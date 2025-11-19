El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos bilbaínos crean una app que impulsa el comercio local.
Bizkaia Dmoda

Compra en las tiendas de tu barrio y gana dinero: la app creada por dos bilbaínos que impulsa el comercio local

Isabel y Borja están detrás de Zoko, una app que premia a los vecinos por consumir en el pequeño comercio, con un Bizum al instante por cada compra

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

El pequeño comercio sostiene la vida de las ciudades. En tiempos de franquicias y grandes superficies, las tiendas de barrio resisten gracias a la cercanía, ... el buen trato y los productos de calidad. Pero sobrevivir exige una lucha diaria: el auge de la venta online, la gentrificación, los altos alquileres y la falta de tiempo de los consumidores ponen en jaque a estos pequeños establecimientos. Para intentar cambiar esta situación, Isabel, ingeniera de 28 años, y Borja, informático de 43, han dedicado los dos últimos años a desarrollar Zoko, la app que acaba de ver la luz con un objetivo claro: impulsar el comercio local y mantener el alma de nuestras calles. «Hemos tardado tanto en desarrollarla porque queríamos que fuese eficiente, rápida y nada tediosa; que el pago se hiciera directamente en las tiendas, sin depender de transacciones online, y que premiase al instante a los consumidores, que así pueden ahorrar simplemente por comprar en su barrio», explican.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Compra en las tiendas de tu barrio y gana dinero: la app creada por dos bilbaínos que impulsa el comercio local

Compra en las tiendas de tu barrio y gana dinero: la app creada por dos bilbaínos que impulsa el comercio local