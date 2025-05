El desconocido rincón en Bilbao de un estadounidense y una bilbaína que invita a disfrutar del arte

La calle Dos de Mayo se ha ido convirtiendo poco a poco en un hervidero de propuestas relacionadas con el arte y la cultura. En ... su primer tramo, conviven estudios de arquitectura, una librería, un estudio de talleres artísticos, una floristería... Hace apenas año y medio se sumaba a esta oferta cultural Desio Artspace, ubicada en el número 12 de una de las calles con más solera de Bilbao. Desio no solo es una galería de arte, sino también un estudio abierto donde cualquiera puede entrar a ver cómo pinta el artista estadounidense afincado en Bilbao Colin Hoisington. El proyecto es una apuesta conjunta de Colin, cuya obra explora temas de identidad y cultura combinando realismo y surrealismo, y de su pareja, la bilbaína Leire López, profesional vinculada desde siempre al mundo de la comunicación cultural.

Colin, nacido en California y criado en Seattle, viajó al País Vasco por primera vez con apenas 20 años para hacer surf, atraído especialmente por la famosa ola de Mundaka. En aquella época ya había empezado a estudiar Medicina en su país natal, pero se apuntó a clases de pintura y aquello cambió el rumbo de su vida. «De pequeño dibujaba mucho, pero no había seguido esa vocación. Me decepcionó un poco el enfoque académico de la medicina en el sistema educativo americano, así que al final acabé dedicándome de lleno a la pintura», recuerda. Hace 12 años, Colin volvió a Bilbao para hacer un máster de pintura en la UPV/EHU y, al año siguiente, le ofrecieron trabajo como profesor del mismo, actividad en la que continúa hoy en día y que combina también con un doctorado.

«He tenido mucha suerte. Encontré un trabajo y también conocí a Leire», comenta riendo. Ambos han unido sus dos grandes pasiones, la pintura y la comunicación cultural, en Desio Artspace mientras lo compaginan con sus profesiones: él como profesor en el máster y ella como bibliotecaria. Hasta que abrieron esta galería, Colin trabajaba en un edificio industrial de la calle Cortes compartiendo espacio con otros artistas. «Pero yo quería un lugar más abierto, más cercano a la gente, para que puedan ver mi trabajo cuando pasan por la calle o entrar directamente», explica. Cuando encontraron este local, que había sido un 'showroom' de una empresa de mobiliario industrial, se enamoraron. «No hicimos prácticamente ninguna reforma, la verdad es que era exactamente lo que buscábamos», comenta Leire.

Exposición colectiva

Además de ser el taller de trabajo de Colin, Desio Artspace es un espacio para que tanto artistas vascos como internacionales puedan exponer sus creaciones. «Cada vez hay menos galerías en Bilbao y la verdad es que hay mucho talento. Lo veo a diario con mis alumnos de pintura y quiero que tengan la oportunidad de mostrar sus trabajos», recalca Colin. Pero también hay hueco para artistas consolidados. Ahora mismo la galería acoge 'Kolektiboa', una exposición colectiva del profesorado del máster de pintura con obras del propio Colin, Luis Candaudap, Txaro Arrazola, Usoa Fullaondo, Myriam Gesalaga, Iñaki Imaz, Susana Jodra, Jesus Mari Lazkano, Veva Linaza, Fernando Mardones, Txus Meléndez, Ea mun, Jorge Rubio Pinedo, Daniel Tamayo y Xabier Agirre Unamuno.

En Desio Artspace, también organizan diversas actividades, como cursos intensivos de pintura de cuatro o cinco días con reconocidos pintores o 'workshops'. El próximo se celebrará del 5 al 8 de junio de la mano del pintor ruso Costa Dvorezky y vendrán alumnos de Reino Unido, Polonia o Estados Unidos, además de vascos. Después, el 13 de junio, inaugurarán la exposición del artista vasco Antton M. Goikoetxea. «También hemos participado en actividades como el teatro cápsula que se hizo en diversos locales de la zona y continuamos explorando posibilidades para el espacio, como tener artistas residentes», explica Leire.

La idea de Colin y Leire también es atraer a más gente a esta zona, llena de propuestas diferentes y que mucha gente no conoce. «Se ha reanudado el mercadillo de Dos de Mayo, que se paró tras la pandemia. De momento, se hará en el interior de los locales, pero nos parece una idea estupenda para que la gente conozca a todos los emprendedores que trabajamos aquí», explica Leire. Ambos reconocen que el mundo del arte es complicado, pero no pueden estar más satisfechos con su apuesta. «Al principio, algunos amigos nos decían que si estábamos locos por abrir una galería de arte, pero aunque no podemos vivir de esto, el balance es muy bueno. En casi todas las exposiciones que hemos organizado se han vendido cuadros. Pero lo mejor es que conseguimos acercar el arte a todo el mundo, queremos quitar el miedo de la gente a entrar en una galería. ¡Es un lugar para todos!», subraya Colin.