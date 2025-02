¿Por qué cierran tantos comercios bilbaínos? Scotch&Soda y Celio también se van

Luis Gómez Martes, 11 de febrero 2025, 12:45 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

¿Qué pasa en Bilbao, que no dejan de cerrar tiendas? La crisis comercial que atraviesa la capital vizcaína desde el arranque de 2025 trasciende al sector. El problema es uno de los principales temas de conversación en la calle, lo que demuestra la preocupación de la ciudadanía por un goteo de clausuras que no parece tener fin.

No hay día que no se anuncie la desaparición de un nuevo establecimiento. Hurley, la icónica firma californiana inspirada en el mundo del surf y skate, bajó la persiana en Iparraguirre. ¿Por qué? Las ventas no fueron nada bien desde el principio por culpa del emplazamiento. «Es una arteria céntrica pero compleja, por la que pasan muchos coches, lo que no nos ayuda en nada», alegaron sus dependientas.

También parecía contar con todas las bendiciones la francesa Naf Naf en Marqués del Puerto. Y la lujosa Michael Kors. Y la zapatería Timberland, cuya estancia en Bilbao se ha limitado a un año y un mes. Nada más. Ahora le llega el turno también a Scotch&Soda, fundada en Holanda, pese a que su propiedad pasó a manos de una compañía norteamericana –Bluestar Alliance– a principios de 2023. Tras la adquisición, el silencio se mantuvo durante un tiempo, incluso cuando la sucursal europea fue declarada en quiebra en junio pasado.

Los escaparates de la tienda de Ledesma publicitan importantes descuentos, aunque su final cada vez está más cerca. Su emplazamiento no es, desde luego, el más óptimo en una zona con una de las mayores densidades hosteleras de Bilbao y con importantes problemas de carga y descarga para los distribuidores.

También a Celio le ha llegado su hora. La marca masculina de origen francés ha cerrado de la noche a la mañana el local con el que operaba desde hace casi diez años en el número 17 de la calle Correo. Creada en 1978, Celio llegó a tener un punto de venta en plena Gran Vía antes de trasladarse al Casco Viejo. Los operarios trabajan a toda mecha en el vaciado del establecimiento, que presumía de vender moda urbanita, elegante y cómoda

Diversos agente comerciales preguntados por este periódico ven «importantes y numerosas» razones de peso que justifican la caída del sector en Bilbao. No se trata solo, advierten, de los desorbitados alquileres. Es una acumulación de factores, entre ellos, los altos precios de compra y alquiler de la vivienda, que «hacen difícil para los jóvenes establecerse en la ciudad». La falta de construcción de viviendas sociales, «que permitiría ofrecer alquileres a precios razonables», y de oportunidades laborales alimenta el éxodo a otros municipios.

Impuestos municipales altos

Un importante empresario textil bilbaíno lamenta también que «no haya suficientes incentivos para emprendedores y comercios jóvenes debido a la burocracia y los altos costos de licencias e impuestos municipales. Tampoco hay reclamos para este sector por la falta de espacios de encuentro y alternativas de ocio juvenil fuera del consumo –zonas deportivas, culturales y de coworking accesibles–.

La situación podría mejorar si el ocio nocturno y las actividades culturales no estuviesen restringidas «por normativas municipales estrictas, lo que reduce la oferta de entretenimiento». A este escenario hay que sumar los problemas de movilidad y aparcamiento. «Hay dificultad para aparcar en el centro, lo que desincentiva la llegada de personas de fuera, sin olvidar que la limitación del transporte público en horario nocturno complica la movilidad de los jóvenes».

Ante la inminente marcha de Scotch&Soda y la reciente de Celio, los comerciantes también hablan del cierre de las tiendas en festivos, con los turistas con las manos en los bolsillos sin poder gastar. «Una marca joven necesita clientela joven con buena economía para rentabilizar el negocio, aunque también influyen las ventas online, que provoca que bajen también las ventas en tienda. Si se suma a una normativa muy exigente y lenta, unos impuestos exagerados y la falta de juventud con una economía digna, debemos pensar que no estamos haciendo bien muchas cosas», sostienen responsables del sector.