Los diseñadores que brillarán sobre la pasarela de La Encartada Moda

La Encartada Fabrika-Museoa de Balmaseda acogerá el sábado 14 de junio la XI edición de La Encartada Moda, en la que estarán presentes ... más de una veintena de firmas y profesionales de la moda. La cita ha organizado un taller de denim artístico, una conferencia de la mano de la firma Paradoxe Paris y una masterclass de la diseñadora vitoriana María Clé. Además, habrá una mesa redonda sobre los procesos para reducir el impacto de la moda, una performance de Curious Orange y una actuación de la cantante y compositora Cintia Lund. Los desfiles serán el plato fuerte de la jornada, con las propuestas de ocho diseñadores, enfocadas a la sostenibilidad y la experimentación artística. También habrá un showroom con las creaciones de nueve diseñadores locales que mostrarán desde joyería hasta camisetas serigrafiadas. Todas las actividades son gratuitas pero para los desfiles, que se celebrarán a las 13:00 y a las 19:00 horas, es necesario inscribirse en la página web de La Encartada Moda.

Aquí los diseñadores que mostrarán su talento y trabajo sobre la pasarela:

Desbocado Studio

Saúl Gallardo, que estudió Diseño de Moda en CESINE en Santander, es el director creativo de Desbocado Estudio, una firma que destaca por combinar multitud de retales de distintos colores y dibujos. «Mi idea es crear un mundo donde las texturas están llenas de recuerdos, piezas con historia y mucho que contar», explica. Así, mediante recuerdos familiares, tradiciones y un toque cántabro, quiere trasladar el norte de la península a todo el mundo. «Siempre tenemos en cuenta cada detalle, de la cabeza a los pies, para crear looks con un gran potencial estilístico», asegura. Una buena muestra de ello es la colección Maruca, con la que llegará a La Encartada Moda. «Esta propuesta nos adentra en un viaje por la costa cantábrica, sus playas, su brisa y sus atardeceres llenos de colores», detalla.

Who's Nia Studio

Who's Nia Studio es el proyecto de moda de la vitoriana Nuria Irazu Alangua, que fusiona el enfoque artesanal, colaborativo y narrativo en sus diseños. Nuria ha estudiado diseño de moda en CESINE en Santander y en Sejong University, en Seúl. «Cada una de mis prendas es creada desde cero, con gran atención al detalle, fusionando elementos modernos con un aire onírico», explica. Para dar vida a «piezas únicas», mezcla fantasía, tradiciones y saberes artesanales. En la cita de Balmaseda, la diseñadora presentará la colección Nunchi-ya. «Está inspirada en el concepto 'nunchi', que alude a la habilidad de percibir señales sociales y emocionales. Esta idea se entrelaza con mis propias experiencias vividas en Bali, Corea y Euskadi y se contrapone a la pérdida del nunchi en la era digital», detalla.

Mistress

Tras dedicarse profesionalmente al sector industrial y de la construcción, la diseñadora vizcaína Mistress cambió el rumbo de su trayectoria tras realizar un viaje a Japón, China y Singapur. «Allí descubrí la riqueza de otras formas de pensar, vivir y vestir», asegura. La experiencia confirmó lo que ya intuía en los viajes que de pequeña hizo a Londres y Francia: su gran sensibilidad estética, social y cultural. Su deseo de explorar y expresar una moda libre y diversa se mostrará en la colección 'Crosswalk', toda una declaración de intenciones para explorar el camino hacia un mundo más inclusivo y plural.

H05

H05 es una marca con tienda propia en el número 12 de la calle Ronda de Bilbao. Crean prendas y objetos a pequeña escala con un enfoque inclusivo y sin género. «Entendemos la moda como una herramienta de expresión personal que refleja nuestras transformaciones, valores y vivencias», explican. Para la producción, combinan técnicas artesanales e industriales y materiales diversos, desde tejidos técnicos hasta textiles reutilizados. En La Encartada Moda presentan su colección 'Hala bazan, ala ez bazan', una propuesta que explora la memoria, la identidad y el encuentro a través de un archivo simbólico de objetos y materiales cotidianos.

JNORIG

Detrás de JNORIG está el barcelonés Javier Girón, que tras graduarse en el Instituto Europeo di Design (IED), se unió a Jeremy Scott, director creativo de Moschino, en Los Ángeles. Allí, realizó destacadas contribuciones a las colecciones de la Semana de la Moda de Nueva York y diseñó para celebridades como Rihanna o Nicki Minaj. Tras su estancia en Estados Unidos, residió en Londres, donde colaboró con Agi & Sam. Numerosas celebridades han vestido sus propuestas, como J Balvin, Jorge López, Jessica Goicoechea, Soraya, David Bisbal, Nona Sobo o Alejandro Speitzer. Javier diseña prendas innovadoras con patrones intrincados, confeccionadas para brindar versatilidad, comodidad y sostenibilidad, y que encarnan una estética futurista y limpia.

