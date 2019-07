Los 10 chollos que he encontrado en rebajas por menos de 10 euros 04:31 Desde una camisa blanca básica hasta una 'blazer' muy especial, aquí la ropa y los complementos con descuentazos con los que he renovado mi armario este verano SANDRA HERNÁNDEZ Martes, 23 julio 2019, 20:51

¡Hola! Hoy en vez de un vídeo de belleza, como el de la semana pasada, en el que compartía diez pasos para conseguir un bronceado duradero y saludable este verano, os traigo uno sobre moda. O, mejor aún, sobre ¡chollos! Sí, os enseño las prendas y complementos que me he comprado por menos de diez euros. Porque renovar el armario por poco dinero es posible (y más en rebajas), no hace falta gastar dinerales para ir guapa. En el vídeo encontraréis desde una camisa blanca básica, hasta una 'blazer' muy especial o una alegre camiseta que os transportará a vuestra infancia. También os enseño un coletero, un bolso y unos pendientes muy de tendencia. Eso sí, todo ello con auténticos descuentazos. ¡Dadle al play y corred que se acaban!

¡Un abrazo fuerte y hasta la próxima semana!

Mientras tanto, podéis seguir mis trucos de maquillaje y momentos de moda en mi cuenta de Instagram y en mi canal de Youtube.