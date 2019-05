Desde bolsos ligeros hasta joyas minimalistas, los diseños locales conquistan Bilbao

Las mujeres creadoras que el mes pasado conquistaron el Casco Viejo con sus diseños 'made in Bilbao', vuelven a la carga «con más ganas que nunca». En esta ocasión, expondrán sus creaciones en pleno centro de la villa, en concreto, en el local Yimby Street de Rampas de Uribitarte. Los visitantes podrán conocer de cerca los artículos artesanos que conciben en sus talleres estas emprendedoras, que un día decidieron agruparse bajo el nombre 'Design Pop Up Bilbao' para dar visibilidad a sus marcas locales. Desde joyas únicas elaboradas con metal hasta tocados personalizados o ropa infantil, el público que las visite desde este jueves y hasta el sábado, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.30 horas, se encontrará opciones para todos los gustos. Ya cuentan con cinco ediciones anteriores, pero sienten que ésta es la más especial, por ser la última de la temporada y porque regresan al lugar en el que realizaron su primer mercado juntas. «Nos hace ilusión volver allí y, además, nos despedimos hasta después del verano, porque no haremos un nuevo evento hasta septiembre u octubre», explica Susana Santos, una de las integrantes.

Estas emprendedoras bilbaínas conciben en sus talleres piezas únicas hechas a mano.

Para los amantes de la cosmética natural y ecológica es una parada obligada el 'stand' de Verónica, de Terai Cosmética, que elabora productos para la piel de forma artesanal en su tienda laboratorio de Bilbao. Esta licenciada en Químicas por la UPV y doctora en Tecnología por la Universidad de Oulu (Finlandia) formula, uno a uno, cada uno de sus productos. Desde las mezclas hasta el etiquetado de los mismos.

También destacan en esta cita con la artesanía los exclusivos tocados y los complementos minimalistas de Idoia, de Ciaobellaido, piezas especiales con la que marcar la diferencia en los eventos de primavera. Joyas diferentes como los que concibe Olaia en su taller de Solokoetxe. Esta emprendedora bilbaína creó hace dieciséis años la firma Kiribiltxo, que conjuga el metal con el arte contemporáneo. Diseños únicos como las ilustraciones de Mariangela Artese o sus originales pajaritas de madera y raso que aseguran un regalo original e inolvidable.

Arriba, uno de los tocados personalizados que hace Idoia, de Ciaobellaido. Abajo a la izquierda, un original anillo de la firma Kiribiltxo. A la derecha, una ilustración de Mariangela Artese.

Las impulsoras de esta 'market' de moda no se olvidan de los peques de la casa. Aida y Eva, de Lágrimas de Cocodrilo, acercarán a los visitantes su ropa infantil, divertida y llena de detalles, con ilustraciones propias, para que los niños de tres meses a seis años vayan a la última. Eso sí, ellos seguro que se detienen antes en el 'stand' de Elena y Rosalía, de Palopalú, que con sus juguetes educativos de madera buscan que los pequeños exploren, creen y dejen volar su imaginación mientras se divierten.

Arriba, los juguetes educativos y de madera de Palopalú. Abajo a la izquierda, prendas infantiles de Lágrimas de Cocodrilo y a la derecha, un bolso de la firma S de Su.

DATOS ¿Dónde? Rampas de Uribitarte, 1. En el local Yimby Street. ¿Cuándo? Hasta este sábado día 25. En horario ininterrumpido de 11.30 a 20.30 horas.

Quienes visiten este 'pop up' también podrán descubrir la ropa, láminas o bolsas de tela que diseñan Emma y Maitane, creadoras de Torontile, una marca nacida en Artea, en pleno valle de Arratia en 2017, que se dedica a la serigrafía en clave feminista. Y otra opción para renovar el armario esta temporada viene de la mano de Esti, de Mxuk, que crea prendas atemporales y de edición limitada, como sudaderas, camisetas y 'bombers' de estampados originales.

Un estilismo gana mucho si se acompaña de un buen bolso. Los de Susana, Con S de Su, son tan ligeros que parece que no los llevas colgados del hombro. Su tamaño y diseño versátil también los convierte en una opción ideal para llevar al trabajo y a la playa este verano. Los amantes de los artículos hechos a mano y con mucho cariño tienen una oportunidad única hasta este sábado para conocer de cerca los diseños de estas mujeres valientes que un día se atrevieron a emprender para vivir de su pasión por la artesanía.