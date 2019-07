Risto Mejide: ¿el próximo en llevar las camisetas más 'punkies' de Bilbao? Levi Pacheco Susana Rebollar e Idoia Sainz de Trápaga son las creativas de The Kissing Punk, la firma más rebelde del panorma vizcaíno en la que ya han puesto el punto de mira los rostros más conocidos de la televisión SARAI VÁZQUEZ Lunes, 22 julio 2019, 21:32

Entre las camisetas y los accesorios de la firma bilbaína «The Kissing Punk», caben todo tipo de ocurrencia, siempre de carácter «extremo». Una de sus prendas estrella, muestra el dibujo de dos calaveras besándose, una con cresta verde y la otra, en rosa y llena de flores. En otro modelo, por ejemplo, se pueden leer diferentes frases ingeniosas en inglés, como 'Kill me truck', que significa 'mátame camión' en castellano, o 'You bore me', 'Me aburres'. «Son expresiones que no paramos de decir», cuentan entre risas Susana Rebollar e Idoia Sainz de Trápaga, las creativas de la firma. Además, para que las piezas adquieran un aire más punk, ellas mismas les añaden apliques de pinchos y clips metálicos 'a mano'. «Podemos pasarnos toda una tarde añadiendo estos detallitos», aclara.

Levi Pacheco

Esta firma tan poco convencional nace de una amistad sobre un escenario de teatro. Estas dos mujeres venían de mundos que no tenían mucho que ver. Susana siempre había estado inmersa en el mundo de la moda. «Cuando viví en México, hace unos años, ya tuve mi primera firma, Mágica Rivera», desvela. De vuelta a la capital vizcaína, fundaba Uniformes Moyua, donde trabaja como directora comercial y se encarga de la producción y el diseño. Idoia, sin embargo, trabaja como psicóloga forense, aunque el dibujo siempre se le había dado muy bien. Susana llevaba tiempo queriendo emprender un proyecto personal, una firma de camisetas con «un rollo especial» y encontró en Idoia la compañera perfecta. «Yo tengo las ideas, pero luego no se dibujarlas, pero para eso está Idoia, que lo borda siempre», cuenta. Hartas también de no encontrar ropa con el estilo «macarra» que les gusta, idearon «The Kissing Punk».

Levi Pacheco

Su primera colección, con más de 60 artículos, veía la luz el pasado septiembre. «Ha sido un año entero de trabajo, pero ha merecido la pena, en nuestro proyecto todo tiene sentido», expresan. A través de su página web, uno puede solicitar la pieza que más le agrade y, en tan solo tres días, lo recibe en la puerta de su casa. El boca a boca y su cuenta de Instagram, les han permitido que los fieles de la firma hayan aumentado tan rápido. «Algunos ya se han comprado seis o siete camisetas del tirón», reconocen con orgullo. En un primer momento, eran los amigos y conocidos de Susana e Idoia los que arrasaban con las existencias de la firma, pero ahora, sus camisetas y accesorios, como gorras o bolsas llenas de personalidad, son solicitadas desde diferentes puntos de nuestro país, como Mallorca. «Tenemos el diseño de grandes firmas juveniles, a unos precios moderados y con una gran calidad, con lino y algodones orgánicos», cuentan.

Desde BBK Live hasta Mad Cool

Levi Pacheco

En estos días, Susana e Idoia se han introducido en algunos de los festivales más prestigiosos de nuestro país para dar a conocer entre los asistentes su firma y su infinita variedad de productos. En primer lugar, se plantaron en el recinto del BBK Live a pie de pista para regalar algunos de sus artículos más exclusivos, como una de sus bolsas de tela. Los participantes solo debían seguir su cuenta de Instagram y subir una imagen con ella. Más tarde, se trasladaban al festival Mad Cool, celebrado en Madrid. Estaban invitadas a una de las carpas más concurridas dentro de la cita, el 'Cool Art', donde diferentes firmas de la esfera de la moda personalizaban sus productos. En ella, Idoia pintó una serie ilimitada de camisetas. «En esta carpa había diferentes artistas y 'celebrities', ha sido todo un éxito», expresan.

Levi Pacheco

Además, sus prendas pronto estarán presentes en los 'shows' televisivos más mediáticos de nuestro país. «Estamos negociando para vestir a Risto en el programa de Telecinco, Got Talent», manifiestan con emoción. Y está lista aumentará considerablemente, ya que también equiparán con sus camisetas más 'punkies' a Carlota Corredera en Sálvame y a algunos de los presentadores del programa humorístico Zapeando, de La Sexta. «Es una firma que está gustado mucho, también se verán nuestras prendas en la nueva serie El Pueblo», cuentan con orgullo.

Para la próxima colección, ya están preparando algunos diseños nuevos con frases, algunas en euskera. Mientras tanto, confían en que sus artículos estén disponibles en la próxima edición de los festivales BBK Live y Mad Cool. Además, adelantan que pronto en su página web habrá una sección nueva, donde uno podrá personalizar los productos a gusto del cliente. «Los dibujos, además, se podrán mezclar en una misma sudadera, uno en la espalda y otro en la parte delantera», cuentan. Y tú, ¿te atreves a sacar tu lado más rebelde?