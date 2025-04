El dibujante '72 kilos' lanza sus 30 ilustraciones favoritas y las firma en esta tienda de Bilbao

Virginia Melchor Viernes, 25 de abril 2025, 12:30 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Óscar Alonso (Bilbao, 1983) empezó a dibujar en 2008 y a compartir sus viñetas en Instagram con el objetivo de motivarse a sí mismo para bajar de los 92 a los 72 kilos. Lo que nació como un hobby cuando trabajaba de creativo publicitario -dibujaba en el descanso, sentado en un banco al final de Mazarredo, mirando al Guggenheim- se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Con sus frases cortas y dibujos sencillos, ha conquistado a casi dos millones y medio de fans que encuentran en lo que él cuenta, y en cómo lo hace, un reflejo de lo que sienten, piensan o les pasa. Esa es la clave de su éxito: «Se ven ellos mismos y ellas mismas y lo hacen suyo y lo comparten. Intento plasmar, en un dibujo diario, lo que me pasa, lo que me rodea, conversaciones con mi mujer y mis hijos, lo que oigo. Resumirlo mucho, en pocas palabras, hace que quede la esencia de lo que quiero transmitir y que cualquiera lo pueda entender como algo propio», reflexiona.

El dibujante bilbaíno, que vive cerca de Bilbao con Lucía, Telmo y Luca, está de gira por España presentando su último libro, el séptimo ya, titulado 'El pequeño libro de las madres', con el que celebra «a todas las madres del universo, que son el origen de todo». En estos 17 años, también ha sacado agendas, tazas y hasta felpudos con sus dibujos, pero nunca antes había lanzado sus viñetas en papel para que sus seguidores pudiesen tocarlas, regalarlas y colgarlas en casa. Una oportunidad que tendrán desde este sábado a las diez y media de la mañana quienes se acerquen a Cabecita de Ajo, la 'concept store' llena de artículos originales, muchos de ellos hechos a mano por creadores locales, que Ander Lantarón abrió en octubre en el Casco Viejo. Allí podrán comprar en exclusiva las 30 viñetas favoritas de '72 kilos', impresas en formato lámina, e incluso podrán llevárselas enmarcadas.

Ampliar

Esta colaboración surge de la admiración que Ander siente por el trabajo de Óscar, con quien contactó antes incluso de abrir su propio comercio. «Yo sigo a '72 kilos' desde hace años, siempre me han gustado sus ilustraciones, porque reflexionan sobre la vida y llegan al alma. Le mandé un email para proponerle lanzar unas láminas cuando abriese mi tienda, porque yo las compraría; y me respondió encantado. Se nota el cariño que le pone a todo», cuenta este emprendedor. Óscar, por su parte, sentía que pasar sus viñetas al papel era «un paso lógico», pero aún no se había animado a hacerlo. «El empujón de Ander ha sido fundamental y siempre le estaré agradecido, porque aunque mi trabajo es digital, las viñetas en papel adquieren un valor especial. Es un sueño que se siga extendiendo este proyecto que nació como algo anecdótico, como un hobby que hoy es mi trabajo y me hace muy feliz».

Ampliar

Firma de láminas

Además, los fans del ilustrador bilbaíno podrán conocerle en persona, porque este sábado de seis a siete de la tarde estará en la tienda, ubicada en el número 54 de la calle Artekale, firmando las láminas. «Ha sido un poco complicado resumir todo mi trabajo en 30 viñetas, pero he intentado escoger las que más me gustan y mejor me representan. Aunque muchas tienen un componente personal, creo que cuento cosas que la gente suele sentir». Pese a que tiene más seguidores que habitantes censados en Euskadi, su miedo inicial era que no se presentase nadie al evento de este sábado. «Él es así de humilde. '¿Y si no viene nadie?', me preguntaba. Pero está siendo una locura, me están escribiendo por Instagram personas de todas partes de España que quieren reservar su lámina. Y también a él le están llegando muchísimos mensajes», cuenta Ander, que realiza envíos a través de esta red social y ya trabaja en la creación de la tienda 'online'.

Las láminas, disponibles en formato 22x22 centímetros, cuestan 30 euros y también se pueden comprar con el marco de madera de roble por 19 euros más. «De momento, hemos lanzado 10 unidades de cada modelo, pero seguramente tengamos que hacer más». De hecho, no descartan sacar una segunda colección con una nueva selección de viñetas. «Con esta primera entrega, queremos tantear la respuesta de la gente y quizá ampliemos el catálogo», adelanta Ander. Este emprendedor, que siempre hace un hueco en su tienda a ilustradores y creadores locales, ya espera con los brazos abiertos a los pequeños monigotes que dibuja Óscar, que desde este sábado alegrarán Cabecita de Ajo con sus mundos imaginarios llenos de color y sus reflexiones sobre el amor, el desamor, la familia o la amistad. «Hace un par de años, en un mercado en Barakaldo, conocí a la madre de Óscar, que nos compró una bolsa de playa de nuestra propia marca, Uda Bilbao. Ya hubo una conexión especial, nos habló de su hijo. Y fíjate, este sábado voy a poder conocerle en persona y vender sus láminas en mi tienda», celebra Ander emocionado.