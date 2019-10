Bizkaia Dmoda ¿Camiseta 'masculina' con vestido? A esta bilbaína no hay mezcla que se le resista Carmen Gimeno, profesora en un colegio de Portugalete y con más de 76.000 seguidores en Instagram, es capaz de crear looks femeninos y cañeros con una prenda básica de algodón de la sección de caballero VIRGINIA MELCHOR Viernes, 18 octubre 2019, 21:52

¿Una camiseta 'masculina' con una blusa de organza de la sección de mujer o con un vestido? Carmen Gimeno se puede permitir mezclas imposibles que en otra persona no funcionarían. Porque en ella una prenda básica de algodón de la sección de caballero queda elegante, femenina, actual... Gracias a su exquisito gusto y a un don especial para mezclar colores o estampados consigue que sus estilismos, por disparatados que parezcan, tengan sentido. Le salen solos, sin forzarlo, sin resultar sobrecargada. «Será por deformación profesional, pero al hacer realidad las combinaciones que tengo en mi cabeza me doy cuenta de que funcionan», asegura esta licenciada en Bellas Artes de 56 años, que trabaja como profesora de dibujo y plástica en un colegio de Portugalete.

Su intención era comprarse una camiseta de la sección de mujer en Zara, pero como no le gustó ninguna, no dudó en pasarse a la zona de caballero. «Siempre miro la ropa de chico en la tienda online, ya tengo fichada una blusa que me encanta y el año pasado me compré varios abrigos de hombre. También me suelo dar una vuelta por la zona de niños... ¡soy una rastreadora profesional!», confiesa. Así que su última ocurrencia ha sido combinar esta prenda de algodón de la colección masculina con una blusa o un vestido, ambas piezas de organza, uno de los tejidos más elegantes. Pero, ¿cómo es posible que semejante batiburrillo estilístico quede bien? «El truco fue cortar la camiseta, porque aunque me la compré en la talla más pequeña, me la veía demasiado larga. Así que le pegué un tajo y me la planté tal cual, sin coserla por abajo, no hace falta ¿eh? quedan perfectas así, ya tengo experiencia en meter la tijera», cuenta entre risas. Lo fácil hubiera sido combinar este diseño, que lleva estampado en el centro la imagen de Prince, el fallecido icono del pop, con unos pitillos, como hace el modelo de la imagen inferior, pero Carmen es experta en marcar la diferencia.

Así que por debajo de esta camiseta, se ha puesto nada más y nada menos que una de las opciones más sofisticadas de Zara: una blusa de organza en lila, color tendencia del otoño, con lazada al cuello y botones negros a contraste. ¿A quién se le ocurre una mezcla tan disparatada? ¡A ella! Lo normal sería combinar esta blusa con un pantalón de pinzas negro y unas sandalias de tiras cruzadas en el empeine, como la modelo de la imagen inferior, pero a Carmen lo normal le aburre. «Una chica joven con esta blusa va ideal, pero yo no me veo con una prenda tan transparente. Además, parecería demasiado refinada y a mí me gusta darle a mis looks un toque informal».

Esta camisa de Zara cuesta 29,95 euros.

Por eso esta 'influencer' bilbaína, que tiene más de 76.000 incondicionales en Instagram, ha preferido dar una vuelta de tuerca a su estilismo y el resultado no puede ser más rompedor y especial. Carmen ha combinado la camiseta y la blusa con los famosos pantalones 'slouchy' de Zara, que tienen el poder de adaptarse a prácticamente todos los tipos de cuerpo. Además, sientan genial con zapatillas deportivas, porque al dejar al descubierto el tobillo fomentan la longitud de la pierna, que queda restada por su cinturilla baja. En este caso, Carmen se ha decantado por las míticas Converse blancas. Como complementos, ha optado por unas gafas de sol negras estilo 'cat eye' que se compró en Zara hace un par de veranos y un bolso de Gucci.

Con el segundo look que ha construído con esta camiseta de la zona de chico, vuelve demostrar que le sobra ingenio a la hora de vestir. En este caso, ha combinado esta pieza de la sección masculina con un vestido de organza en color lila de escote recto y tirantes con lazada de las últimas rebajas de Zara. Eso sí, aquí también hay truco. Se ha puesto el vestido a modo de falda y con un cinturón ancho que no se ve en la imagen inferior. Completa el estilismo con unos botines con cordones y tachuelas que se compró en H&M hace tres años. «Me los sigo poniendo cada invierno porque me encantan y, aunque son tendencia, en ninguna tienda los encuentro tan bonitos». Sobre los hombros, luce una cazadora de cuero de Mango de hace seis o siete años. «Lo único que llevo nuevo es la camiseta, lo demás es de otras temporadas. Me gusta mezclar prendas antiguas con nuevas y la ropa de verano me la pongo en invierno con medias gordas o leggins. Creo en la ropa sin estaciones, sin genero, sin etiquetas...»

En Bizkaia Dmoda hemos recopilado los mejores looks de Carmen en la galería de imágenes que acompaña a este artículo para que no te falte inspiración de cara a tus próximos estilismos. ¡No te la pierdas!