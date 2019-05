Cuatro formas de combinar el accesorio de Barakaldo con el que arrasarías en Ibiza Analizamos todas las posibilidades que ofrecen en verano los 'cubre-botas' de la firma Indie Maison INNES LLACH Martes, 28 mayo 2019, 19:45

¡Hola a todas! Ya es miércoles y qué mejor forma de empezar el día que con un artículo entretenido y lleno de ideas para crear looks durante las próximas semanas. Sabéis que me encanta dar a una misma prenda diferentes usos, porque de esta forma le sacamos mayor partido y rentabilidad. Sin embargo, me doy cuenta de que, tal vez, es lo que más os cuesta poner en practica a vosotras. Muchas veces compramos un look tal y como se muestra sobre el maniquí y no nos damos cuenta de que podemos 'exprimirlo' mucho más de lo que vemos a primera vista. Lo tendré muy presente en próximos artículos, porque creo que es interesante recordar que siguiendo unos simples 'tips' de estilo no es difícil reciclar prendas y conseguir looks completamente distintos y cargados de personalidad.

Un ejemplo ideal lo tenemos en los 'cubre-botas' que os voy a enseñar a continuación. En este caso, son de la firma Indie Maison, de la cual hemos hablado hace unas semanas en Bizkaia Dmoda. Me encanta porque todas sus propuestas las realiza su fundadora, Leire Postigo, de forma artesanal, lo cual, en mi opinión, es siempre es un valor añadido. Estos accesorios los podemos personalizar en función de nuestros gustos y necesidades. En verano suelo utilizar de forma habitual faldas, 'shorts' y vestidos, a los que consigo dar un toque ibicenco, 'hippie y «boho chic» con los'cubre-botas' de esta firma de Barakaldo, ¡lo clavan! Aquí os muestro una selección de 4 looks en los que añadimos estos complementos que, a pesar de su nombre, no están necesariamente pensados para cubrir solo botas. ¡Empezamos!

Pitillos y botines camperos

Esta es la forma más clásica de poner el 'cubre-botas', sobre una bota o botín. En este caso, este modelo campero es perfecto para el entretiempo, lo que me permit utilizarlo en cualquier momento del año. Es un look perfecto, atemporal, que te sacará de cualquier apuro a lo largo del día. Los botines son de Calzados Ercilla y los he combinado con pantalones 'skinny' encerados que compré en Stradivarius, un jersey de Mango, una camisa de Zara y un bolso de Martina K.

Faldas y sandalias planas

Ahora es muestro un look cómodo, perfecto para cualquier plan que que nos surja de imprevisto. Es fresco y fácil de llevar. Esta vez, me he puesto los 'cubre-botas' con sandalias planas, unos diseños que me encantan para verano. Estas, en concreto, son de Cool Way y también llevan unas plumitas decorativas. La falda de volantes es de Qué Bárbara, la camisa coral es de Stradivarius y la chaqueta de ante y flecos es de Sfera. Además, llevo un bolso de mimbre de plena tendencia, que fue un regalo de mis cuñados tras sus vacaciones.

Faldas de 'patchwork' y cuñas de esparto

Ya sabemos todo lo que estiliza una cuña ¿verdad? A mí me encantan para verano, aunque he de reconocer que mi decisión de ponérmelas o no, depende del día que vaya a tener: si mi jornada va a ser ajetreafa prefiero apostar por sandalias bajas o deportivas, tal y como os conté en artículos anteriores. Lo que es innegable es que estilizan mucho más la silueta, porque, aparte de darnos unos centímetros más de altura, producen un efecto que consigue alargar visualmente las piernas, algo que nunca está de más. La sandalias son de Calzados Ercilla, la falda de parches es de Qué Bárbara y la camiseta es de Inocente de Mi Barakaldo. Además, llevo una chaqueta de Extreme Collection Bilbao y un bolso de madera muy veraniego, firmado por Cult Gaia.

Vestido 'boho' y sandalias planas

¿Existe un estampado más veraniego que este? Te traslada al instante a una playa ¿verdad? Los vestidos largos son una de mis debilidades en esta época del año. Son fáciles de llevar y extremadamente cómodos. No sé vosotras pero yo en en los meses de calor son las cualidades que más priorizo a la hora de elegir las prendas. Me encantan los diseños que no aprietan, no agobian y no molestan. Es la estación del año en la que miro más por la comodidad y desde luego con este tipo de vestidos la encuentro. Este, en concreto, es de Lefties y lo he combinado con las sandalias de Cool Way, un bolso de flecos de Paco Martínez, unas gafas de Hawkers y una chaqueta vaquera de Zara.

Como habéis visto, en todos los looks he usado los mismos cubre botas de Indie Maison. Como os decía al principio del artículo, en función de cómo lo combines puedes crear looks totalmente distintos. ¿Cuál ha sido vuestro favorito?, ¿os animáis a añadir este accesorio a vuestro calzado? Espero que os haya gustado el artículo de hoy y que os haya dado ideas para utilizarlas en vuestros looks. ¡Que tengáis un buen día!Nos vemos aquí de nuevo el miércoles que viene. ¡Sed felices!