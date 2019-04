Diademas para una primavera con ¡muy buen rollo! Este accesorio para el pelo que llevábamos de pequeñas ha regresado a nuestra vida para aportar un toque especial a cualquier look INNES LLACH Martes, 9 abril 2019, 14:15

¡Hola a todas! Ya es miércoles, así que aquí estoy otra vez con un nuevo artículo que espero que ¡os guste un montón! Si la semana pasada os descubría diferentes formas de combinar los pantalones más atrevidos de la temporada, hoy os traigo otra tendencia que pegará fuerte en primavera y verano: ¡las diademas! Este complemento, que llevábamos de pequeñas y ahora ha regresado triunfal, puede espaciar el lavado de tu cabello si un día estás perezosa y, además, aporta un toque divertido y diferente a cualquier look. ¡Las diademas dan muy buen rollo!

Las podemos encontrar ya en bastantes tiendas, aunque mis favoritas he de reconocer que son las de Stradivarius, porque tienen un montón de diseños, con multitud de estampados y tejidos diferentes. Lo que hace muy fácil añadirlas a nuestros looks. Y, además, están súper bien de precio. En la versión online también me gusta mucho la marca Ponette porque tiene muchísimos accesorios para el cabello, incluidas las diademas, en el artículo de la semana pasada os enseñaba una diadema gris de esta firma.

Bueno y ahora sí que no me enrollo más. Hoy os enseño looks más primaverales para los días que se nos aproximan y para que vayáis fichando los estilismos que os apetece lucir en Semana Santa.

Con un peto vaquero para un look relajado

¡Este look me encanta! Me parece fresco, juvenil, moderno y desenfadado. Perfecto para salir un día con amigos, para comer un domingo en alguna terraza al calorcito o, simplemente, para un día en el que no necesitemos ir muy arregladas. El peto y la camiseta son de Stradivarius, el bolso lo compre en Ibiza hace un par de años, las gafas son de Rayban y las sandalias de Niza.

Diadema de leopardo para un look cañero

Un look sexy y atrevido, siempre defiendo que hay que vestirse conforme a cómo se siente una misma cada día cuando se levanta y ese día me sentía así, por eso aposté por este estilismo. La falda de cuero es de Zara, la camiseta y cinturón de Gucci, los zapatos destalonados que ya me habéis visto en artículos anteriores son de Calzados Ercilla, el bolso de Louis Vuitton, los pendientes de Stradivarius y los collares son de Market Place New York.

Un 'outfit' cómodo y funcional

Este look es comodísimo a la par que funcional. Reconozco que no soy mucho de este tipo de estilismos, pero a veces me apetece lucirlos porque son bonitos sin renunciar a la comodidad. Además, el 'outfit' queda genial con una chaqueta vaquera. Tanto la falda como la camiseta son de Stradivarius, las deportivas de Niza, el bolso lo compré en Madrid el año pasado y los collares son de Market Place New York.

Una misma diadema para dos estilismos muy diferentes

En esta propuesta quería demostraros cómo cambia una misma diadema al combinarse con looks tan diferentes. En la primera opción, llevo este accesorio para el pelo con una falda con vuelo veraniega y fresca. La segunda propuesta es mucho más seria, con un look con el que podemos ir a trabajar o a cenar.

La diadema es de Stradivarius, la falda con volantes es de Que Bárbara, las botas de Héctor Riccione y la camisa es de Stradivarius, pero de otra temporada. Por otro lado, el look más serio se compone de pantalón de Stradivarius, camiseta de Gucci, zapatos de Daniela Vega y bolso de Lolita Blue.

Un 'outfit' marinero con cinta en el pelo

El look marinero en verano nunca falla, siempre es una apuesta asegurada. Además, a mi personalmente ¡me encanta! El accesorio elegido en esta ocasión es una cinta del pelo con goma por detrás -no es una diadema- de Stradivarius. He completado el look con una camiseta de Behappines, una falda de Zara, sandalias de cuña de Niza, gafas de Meller y un bolso que me compré el año pasado en una tienda de Madrid.

Estas han sido mis cinco propuestas, espero que os hayan gustado. Y ahora contadme, ¿cuál es vuestra favorita? Mi intención es que el artículo os sea de utilidad y os inspire a crear looks chulos esta Semana Santa en vuestras vacaciones.

Ojalá tengáis una feliz semana y ya sabéis que nos vemos por aquí de nuevo el próximo miércoles. ¡Sed muy felices!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram o en Youtube.