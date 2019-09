La moda del Casco Viejo se sube a la pasarela este viernes Establecimientos ubicados en la zona mostrarán sus propuestas para este otoño-invierno 2019/2020 en un gran desfile en plena Plaza del Teatro Arriaga SARAI VÁZQUEZ Miércoles, 25 septiembre 2019, 21:25

La plaza del Teatro Arriaga se llenará de moda este próximo viernes, 27 de septiembre. Concretamente, con las tendencias otoño-invierno 2019/2020 que proponen los establecimientos 'de moda' del Casco Viejo, en un gran desfile bajo el nombre de 'Zazpikaleak, Kaixo!'. ¿Y qué sería de la pasarela sin sus modelos? ¡Nada! A las 20.30 horas, alrededor de cien modelos 'amateurs' de la villa desfilarán en un show donde, desde luego, derrocharán mucho estilo, ¡qué se note que somos de Bilbao! Además, defenderán como nadie las prendas que se llevarán en los próximos meses y seguro que se ganarán un hueco en el corazón de más de un bilbaíno.

Coincidiendo con su 50º aniversario, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo ha hecho posible esta bonita iniciativa para impulsar el comercio local de moda en las tiendas del corazón de Bilbao. Sí, están de cumpleaños y dispuestos a tirar la casa por la ventana para celebrarlo por todo lo alto en una fiesta insólita. Al anochecer, se encenderán los focos, sonará la música y ¡comenzará el show¡ Ahora sí, se podrá decir que Bilbao rebosa moda más que nunca.

También se subirán al escenario dos rostros muy queridos, la actriz y cantante Itxaso Quintana y el periodista Unai Izquierdo, que presentarán la velada con su gracia particular. La moda será, desde luego, el centro de este gran evento, aunque vendrá acompañada de una infinidad de opciones para pasar una noche de disfrute. La música correrá a cargo del grupo bilbaíno Swingtronics. Además, se instalará una zona de photocall para que todos aquellos que deseen un recuerdo especial se hagan una instantánea junto con amigos y pareja. Una fotografía que tendrá de fondo la fachada principal del Teatro Arriaga ¡todo un lujo! Además, momentos antes del comienzo del desfile, se podrá disfrutar de una función de ballet que, desde luego, emocionará.

Los comercios participantes llevan más de cuatro meses trabajando para tenerlo todo listo y preparando los diseños que llevarán los modelos en la pasarela. «Somos alrededor de 30 tiendas y cada una brindará sus piezas en cuatro looks», desvela Eider Txarroalde, la presidenta de la entidad. Su comercio, Óptica Jesús, en la Calle Sombrerería, aportará las gafas. «Se verán dos gafas de sol, una de granulado y otra de entretiempo. Se adecuan a las tendencias para este otoño, es decir, menos pasta y más metal. Una de las gafas, por ejemplo, es de color 'nude' y tiene cristales de Swarovski. Hemos jugado con las que mejor le quedaban a los modelos», adelanta. Por otro lado, Susana Alaguero, del emblemático establecimiento Olañeta, en la calle del Correo, también ha elegido ya los looks que se subirán a la pasarela. «Veréis prendas con mucho color como mostazas, 'khakis' y naranjas. Tonalidades que tienen mucha fuerza y bueno, todo irá con sus accesorios a juego. Los chicos por ejemplo, llevarán mochilas canguro», cuenta.

El elenco de modelos

Para formar parte del elenco de modelos, no era necesario tener una flamante trayectoria en la industria. Lo fundamental eran el entusiasmo y ganas, muchas ganas. La edad tampoco era significativa: la benjamina tiene tan solo cuatro años y la franja se dispara hasta los sesenta. «Además, habrá diversidad, van a colaborar con nosotros dos asociaciones. Naizen, que agrupa a familias de menores transexuales, y Gorabide, que ayuda a personas con discapacidad intelectual en Bizkaia», expone Susana. Los hay quienes debutarán en pasarela. Como Lander Gómez, que es de Arrigorriaga y a sus 27 años está al tanto de los concursos de belleza, aunque nunca ha desfilado. «Me enteré del casting por casualidad y aquí estoy, un poco nervioso, pero con muchas ganas de disfrutar la experiencia. Voy a aprovechar los conocimientos que he adquirido en clases específicas», revela. Irune Martínez, bilbaína de 24 años, también lucirá alguno de los looks de las tiendas del Casco Viejo, aunque con la tranquilidad de haberlo hecho otras veces. «Participé en el desfile de Bilbao Centro», comenta. Le encanta que la peinen, la vistan y salir en la pista para darlo todo.

Ya está todo listo para pasar una noche de moda para el recuerdo, solo queda esperar hasta este viernes. «Solo necesitamos que los bilbaínos vengan con ganas de pasarlo bien y que descubran las tiendas de el Casco Viejo. Es un desfile que va a sorprender, nos vamos a sentir como en casa», desvela Eider, presidenta de Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Así que a lo dicho ¡a disfrutar!