La cena en Bilbao de 60 desconocidas «geniales con ganas de comerse el mundo» y charlar sobre la vida.

Sesenta mujeres acudieron la noche de este jueves a una cita muy especial en el Hotel The Artist. Se trataba de la tercera ocasión en ... la que se organizaba en Bilbao 'Mujeres que comen', un evento donde profesionales de todos los ámbitos quedan para cenar y tomarse un vino en un ambiente distendido para charlar de la vida, el trabajo o de cualquier tema que se tercie. El proyecto nació hace ya diez años en Madrid de la mano de Estefanía Ruilope, conocida como Chefi, periodista de viajes, gastronomía, moda y belleza con más de 20 años de experiencia y que colabora en medios como El Mundo o Telva.

«La idea surgió un poco por casualidad. Me encontré con una amiga en la calle y nos hicimos una foto y la subí a Facebook. Dije que nos íbamos a cenar y que se podía apuntar quien quisiera. ¡Y al final vinieron 30 personas que no se conocían de nada!», recuerda riendo Chefi. La experiencia fue muy gratificante para las asistentes y no dudaron en pedirle que se repitiera en más ocasiones. «La verdad es que no me esperaba una respuesta tan bestial. Imagínate que para la cuarta vez que lo organicé ya tenía lista de espera. En algún momento hemos llegado a estar juntas hasta 120 personas», comenta todavía sorprendida.

Para Chefi, el objetivo principal de su proyecto es brindar un espacio y un momento para que mujeres interesantes se conozcan entre sí, pasen un momento divertido y hagan conexiones estimulantes. «Yo siempre digo que es una especie de networking, no solo en el sentido laboral del término, sino también en el sentido social y personal». De hecho, han surgido numerosas colaboraciones de trabajo o amistades de anteriores encuentros, lo que ha impulsado a Chefi a ir más allá y organizar eventos de diferente tipo, como retiros de yoga o retiros gastronómicos. «Además, colaboro con varias marcas y siempre les llevo un regalito a las cenas», apunta. En la cita de Bilbao, las asistentes pudieron disfrutar de un stand con bolsos y calzado de la firma Mint & Rose, capitaneada por Montaña Gutiérrez, que también estuvo en la cena.

Las participantes en las reuniones suelen ser mujeres entre los 35 y 55 años con un nivel de estudios medio-alto que solo deben cumplir una requisito para asistir: tener ganas de conocer gente, de divertirse y de contagiarse de energía positiva. «Y también hay que venir con ganas de charlar, ¡qué muchas veces nos han dado las dos o las tres de la mañana! Aunque nos cierren el restaurante, podemos seguir hablando en la calle si hace falta. Recuerdo que en una ocasión nos quedamos hasta las cinco de la mañana. ¡No pasa nada por dormir menos un día, ya se puede descansar al día siguiente!», anima.

De vuelta a finales de año

Pero, ¿cuál es el secreto para que un evento de este tipo tenga tanto éxito? «Creo que para ellas y la verdad es que también para mí, es un momento de desconexión y de relax, de soltarte y hablar de tus cosas de forma natural. A veces te abres más con personas desconocidas que con tus propias amistades porque no quieres preocuparlas o agobiarlas», explica. Y es que en 'Mujeres que comen', se crea un «entorno mágico donde no se juzga a nadie. Solo tienes que ser tú misma», recalca. Y, por supuesto, estar rodeadas de buena comida y de buen vino siempre ayuda. «Tengo que confesar que en el único sitio donde he tenido que pagar un plus al servicio de barra ha sido en Bilbao, ¡bebieron mucho más vino del que estaba previsto!», cuenta riendo.

Después de una década larga desde el primer evento, aquello que comenzó como una cena improvisada ha ido generando toda una comunidad de seguidoras, eso sí, siempre abierta a nuevas incorporaciones. «Que nadie venga con miedo, si vienen solas yo me encargo de que se integren rápidamente», asegura. Para las asistentes, acudir a cada una de las cuatro citas que Chefi organiza anualmente en Madrid se ha convertido ya en «un momento sagrado que no quieren perderse por nada del mundo». Impulsada por esa magnífica respuesta, el evento también ha llegado a ciudades como Oviedo y Barcelona y, próximamente, se estrenará en Valladolid. «La verdad es que ya tenía ganas de volver a Bilbao, porque mi familia es de aquí y vengo muy a menudo. Con la pandemia tuvimos que parar un tiempo, pero la respuesta cuando vine las dos veces anteriores fue impresionante. De hecho, seguramente repitamos a finales de año, así que tienen que estar atentas a nuestras redes sociales para apuntarse. ¡De verdad que merece la pena!», anima.