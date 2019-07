Las camisetas estampadas más cañeras de Bilbao Kakun es una bilbaína que reside en Santander y ha ideado más de 200 modelos de camisetas ideales para él y para ella bajo su propio sello, KUNKUN ALMUDENA BLANCO Lunes, 15 julio 2019, 19:17

¡Hola a todos! ¿De vuelta de vacaciones o deseando empezarlas? Llevamos una semana que, al menos, en el norte está mejorando el tiempo y se agradece muchísimo, ya que con estos días tan largos y con buena temperatura apetece muchísimo dar un paseo por la playa, el monte o tomarse algo en alguna terraza. Los días de verano con buen tiempo permiten hacer un sinfín de planes. La semana pasada os proponía unos looks playeros que espero que os dieran ideas para ponerlas en práctica. Esta semana os quiero enseñar unas camisetas que me tienen loca. Para mí, son un súper básico de mi armario, me gustan muchísimo para cualquier look por su comodidad y su versatilidad. Es entrar en una tienda y que se me vayan los ojos a esa sección y, aunque vaya buscando otras prendas, siempre acabo sucumbiendo a alguna.

Quiero que conozcáis las camisetas de la marca KUNKUN, diseñadas por Kakun, una bilbaína que, por cuestiones familiares, vive en Santander. Desde muy pequeña su gusto por la moda formaba parte de su vida. Empezó matando el gusanillo con su blog de moda con ilustraciones de sombreros. En ese momento, comenzaron a llamarle para ir a eventos con otras 'bloggers'. Un día, diseñó unas camisetas para sus sobrinos y las subió a Facebook y ahí empezó una revolución. No solo diseña sus propias camisetas, de las que tiene más de 200 modelos diferentes, tanto para hombre como para mujer, sino que también las hace para otras marcas. Ha desfilado en reconocidas pasarelas de Baleares y Cantabria en más de una docena de ocasiones, en las que hace que la camiseta sea como un lienzo en blanco. Lleva 3 años formando parte de Miss y Miss Grand Baleares y Miss Grand Cantabria. También, da clases de moda en la universidad, en las que habla sobre diferentes materiales y en las que explica cómo crear tu propia marca.

Ligada desde siempre al mundo de la moda, sus diseños son frescos y, en algunos casos, reivindicativos y muy cañeros. Sus dibujos están llenos de colorido y de imágenes que mezcla con maestría. Las camisetas tienen diferentes hechuras para poder vestir a cualquier tipo de persona, teniendo modelos hasta la 2XL. Debido a la gran cantidad de estampados, las camisetas son súper personalizadas y no encuentras muchas iguales. Os animo a que conozcáis la marca y la tengáis muy en cuenta porque están en plena expansión.

Diseños alegres y coloristas

Estas primeras fotos me encantan. Salgo con la diseñadora Kakun y sus camisetas KUNKUN. Dos camisetas de fondo gris con unos diseños alegres y coloristas. Con un vaquero o una bermuda me parece que quedan espectaculares. He querido dar aún más colorido a la prenda con la chaqueta de cuero azul de Freaky Nation, que me parece súper especial.

'Prints' originales

En este segundo look llevo una camiseta de tirantes de KUNKUN con un 'print' que me gusta mucho, no solo por la calavera, que me siguen encantando, sino también por el tono rosa, que me parece súper favorecedor. La he combinado con bermudas, zapatillas de Converse blancas y unas gafas de sol tipo aviador de Michael Kors.

Toques rebeldes

Esta camiseta me parece que tiene mucho rollo con su 'fuck you', es un guiño realizado de una forma original. El modelo es unisex, pudiendo usar la camiseta tanto ellos como nosotras. La he combinado con una minifalda vaquera, unas chanclas son de Michael Kors y unas gafas, modelo 'Mykonos', de Zach Zoe.

Diseños coloristas

Esta camiseta negra con 'print' en tonos verdes me encanta, tanto para llevar con looks más 'sport' como para ponérmela para vestir un poco más formal. La he combinado con una bermuda de Twin Set de camuflaje. Podéis ver también cómo queda con una blazer en los mismos tonos, en este caso, de Fórmula Joven de El Corte Inglés. Las zapatillas son de Nike y las gafas de Michael Kors.

Hasta aquí el artículo de hoy, estoy deseando enseñaros más fotos con estas camisetas. Mientras tanto, podéis seguirme en mi cuenta de instagram @almudena_bb.