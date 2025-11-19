Compra en las tiendas de tu barrio y gana dinero: la app creada por dos bilbaínos que impulsa el comercio local

El pequeño comercio sostiene la vida de las ciudades. En tiempos de franquicias y grandes superficies, las tiendas de barrio resisten gracias a la cercanía, ... el buen trato y los productos de calidad. Pero sobrevivir exige una lucha diaria: el auge de la venta online, la gentrificación, los altos alquileres y la falta de tiempo de los consumidores ponen en jaque a estos pequeños establecimientos. Para intentar cambiar esta situación, Isabel, ingeniera de 28 años, y Borja, informático de 43, han dedicado los dos últimos años a desarrollar Zoko, la app que acaba de ver la luz con un objetivo claro: impulsar el comercio local y mantener el alma de nuestras calles. «Hemos tardado tanto en desarrollarla porque queríamos que fuese eficiente, rápida y nada tediosa; que el pago se hiciera directamente en las tiendas, sin depender de transacciones online, y que premiase al instante a los consumidores, que así pueden ahorrar simplemente por comprar en su barrio», explican.

Desde que arrancó su aventura, confiaron en una empresa de Barakaldo, ZabalIT, para el desarrollo de la aplicación móvil. «Veíamos que las instituciones intentan concienciar sobre esta problemática, pero faltaba una herramienta que realmente incentivase el consumo. Se promueven acciones puntuales a lo largo del año, pero no son la solución: nosotros queríamos que la gente comprase en las tiendas de barrio de forma habitual y no solo en momentos concretos», detallan los creadores bilbaínos.

El 1 de septiembre se lanzó Zoko Comercios, dirigida a los comerciantes, y el 8 de noviembre llegó Zoko, pensada para los clientes. Ambas son gratuitas y están disponibles en iOS y Android. Registrarse en la app de clientes es fácil: solo hay que dar un email y un teléfono. Desde ahí, los usuarios pueden buscar comercios por categoría o cercanía, acudir a la tienda, pagar en efectivo o con tarjeta y escanear un código QR. Así, acumulan un 5% de su compra para gastar en cualquiera de los comercios asociados. Por ejemplo, si adquieren un pantalón por 100 euros, reciben cinco euros para seguir comprando en su barrio. «Sin vales, cupones ni descuentos: el dinero les llega al instante por Bizum», explican.

Los emprendedores bilbaínos celebran la buena acogida de esta aplicación móvil con alma de calle que crea comunidad y fortalece el barrio. «En ocho días laborables desde el lanzamiento se han registrado 197 usuarios. Han gastado 2.695,60 euros en compras y ya han recibido 134,80 euros. El saldo máximo que pueden acumular es de 50 euros y tienen seis meses para gastarlo, así les animamos a comprar en su barrio de manera habitual», explican. Además, los 500 primeros usuarios reciben cinco euros de saldo gratis.

34 comercios adheridos

La app Zoko Comercios, pensada para los comerciantes, también es muy sencilla de usar. Solo tienen que crear su perfil -con descripción, horario, ubicación, redes sociales, web…- y enseñar el QR al cliente tras la compra para que pueda escanearlo. Desde el comercio, solo aportan un 8% por cada venta: el 3% se queda Zoko como comisión y el 5% corresponde al descuento que el propio establecimiento ofrece a los clientes que llegan a través de la app. «Es de las pocas aplicaciones que generan coste solo una vez se percibe el beneficio: si no hay clientes por nuestra parte, no hay coste para el comercio», aseguran. Además, los comerciantes pueden lanzar desde la app promociones, anuncios o novedades, que se muestran automáticamente a todos los usuarios que estén cerca de su tienda. «De esta forma, consiguen visibilidad y fidelizan a sus clientes», añaden los creadores de Zoko.

De momento, ya se han sumado 34 comercios, la gran mayoría de Bilbao, entre ellos las zapaterías Calzados Alonso y Jardilín; las tiendas de moda Belaza Gallery y Cloche; la de decoración Narata; la de complementos Lulú Martinés; el 'ceramicafé' La Martina Pottery; la clínica estética Cristina Santiago; y comercios de artículos infantiles como AMZ Magic Stories y Kamura, además de Ciclos Deusto.

La ilusión de Isabel y Borja es que Bizkaia entera se llene de «zokalaris»: personas que hacen crecer lo local mientras compran, ahorran, saludan, charlan y apoyan a sus comercios de barrio. «Nuestro objetivo es que el consumo en el comercio local llegue a compensar todo el esfuerzo que estamos dedicando. Queremos que los comercios sientan que, gracias a esta herramienta, venden más sin haber tenido que invertir ni desarrollar un sistema de fidelización propio. Y que los clientes valoren la idea de apoyar a los pequeños comercios más allá del incentivo económico, para que cuidemos nuestras tiendas de barrio y nuestras ciudades no se llenen de locales cerrados y homogéneos», concluyen satisfechos por aportar su granito de arena para que Bilbao no se quede huérfana de alma.