Andoni Beitia

Andoni Beitia es un diseñador de alta costura y vestuario de 29 años procedente de Bermeo. Su gusto por la moda llegó de la mano del cine, la televisión y el teatro, mundos en los que ha desarrollado parte de su trayectoria. «Me gusta coser sobre todo vestidos de época, fantasía y de noche», asegura. Fan declarado de Edith Head, Christian Dior o Eiko Ishioka, le gusta crear colecciones «que cuenten una historia y transmitan los sentimientos a través de un punto de vista actual y contemporáneo». Además, Andoni mantiene en todas sus colecciones un firme compromiso con la sostenibilidad. «El 70% de los materiales que utilizo son reciclados», recalca. En la próxima edición de La Encartada Moda, Andoni presentará la colección Almathea, inspirada en el personaje principal de la novela 'El último unicornio', de Peter S. Beagle. «La trama cuenta la historia de un unicornio que descubre que es el último de su especie y emprende un viaje para encontrar a los demás, que viven prisioneros del toro rojo. Refleja un viaje emocional marcado por la pérdida, el amor y el renacer».

Jaione Anzola

La diseñadora santurtziarra Jaione Anzola, de 29 años, ha desarrollado su carrera realizando colecciones, desfiles y proyectos de vestuario para videoclips. Tras estudiar Arquitectura en la UPV/EHU, cursó estudios de moda y diseño en Inedi. Jaione también ha impartido talleres de upcycling y fue becada durante dos años en el programa Transmission de Central Saint Martins en Londres. En La Encartada Moda presenta su colección Etxekoandre, que rinde homenaje a las mujeres de su vida, especialmente a su madre, y que se inspira en la figura de la madre protectora dentro del matriarcado vasco. «Las prendas exteriores reflejan fuerza mediante tejidos robustos como lanas y paños, mientras que las interiores evocan inocencia y libertad con tejidos más fluidos, influenciadas por la ropa interior del siglo XVI», explica.

Maison Mesa

El diseñador madrileño Mesa, que tiene tienda propia en Madrid, lleva más de 30 años en el mundo de la moda. Ha trabajado con firmas destacadas como Jesús del Pozo, Agatha Ruiz de la Prada o Ángel Schlesser. Desde hace ocho años lidera su propia firma y ha participado en importantes pasarelas internacionales como Cibeles, el Carrousel del Louvre, y las fashion weeks de Milán y Nueva York. En La Encartada Moda presentará su colección primavera/verano 2025 inspirada en la canción I'll Be Your Mirror de The Velvet Underground & Nico. «La propuesta celebra la identidad y la belleza interior a través de piezas confeccionadas artesanalmente que combinan variedad de siluetas con tejidos como gasas, algodones bordados, seda y lentejuelas», explica.

Firmas locales en el showroom

El showroom de la Encartada Moda acogerá numerosas marcas como Abaunza & Co. Serigrafía, taller gráfico independiente con sede en Bilbao, fundado por el ilustrador Iñigo Abaunza y que produce ediciones limitadas de camisetas, carteles y otros soportes. También estará presente Ane Takitto, taller especializado en joyería en porcelana, con piezas que realiza íntegramente a mano con series limitadas o únicas. Las joyas serán también protagonistas en la propuesta de Ganboa, tienda-taller de joyería contemporánea ubicada en el número 5 de la calle Arechaga. Allí, Maitena Ganboa realiza todas las piezas a mano con materiales como plata, oro, porcelana o resina. En el showroom también estará H05, con tienda propia en la calle Ronda, que presentará una colección cápsula de pañuelos y un nuevo diseño de gafas de sol, fruto de la colaboración con MaldeOjo Atelier, también en Bilbao.

Otro de las propuestas será la de Pink Parma, marca independiente de camisetas creada por la artista vasca Rosa Parma, que produce en ediciones limitadas y serigrafiadas a mano en su estudio de Brooklyn. Por su parte, los bilbaínos The Goood People, que también organizan eventos musicales y artísticos, llevarán a Balmaseda su propuesta de ropa independiente. También estará Valeria Irisarri, riojana con estudio en Bilbao, que presentará su nueva colección, que incluye sudaderas y camisetas con graffitis, creadas mediante técnicas de estampado y tintes naturales. Por su parte, Voltaire Lab, el proyecto de serigrafía del bilbaíno Urtzi Urkijo, con taller y espacio expositivo en el número 35 de la calle Atxuri, mostrará sus camisetas y obra gráfica en papel. También habrá hueco para marcas recién nacidas como Hostoa Aritz Gainean, creada por la duranguesa Aritz Alberdi, que diseña ropa urbana de calidad.