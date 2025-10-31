El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diana Santos ha transformado un minibús en su hogar.

Diana, la vizcaína que ha transformado un minibús en su hogar y recorre el mundo sobre ruedas

Esta aventurera de 38 años sufrió un trastorno ansioso-depresivo que la llevó a cambiar su estilo de vida y cumplir un sueño de la infancia

Virginia Melchor

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:27

«Yo algún día viviré en una cabañita con ruedas», le repetía Diana Santos a su madre con siete años. Era una niña muy curiosa, ... sensible y creativa que sentía una conexión especial con la naturaleza y los animales. «Soñaba con recorrer el mundo en una autocaravana y ayudar a las personas», recuerda. Ese sueño empezó a tomar forma hace nueve años, cuando apareció en su vida la Caracola: un viejo minibús amarillo, usado para transportar a personas mayores, que iba a acabar en el desguace. Diana lo compró y lo fue transformando, pieza a pieza, hasta convertirlo en su hogar y en el de Lobito, su perro, que ha estado con ella desde que lo adoptó hace siete años. «Un día decidí dejar de lado las estructuras impuestas, la rutina en la ciudad, el consumo innecesario... y vivir de una forma más coherente con lo que sentía que era mi esencia», afirma esta vizcaína de 38 años, que encontró en la carretera, la naturaleza y la libertad su manera de estar en el mundo.

