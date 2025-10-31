Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana

Vuelta a la casilla de salida. El histórico Qu&do de Ibáñez de Bilbao vuelve a la noche bilbaína. Lo hace con más picante, ambiciones ... y pretensiones que la última vez que cerró las puertas. Regresa de la mano de las hermanas Silvia y Carmen García Calvo, a las que les avalan 36 años «triunfales» en el mundo de la hostelería. Han arrasado en Sestao con el bar Perfil, uno de los mejores establecimiento de la Margen Izquierda, aunque llevaban tiempo anhelando desembarcar en Bilbao, con una oferta de ocio nocturna bastante raquítica.

Silvia y Carmen van a echar el resto. Su discoteca abrirá todos los días de la semana y funcionará hasta altas horas de la madrugada. Habrá días que bajarán la persiana a las seis de la mañana. Sin embargo, no perderán el tiempo y desde el mediodía ya estarán trabajando en la barra sirviendo gildas y todo tipo de tapeo, con aperitivos y marianitos «muy bien puestos».

Ampliar

La coctelería ha sido, es y será uno de los fuertes de las hermanas García Calvo, también en el 'nuevo' Qu&do. «Va a ser el bar que más destilados va a ofrecer en Bilbao. La barra es un espectáculo. Quien quiera tomarse algo lo va a tener todo aquí», explica Juan Marchante, el interiorista y dueño de la tienda Rosita, que se ha encargado de la decoración, como hizo recientemente en el Mr Marvelous.

Las hermanas van a priorizar la calidad. El local destaca por su espectacular puesta en escena y por lo que allí se va a poder beber, comer y cenar. Servirán «todos los ibéricos de 5 Jotas», un laterío bueno, un picoteo 'premium', en definitiva, con ensaladilla rusa, «el mejor salmón», ensaladas de tomate, ventresca, croquetitas... Inaugurado el pasado jueves, las responsables están a la espera de «poner una freidora».

Ampliar

Junto a los juzgados

Situado junto a los juzgados -«si alguien ha tenido un mal juicio, es un buen momento para tomarse algo», bromean Silvia y Carmen-, incluirá en sus estanterías una selección de los mejores champanes. El espacio, donde destacan los tonos rojos, dispondrá de espacios privados para asegurar la «intimidad y privacidad» de los clientes «más sibaritas». Será una discoteca para hombres y mujeres, donde éstas van a estar «super cuidadas» y se sentirán «libres y con confianza. Va a haber muy buen rollo para ellas», adelanta Marchante.

A estas hermanas se las conoce, entre otras cosas, por su buena mano en la cocina, aunque han seguido con lupa el diseño de un local que busca situarse en la «tendencia actual mundial». La sala de fiestas dispondrá de al menos zonas diferentes para crear un «ambiente íntimo». Nada que ver con lo que era hace años.

«Mucha gente se acuerda del Qu&do como un local amplio y alargado. Era negro pero sin ningún encanto especial», reconoce Marchante. Se ha cambiado por completo. «Vengo de haber hecho el Madame Lou Lou pero este es más atrevido, raro y transgresor. La iluminación es increíble y el nivelón de los muebles, brutal», confirma el interiorista. Igual que el sonido, ya que habrá actuaciones de grandes DJ's.

«Vamos a hacerlo lo mejor posible e intentar dar un aire nuevo a la noche de Bilbao, que tenga magia, que la gente venga a tomarse una copa tranquilamente y a disfrutar sin problemas», aseguran las hermanas. El Qu&do, insisten, pretende atraer a «los sibaritas de la noche».