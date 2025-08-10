La camiseta más 'chic' de Marijaia, faldas «anti-kalimotxo»... El diseñador Ion Fiz lanza una colección para Aste Nagusia Dorleta Basabe, al frente de una tienda en Iparraguirre, y el modisto eibarrés se han unido para crear piezas con alma festiva y sello de autor

Dorleta Basabe trabajó más de 20 años como administrativa en una empresa, pero en 2021 decidió dar el salto y cumplir su sueño: abrir 'Las Carolas cosas bonitas', una tienda repleta de artículos especiales. «Mis padres viajaban mucho y, cuando éramos pequeñas, siempre nos traían regalos originales de sus escapadas», recuerda. Con los años, mientras su colección crecía, también lo hacía su curiosidad por encontrar objetos únicos y sorprendentes. «A mí lo 'normal' o lo que está más visto me aburre», admite ante la atenta mirada de su hermana Izaskun, que le echa una mano de vez en cuando. «La tienda es 100% Dorleta, es su universo particular, un reflejo de todo lo que le gusta», apunta ella.

En su singular comercio, en el número 34 de la calle Iparraguirre, Dorleta reúne tesoros tan dispares como muñecos chimpancé reborn, pines 'vintage' o altavoces que flotan en el agua y, además, sirven para hacerse selfies. En apenas diez metros cuadrados conviven calcetines de El Monstruo de las Galletas, amuletos japoneses y una bisutería de lo más original. «Los pendientes son mi especialidad -asegura-. Sé si favorecen a cada persona casi a la primera». Uno de sus regalos estrella son los gatos de la suerte, esos que mueven el brazo, pintados a mano por una artista bilbaína. «Me hizo uno inspirado en Nico Williams que fue un éxito. Me encanta colaborar con artesanos y creadores vizcaínos, porque me dan justo lo que yo busco: algo original y diferente. Cuanto más creativos y apasionados de lo suyo sean, mejor», afirma.

En su mente siempre surgen nuevas ideas para sorprender a su clientela. La última la tuvo en abril, cuando decidió contactar con el diseñador Ion Fiz para proponerle una colección limitada de prendas y complementos inspirados en Aste Nagusia. «Le dije que hiciese algo sencillo, que no se volviese loco, pero no pudo. Lo suyo es arte puro y duro, es un genio», le elogia. El resultado es una línea de prendas cómodas y estilosas, a precios asequibles, que solo se pueden encontrar en la tienda de Dorleta. «Está gustando muchísimo, incluso entre los turistas. El otro día una chica de Perú se llevó una falda».

Ion lanzó primero la camiseta 'arrantzale'. Lisa y disponible en varios colores, lleva los míticos cuadros en las mangas y en un bolsillo delantero. «También incluye en la zona del cuello un pañuelo que se puede quitar para llevar como pulsera o en la trebilla del pantalón», detalla Dorleta. El diseñador eibarrés completa su propuesta con la camiseta protagonizada por Marijaia, que aparece en el centro del diseño convertida en una auténtica diva. Además, ha reinterpretado la típica falda de neska, creando una versión «actual y elegante» para brillar en las txosnas y en las terrazas. «Es talla única, con goma y velcro en la cintura, por lo que se adapta desde una S hasta una XL. Uno de los modelos es además en tejido impermeable, así que repele el agua... y hasta el kalimotxo», bromea Dorleta.

El modisto eibarrés también ha diseñado blusas a juego e incluso pulseras, que llevan una chapa dorada con el rostro de Marijaia, dibujado por él. En su colección no podía faltar el complemento estrella de Aste Nagusia: el pañuelo de fiestas, aunque en una versión más sofisticada y con el retrato de Marijaia incluido. «Pese a todo el trabajo artesanal que hay detrás, los precios son muy competitivos. Las pulseras de arrantzale cuestan 8,50 euros, las camisetas de Marijaia desde 39, los pañuelos 22, las faldas 74…», enumera Dorleta.

En un mundo dominado por la producción en masa, Ion reivindica el valor de lo hecho a mano. «Elaborar estas prendas ha sido como hacer manualidades. Es una línea que ha requerido muchísima precisión y paciencia», confiesa. La camiseta de Marijaia es el mejor ejemplo: está llena de detalles. «Hicimos una primera versión que nos llevó un montón de horas. Dibujé y pinté a Marijaia a mano, le puse unos vaqueritos en miniatura, hice su pelo con ganchillo…». El resultado fue tan especial que se agotó en tiempo récord.

Prendas de km0

Después llegó el modelo que todavía se puede encontrar en la tienda de Dorleta, también en versión de tirantes y en tres colores -blanco, beige y verde agua-. En el centro, Marijaia luce como una auténtica diva, con falda de lentejuelas y top adornado con mariposas. «Quería que fuesen de km0, así que he comprado los tejidos en Rafael Matías y en Ezkar, en el Casco Viejo. Y para las pulseras, he ido a la papelería Goya, que me hicieron un sello para poder estampar mi dibujo de Marijaia en la chapa dorada que llevan», explica. Ahora, el modisto eibarrés trabaja en una colección para Koopera con materiales reutilizados, fiel a su compromiso con la moda sostenible.

Ion ha heredado su pasión por los hilos y las agujas de su abuela, que era modista. Ella le enseñó, cuando solo era un niño, los secretos del corte y la confección de la ropa. «Estaba en casa todo el día con las tijeras y las agujas», confiesa. Esa curiosidad infantil tomó forma después en la escuela de moda Lanca en Bilbao, donde Miriam Ocariz fue una de sus profesoras. Su talento pronto le llevó a trabajar con grandes nombres como Pertegaz en Barcelona, hasta que en 2002 lanzó su primera colección propia. En 2003 desfiló por primera vez en la Pasarela Cibeles y, tres años más tarde, abrió su primera tienda en Bilbao y, un año después, en Madrid, aunque ambas ya están cerradas. En 2015 presentó sus creaciones en París Fashion Week.

Doce años en Madrid

En 2010, el modisto eibarrés se trasladó a Madrid para continuar con su carrera profesional. «He estado allí 12 años, regresé en 2022. Y la verdad es que estoy encantado porque ahora estoy más cerca de mis aitas, mis hermanas y mis sobrinos», cuenta. Aquella etapa en la capital fue muy fructífera: fue director del Máster de diseño de moda del IED (Instituto Europeo de Diseño) de 2011 a 2016, y vistió a celebridades como Isabel Preysler o la periodista María Patiño, a quien confeccionó su vestido de novia. También diseñó los uniformes de cadenas como McDonald's o Repsol, además de los de las azafatas de la Torre Iberdrola. Durante su trayectoria ha sido galardonado con premios como el L'Oréal París Cibeles, el de la Moda Marie Claire, el Premio Fad, el Dedal de Oro al Mejor Diseñador y el Premio Costura España. Pero nunca antes había convertido a Marijaia en la protagonista de sus diseños, listos para elevar el glamour en Aste Nagusia.