Elisa, la interiorista que pinta cuadros, abre su refugio creativo en Algorta

Esta emprendedora ha creado un espacio luminoso y acogedor donde combina su pasión por la pintura abstracta y el interiorismo

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:49

Durante años, Elisa Beltrán de Heredia soñó con tener un espacio propio. Un lugar con luz natural donde desplegar sus dos pasiones: la pintura ... abstracta y el interiorismo. No era solo una cuestión práctica, sino un deseo íntimo: encontrar un refugio que reflejara su forma de entender el arte y la vida. Ese sueño se ha hecho realidad con la reciente apertura de su estudio en el número 5 de la calle Villaondoeta, en Algorta. Más que un taller, este nuevo espacio es la extensión natural de su universo creativo y el punto de partida de una nueva etapa.

