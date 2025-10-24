Los desfiles vuelven a Getxo Moda con una apuesta por el diseño sostenible La 38 edición de este evento se llevará a cabo el 6 de noviembre en la Estación Marítima Olatua para impulsar el comercio local

Las últimas tendencias, el glamour y, sobre todo, las prendas hechas en casa volverán a acaparar todas las miradas de los amantes del textil el próximo jueves 6 de noviembre. Un año más regresa Getxo Moda, el certamen con más historia del sector en Euskadi y referente en el norte de España. Esta vez, su 38ª edición repetirá localización con el mar como protagonista. Sobre la pasarela instalada en la Estación Marítima de Cruceros desfilarán los diseños de 27 establecimientos del municipio que, tal y como describe Elena Cantera, presidenta de Getxo Enpresa, «representan la diversidad, calidad del comercio de proximidad».

Desde ópticas hasta tiendas de joyería y complementos. «Todos son el corazón de Getxo Moda», afirma Cantera. Esta edición, además de visibilizar la calidad del comercio local, también pone el foco en la vanguardia y el diseño sostenible. En aquellas nuevas formas de hacer moda. Uno de los platos fuertes del desfile será la presentación de Biokinesis, la nueva colección de Basque Biodesign Center. Ubicado en Güeñes, se trata de un espacio de bio-costura que combina arte, ciencia y tecnología. Sus diseños son prueba de ello. Inspirados en las formas de la naturaleza utilizan biomateriales como celulosa y algas para crear unas prendas que «no solo visten, sino que dialogan con el entorno».

«Han pasado casi cuatro décadas desde la primera edición, y hoy, con la misma ilusión del principio, seguimos fieles a nuestro propósito: poner en valor el talento y la creatividad de Getxo», asegura Cantera. El estilo más característico de Euskadi lucirá de la mano de diseñadores y firmas locales. Figuras como Charo Álvarez, y Borja Hernández o Luis Uribetxebarria, serán los encargados de proporcionar esa mezcla de identidad e innovación al desfile. El certamen contará, además, con un invitado especial. El reconocido diseñador nupcial y de alta costura Mariano Moreno, clausurará la pasarela. Tras pasar por Givenchy, Rosa Clará o Chloé y haber creado su propia firma, será homenajeado con el Molino de Aixerrota, un reconocimiento a toda su trayectoria.

La entrada, gratuita y con invitación

La localización tampoco es casual. La estación de Olatua vuelve a hacer referencia al medio ambiente y a un modelo de industria más responsable. «Es un escenario a la altura de nuestro municipio», explica Juanma González, concejal de Getxolan. La entrada al evento será gratuita, aunque los asistentes deberán presentar una invitación que podrán adquirir en cualquiera de los 27 comercios que participan en esta edición.

La organización reconocerá, además, la trayectoria de una emblemática figura del diseño vasco. Getxo Enpresa distinguirá a la diseñadora Miriam Ocariz, pionera en la fusión entre arte, moda y experimentación textil. También se rendirá homenaje a Charo Izquierdo, «periodista y directora de importantes publicaciones de moda, experta en comunicación y escritora que ha sido pionera en introducir la sostenibilidad, la igualdad y el liderazgo femenino en el sector», Cantera junto a las escaleras del Puerto Viejo.

