comenzó la carrera de iconos como Kate Moss o Gisele Bündchen. Pero los tiempos han cambiado, y hoy las redes sociales se han convertido en un escaparate global donde el talento y la belleza pueden ser descubiertos con un simple clic. Es justo lo que le ocurrió a Endika Hernández, un joven basaurritarra de 28 años y 1,88 metros de altura, amante del sushi, los atardeceres y la fotografía. A finales de junio, la organización de Míster RNB España se puso en contacto con él a través de Instagram. «Cuando recibí el mensaje me quedé en shock, no me lo creía», recuerda.

Aunque nunca había trabajado en el mundo del modelaje, reconoce que siempre le ha atraído. «Me ha fascinado desde pequeño, pero nunca imaginé que me ofrecerían participar en algo así. Es una oportunidad que no esperaba, pero que afronto con mucha ilusión y respeto», asegura. Su familia y amigos también le han apoyado desde el principio para que viva la experiencia a tope. Así que desde el pasado domingo, Endika convive con los demás candidatos, uno por cada provincia española, en un ambiente donde se combinan algunos nervios y la preparación para la gala. Participan en actividades, sesiones fotográficas, ensayos y presentaciones oficiales previas a la gran final de Míster RNB España 2025, que se celebrará este sábado en Salou.

Vecino del centro de Basauri, Endika estudió en el Colegio San José y trabaja actualmente como administrativo en una empresa internacional de explosivos, un puesto que compagina con sus estudios de Asistencia a la Dirección. Antes de eso, completó un Grado Medio en Gestión Administrativa y un Grado Superior en Administración y Finanzas. Además, lleva más de cinco años entrenando en el gimnasio, y aunque su rutina no ha cambiado mucho en los últimos meses, sí ha afinado su enfoque para prepararse para este certamen. «Entreno cinco días a la semana, unas dos horas diarias. Al principio, trabajé la hipertrofia y la ganancia muscular, y ahora me centro en mantener y definir», explica.

Otro de los pilares que cuida con esmero es la alimentación, una parte esencial de su preparación. «Como arroz, verduras, patata cocida, pollo, queso fresco batido... lo básico, pero de forma constante», dice entre risas, consciente de que no hay fórmulas mágicas. Para él, lo más importante es la constancia: «Es cuestión de fuerza de voluntad y de tener siempre en mente lo que quieres conseguir. Así no cuesta tanto», añade.

Competencia sana

El ambiente entre los participantes, según cuenta, ha sido una de las mejores partes de la experiencia. «El grupo es muy bueno. Hay compañerismo, risas, apoyo… Al principio estás un poco más cortado, pero luego te vas soltando, vas conociendo a la gente y descubres cómo son realmente. Se crean lazos muy bonitos y hay muy buena energía», asegura. Por supuesto, la competencia está presente, aunque de forma sana. «Uf, está dificilísimo. Los propios organizadores nos han dicho que este año somos uno de los grupos con más posibles ganadores de los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que no solo buscan un físico, sino también una persona auténtica, alguien que no pise a los demás y que sepa disfrutar del proceso», añade.

En la gala final se entregarán tres títulos principales -Míster Internacional, Míster Global y Míster Supranacional-, que permitirán a los ganadores representar a España en certámenes internacionales durante el próximo año. Consciente de la dificultad de llegar al podio, Endika vive esta experiencia como un escaparate para crecer personal y profesionalmente. «Me gustaría dedicarme a este mundo, pero no sé lo que me deparará el futuro. Lo que sí tengo claro es que, si gano, diré unas palabras sobre Basauri y sobre Bizkaia, porque al final estar aquí también es una oportunidad para dar visibilidad a mi pueblo y a mi tierra», afirma con orgullo.