Las hermanas Silvia y Carmen García Calvo abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana.

Dos hermanas abren en Bilbao una discoteca que funcionará todos los días de la semana

Qu&do vuelve a escena con una sala de fiestas que dará de comer a todas horas y busca atraer a los «sibaritas de la noche» con los mejores champanes

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Vuelta a la casilla de salida. El histórico Qu&do de Ibáñez de Bilbao vuelve a la noche bilbaína. Lo hace con más picante, ambiciones ... y pretensiones que la última vez que cerró las puertas. Regresa de la mano de las hermanas Silvia y Carmen García Calvo, a las que les avalan 36 años «triunfales» en el mundo de la hostelería. Han arrasado en Sestao con el bar Perfil, uno de los mejores establecimiento de la Margen Izquierda, aunque llevaban tiempo anhelando desembarcar en Bilbao, con una oferta de ocio nocturna bastante raquítica.

