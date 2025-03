La desconocida tienda de Bilbao con bolsos y cinturones de piel hechos allí mismo por un matrimonio.

Silvia Andrés Sábado, 1 de marzo 2025, 18:36 Comenta Compartir

Un día cualquiera del año 2020, María y Manuel, de 51 y 44 años respectivamente, se conocieron a través de Facebook. Ella se conectaba desde Bilbao y él desde El Salvador. «Empezamos a hablar mucho y se fue forjando un gran cariño y atracción y al final me vine a vivir aquí», explica Manuel. Antes, habían compartido muchas horas de charlas y aficiones, incluidos los trabajos que Manuel hacía con cuero. «Mi familia está vinculada al mundo de las pieles desde 1950 y aunque me había criado viendo cómo trabajan con ellas mis padres y mis abuelos, al principio no me gustaba mucho», reconoce. Sin embargo, después de estudiar sobre negocios y relaciones internacionales, sus intereses dieron un giro de 180 grados y aprendió a amar la profesión a la que su familia llevaba dedicándose décadas.

Ampliar Mireya López

Todos esos trabajos que hacía con la piel se los fue mostrando a María que, aficionada desde siempre a las manualidades y a los trabajos creativos, se quedó maravillada con lo que veía. «Le dije que eso no podía quedarse así, que tenía que dar una salida profesional a sus creaciones», recuerda. Ese empuje que llegaba desde el otro lado del océano y las ganas de buscar nuevos horizontes, trajeron a Manuel hasta Bilbao en el año 2021. A partir de entonces, se forjó no solo una historia de amor, sino también una carrera profesional que comenzaron en su propia casa. «Hacía bolsos, monederos, cinturones... Cosas que me pedían los amigos y conocidos. Después, decidimos dar el salto y poner este negocio en el Casco Viejo», explica Manuel.

Así, Zurabia abría sus puertas en octubre de 2023 en el número 36 de la calle Artekale. Una tienda-taller donde se elaboran al completo cada uno de sus bolsos, cinturones, monederos, carteras... «Somos los únicos artesanos marroquineros que hacemos los bolsos aquí, en el Casco Viejo, y con pieles 100% nacionales», recalca Manuel. Ellos se encargan de buscar continuamente diferentes tipos de pieles, desde las monocromas hasta las de fantasía, que abren un amplio abanico de posibilidades para elaborar sus artículos y que también venden a los aficionados a confeccionar sus propias piezas y a los artesanos dedicados a este sector.

Ampliar Mireya López

Desde su nacimiento hace ya año y medio, también han ido ampliando la maquinaria que utilizan para que cada bolso, cartera y cinturón queden perfectos. «Al principio lo hacíamos absolutamente todo a mano», recalca Manuel. Así, entre decenas de pieles se puede encontrar una remachadora, una máquina para grabar cinturones o rebajar sus cantos, otra para grabar sellos en caliente... «Hemos ido comprando poco a poco, lo que hemos ido ganando lo hemos ido invirtiendo. Todavía recuerdo la odisea que supuso traer aquí la primera máquina. Viajé a por ella en autobús a Zaragoza y la dividí en dos partes para traerla a Bilbao. La máquina en sí iba en la maleta y el motor en una mochila», rememora Manuel.

Ampliar Mireya López

Talleres semanales

En Zurabia, Manuel y María también se han especializado en todo tipo de herramientas que necesitan las personas aficionadas a hacer bolsos en su propia casa o para aquellos artesanos que todavía no conocen bien los aspectos más técnicos, a los que también aconsejan. Manuel incluso ha asesorado en diversos talleres de Barakaldo, Deusto o Amurrio. En su tienda se pueden encontrar aros, argollas, sellos para grabar y todo tipo de complementos necesarios para esta labor artesana. «Es una búsqueda continua por Internet. Horas y horas para traer algunas piezas que hemos comprado en países como Taiwán o Corea y que ofrecemos en exclusiva», detalla Manuel.

Ampliar Mireya López

Todos esas herramientas también están al servicio de las personas que acuden a los talleres que organizan en tres grupos diferentes cada semana, con sesiones de dos horas de duración. Con los asistentes han formado también una familia, puesto que además de confeccionar bolsos o carteras, comparten charlas, un café e incluso quedan ya para cenar. «Hace poco nos regalaron una neverita y todo, la verdad es que a mí se me saltaban las lágrimas», confiesa María. Ahora, plantean ampliar más las posibilidades de Zurabia, con el lanzamiento de una línea de productos para perros, talleres monográficos o la venta en plataformas digitales de creadores como Etsy.

Lo más curioso es que, a pesar de trabajar tantas horas en la tienda, estos dos emprendedores no pueden dejar de lado su pasión ni siquiera un momento. «Ya casi hemos convertido nuestra casa en otro taller. Tenemos materiales, alguna máquina...», explican. Casi lo mismo que ocurría cuando, al principio, todo lo hacían allí. «Cuando llegamos, Manuel se pone con sus pieles y yo con collares o con la decoración de muebles. ¡Todo lo que veo quiero hacerlo! Siempre he amado las manualidades y, además, me ayudaron a salir de una gran depresión cuando murió mi abuelo, para mí es una terapia», concluye María.